跳至主要內容
|

熱門搜尋字詞

Nike

印花鞋用收納袋 (13 公升)

$550

帶上 Nike 鞋袋，隨時輕鬆收納鞋子。 不穿時可收摺進內附的拉鍊口袋，備用攜行零負擔。 本款輕巧鞋袋不分長短旅程皆適用，是運動鞋迷的必備良伴。

  • 顯示顏色： 黑/黑/白
  • 款式： DV3087-010

免費寄送及退貨

訂單金額滿新臺幣 4,500 元即享免費標準運送服務


臺北市:
  • 標準運送的商品可於 2-5 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 2-3 個工作天內送達

其它縣市:
  • 標準運送的商品可於 3-6 個工作天內送達
  • 快遞運送的商品可於 3-5 個工作天內送達


訂單皆於星期一至星期五之間處理與寄送 (國定假日除外)

Nike 會員享免費退貨服務免費退貨退貨政策例外情況

評價 (0)

0 顆星

我們想聽聽你的看法。搶先評價「Nike」。