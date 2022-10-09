永續材質與創新

永續材質

選擇材質

邁向零碳排放和零廢棄的一大步，就在材質的選擇上，因為不論是哪一款產品，材質都占了 70% 的碳足跡。透過再利用現有的塑膠、紗線與布料，Nike 大幅減少了排放量。

永續材質

Nike Flyknit

Nike Flyknit 是一款精心設計的輕量材質，比傳統鞋面製造平均少了 60% 的廢料。每一個 Flyknit 製成的鞋面都包含 6 到 7 個塑膠瓶。

永續材質

Nike Flyleather

Nike Flyleather 無論外觀、觸感還是氣味，都和天然皮革相差無幾。我們利用水力將再生皮革纖維與合成纖維結合在一起，其中至少含 50% 的再生皮革纖維。與全粒面皮革相比，產生的廢棄物較少，對氣候變遷的影響也較小。

永續材質

Nike Air

自 2008 年起，所有 Nike Air 鞋底皆含有至少 50% 的再生製程廢料。截至 2020 年，北美洲的所有 Nike AirMI 廠辦皆 100% 使用再生能源。Air 鞋底材質重複利用 90% 以上的廢料，打造全面創新的緩震機能。廢料少少，腳上也輕盈。

永續材質

再生聚酯纖維

我們將塑膠瓶洗淨、裁為片狀後壓縮成粒，再以此抽製高品質紗線，最後製成再生聚酯纖維。除了減少廢棄物，和原生聚酯相比，再生聚酯能降低達 30% 的碳排放，平均每年為垃圾掩埋場和水溝減少 10 億個塑膠瓶。

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有機棉

自 2020 年起，我們的產品線全面採用經認證的有機棉、回收棉和 Better Cotton。我們所有有機棉的栽種過程皆不使用石油提煉的殺蟲劑或合成肥料。此外，我們每年也回收超過 150 萬磅的棉花。

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再生尼龍

我們的再生尼龍以多種材質變身而成，例如地毯和用過的漁網。進入化學或機械回收程序前，尼龍會先經過清洗、分類並裁為片狀。和原生尼龍相比，新型的再生尼龍紗線能減少達 50% 的碳排放。

創新

材質

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Nike 踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。

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