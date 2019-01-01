Neymar Jr. Mercurial Vapor "Speed Freak" 始於他不論是在足球場上，還是錦標賽上，對速度所懷抱的無比熱情。產品主管 Alex 表示：「在加速和彎道上，他變換方向的速度以及讓球員疲於應對的表現，簡直就像是一輛非凡的賽車。出了球場，他熱衷於賽車，與車手建立情誼，他對賽車運動的鍾愛催生了這個靴款。」
色彩飛揚
方格旗和巴西國旗為設計提供元素，以黑白菱形設計呈現在靴子後方。Alex 表示：「提起 Neymar Jr. 就會想到巴西以及經典的 10 號球衣號碼上衣，因此，我們希望這雙靴子上一定要有這樣的元素設計。」明亮的紅色和具光澤感的銀色，增添一抹賽車日的耀眼光芒，鞋帶頭上綠、黃、藍色的點綴設計，展現對巴西隊的大力支持。
爆發力十足的設計圖示
為重現競賽賽車造型，設計師們創作了一組圖示，將 Neymar Jr. 的故事展現在鞋跟上。鞋跟外底嵌入昔日靴款設計與紋身花紋，例如象徵他的家族的「IV」，以及在他食指上用來讓體育館裡客場球迷安靜下來的「Shhh…」字樣。鞋跟裡則有 Mercurial 圖樣以及體現一切的宣言：「精確按照 Neymar Da Silva Santos Junior 的規格進行演繹與設計。」