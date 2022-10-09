Nike Air Zoom Tempo NEXT%

不論是想改寫世界紀錄，還是就想刷新個人最佳紀錄，比賽日的勝利都來自訓練。Nike Air Zoom Tempo NEXT% 所提供的大量可觀優點，有利於提升跑步效率，拉近日常訓練跑與競速比賽的差距。

Nike 產品經理 Elliott Heath 說：「這雙鞋子有利於鍛鍊訓練速度，讓身體為競速比賽做好準備。NEXT% 的理念就是要持續進步、變得更好。」

天生就是破紀錄跑鞋

我們採納 Eliud Kipchoge 等世界飛毛腿的分析建議，同時運用 Nike 優質競速鞋款 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 的經驗，開發出這款 Tempo NEXT%。觀看影片，瞭解 Nike 與運動員、設計師和創新者攜手打造 Tempo NEXT% 的驚奇之旅。

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

優異的能量回傳

前足下方的 Zoom Air 雙氣墊，能在跑步時提供高效的能量回傳與靈敏反應。Zoom Air 是 Nike 雋永長青的創新技術，在 Tempo NEXT% 上，我們則把雙氣墊與周圍泡棉分開，進一步強化跑者的能量回傳體驗。

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

推進助力

中底全掌式鞋底墊片有利於穩固 Zoom Air 氣墊，同時也能為每一步提供推進助力。Tempo NEXT% 所配置的鞋底墊片和 Nike 其他競速鞋款的不同處在於它比較不那麼剛硬，在訓練課程中能讓雙足培養肌力。

上方：馬拉松世界冠軍 Ruth Chepngetich

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

靈敏耐久

Tempo NEXT% 的中底在前足配置 ZoomX 泡棉，鞋跟處則採用 React 泡棉，實現一舉兩得的機能，不僅前方有出色的緩震效果能帶來靈敏感受與高效能量回傳，也為最有需要的部位提供適切到位的耐久性。

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

FlyEase

Tempo NEXT% 提供 FlyEase 型號，配置可折疊式鞋跟，穿脫快速便利、無需動手，適合各種能力的跑者。無鞋帶設計包括一手操作就能繫緊與鬆開的設置。

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

輕量通風的 Flyknit 鞋面

Tempo NEXT% 的 Flyknit 鞋面採用無縫結構工法，既輕盈、通風，又能帶來安全貼合感受。整合式鞋舌設計一繫緊就能保持穩固定位；採高差設計的鞋帶系統讓你在跑步時能自然暢動。

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

比較 Nike 飛速鞋款系列

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Pegasus 37

淬鍊戰靴，御風展翼 適合：日常跑步 前足 Zoom Air 與靈敏 React 泡棉，帶來持久緩震體驗。

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Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike 疾速訓練跑鞋款 適合：速度跑、節奏跑 Zoom Air 雙氣墊加上推進力十足的鞋底墊片，展現高效能量回傳機能。

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Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

競速鞋款，創寫紀錄 適合：短跑、長跑比賽 Nike 靈敏度一流的 ZoomX 泡棉搭配碳纖維鞋底墊片，帶來疾速推進感受。

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Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

飆速未來的競速鞋款 適合：長跑比賽 Zoom Air 雙氣墊、ZoomX 泡棉，加上碳纖維鞋底墊片，打造緩震平台，成就這雙 Nike 狂飆競速鞋款。

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Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Pegasus 37

淬鍊戰靴，御風展翼 適合：日常跑步 前足 Zoom Air 與靈敏 React 泡棉，帶來持久緩震體驗。

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Nike 疾速訓練跑鞋款 適合：速度跑、節奏跑 Zoom Air 雙氣墊加上推進力十足的鞋底墊片，展現高效能量回傳機能。

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Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

競速鞋款，創寫紀錄 適合：短跑、長跑比賽 Nike 靈敏度一流的 ZoomX 泡棉搭配碳纖維鞋底墊片，帶來疾速推進感受。

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Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

飆速未來的競速鞋款 適合：長跑比賽 Zoom Air 雙氣墊、ZoomX 泡棉，加上碳纖維鞋底墊片，打造緩震平台，成就這雙 Nike 狂飆競速鞋款。

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