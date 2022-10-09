Nike Air Zoom Tempo NEXT%

天生就是破紀錄跑鞋
我們採納 Eliud Kipchoge 等世界飛毛腿的分析建議，同時運用 Nike 優質競速鞋款 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 的經驗，開發出這款 Tempo NEXT%。觀看影片，瞭解 Nike 與運動員、設計師和創新者攜手打造 Tempo NEXT% 的驚奇之旅。
優異的能量回傳
前足下方的 Zoom Air 雙氣墊，能在跑步時提供高效的能量回傳與靈敏反應。Zoom Air 是 Nike 雋永長青的創新技術，在 Tempo NEXT% 上，我們則把雙氣墊與周圍泡棉分開，進一步強化跑者的能量回傳體驗。
推進助力
中底全掌式鞋底墊片有利於穩固 Zoom Air 氣墊，同時也能為每一步提供推進助力。Tempo NEXT% 所配置的鞋底墊片和 Nike 其他競速鞋款的不同處在於它比較不那麼剛硬，在訓練課程中能讓雙足培養肌力。
上方：馬拉松世界冠軍 Ruth Chepngetich
靈敏耐久
Tempo NEXT% 的中底在前足配置 ZoomX 泡棉，鞋跟處則採用 React 泡棉，實現一舉兩得的機能，不僅前方有出色的緩震效果能帶來靈敏感受與高效能量回傳，也為最有需要的部位提供適切到位的耐久性。
輕量通風的 Flyknit 鞋面
Tempo NEXT% 的 Flyknit 鞋面採用無縫結構工法，既輕盈、通風，又能帶來安全貼合感受。整合式鞋舌設計一繫緊就能保持穩固定位；採高差設計的鞋帶系統讓你在跑步時能自然暢動。