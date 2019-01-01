Kyrie 1
虛實再現
Kyrie 1 擁有更加優異的抓地力、重點區域支撐及輕量緩震系統，助你在比賽中搶得先機。
Kyrie 1
虛實再現
Kyrie 1 擁有更加優異的抓地力、重點區域支撐及輕量緩震系統，助你在比賽中搶得先機。
Kyrie 1
Kyrie Irving 身為 NBA 聯盟的頂尖控球後衛，憑藉著疾如閃電的第一步和節奏流暢的球風制霸球場。他驚人的球場視野與多變的傳球技術，更是絲毫不遜於其得分能力。加上 Kyrie 1 優異的抓地力、支撐性以及避震緩衝的助力，得以搶佔先機，主宰賽局。
Kyrie 1
Kyrie Irving 身為 NBA 聯盟的頂尖控球後衛，憑藉著疾如閃電的第一步和節奏流暢的球風制霸球場。他驚人的球場視野與多變的傳球技術，更是絲毫不遜於其得分能力。加上 Kyrie 1 優異的抓地力、支撐性以及避震緩衝的助力，得以搶佔先機，主宰賽局。
卓越抓地力
持久耐磨的橡膠外底採用改良式人字形溝紋包覆至鞋側，造就強大的抓地力。
卓越抓地力
持久耐磨的橡膠外底採用改良式人字形溝紋包覆至鞋側，造就強大的抓地力。
Hyperfuse 結構
熔接三層材質，製造出近乎無縫的鞋面，在最需要的重點部位創造出耐久性、透氣性與支撐力。
Hyperfuse 結構
熔接三層材質，製造出近乎無縫的鞋面，在最需要的重點部位創造出耐久性、透氣性與支撐力。
靈敏緩震
前足的 Nike Zoom 氣墊展現輕薄靈敏的避震性能，實現迅速快捷的第一步，鞋跟處採用的輕量 Phylon 泡棉則提供進一步的吸震緩衝保護。
靈敏緩震
前足的 Nike Zoom 氣墊展現輕薄靈敏的避震性能，實現迅速快捷的第一步，鞋跟處採用的輕量 Phylon 泡棉則提供進一步的吸震緩衝保護。
抓地力無所不在，迅疾隨時爆發