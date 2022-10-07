運動員：澳洲

Sport is Never Done

把握現在學習新技巧、締造新紀錄、走上新賽場，讓全世界知道當我們並肩拼搏時，運動能帶來什麼樣的影響力。

運動員：澳洲

Alanna Smith
籃球

運動員：澳洲

Ariarne Titmus
游泳

運動員：澳洲

Ben Simmons
籃球

運動員：澳洲

Alanna Kennedy
足球

運動員：澳洲

Caitlin Foord
足球

運動員：澳洲

Catriona Bisset
田徑運動

運動員：澳洲

Brianna Davey
澳式足球

運動員：澳洲

Brodie Grundy
澳式足球

運動員：澳洲
運動員：澳洲

Dylan Alcott
帕奧會輪椅網球

運動員：澳洲

Dame Valerie Adams
田徑運動

運動員：澳洲
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Ellie Carpenter
足球

運動員：澳洲

Emily Van Egmond
足球

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Kyah Simon
足球

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Hayley Raso
足球

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Eliza McCartney
田徑運動

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Ezi Magbegor
籃球

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Geva Mentor
籃網球

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Hayley Wilson
滑板

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Jaryd Clifford
帕奧會田徑運動

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Jessica Hull
田徑運動

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Matthew Ramsden
田徑運動

運動員：澳洲
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Nick Kyrgios
網球

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Sam Kerr
足球

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Shane O'Neill
滑板

運動員：澳洲
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Stewart McSweyn
田徑運動

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Tayla Harris
澳式足球

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