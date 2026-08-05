大學帶什麼：Nike 大學用品指南

大學開學帶什麼：Nike 大學用品指南
購買指南
從搬宿舍第一天到期末考週，這些都是值得帶的 Nike 運動裝備：能應付大學生活各種需求的服飾、鞋款和包款。
上大學是人生的重要里程碑，但要把所有生活所需塞進幾個行李箱（以及宿舍裡小得可憐的衣櫃），本身就是一大挑戰。
祕訣在於攜帶能靈活應付各種場合的運動裝備，從早上 8 點的課堂、健身房訓練，到和朋友共進午餐，再到深夜讀書，都能輕鬆銜接。
本指南整理出值得帶進大學宿舍的 Nike 必備單品，包括兼具風格的服飾與鞋款，以及能裝下全天所需物品的背包。
快速重點整理
- 精選服飾：Nike V-Neck Golf 背心、Nike Sportswear Chill Knit 女款中腰短褲、Nike Astrograbber、Nike Club 男款全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣、Nike Sportswear Club 男款運動長褲、Nike Club 男款短袖牛津排扣上衣，以及 Nike Sportswear Premium Essentials 男款 T 恤
- 精選鞋款：Air Max 90、Tennis Classic CS 和 Air Zoom Pegasus
- 適合大學生的包款：Heritage 背包 2.0、通勤背包、Heritage 托特包和 Brasilia 帆布包
- 多款商品採用機能材質，適合忙碌且活動量大的大學生活。
- 所有款式均有男款與女款可供選擇。
上大學該帶哪些服飾
打包大學服飾時，建議優先考慮四大類：外層服飾、上衣、下裝和運動服飾。以下整理男女款值得準備的必備單品。
女性：
- Nike 女款 V 領高爾夫背心
背心是任何造型都不可或缺的百搭層次單品。早上趕著去上課時，只要在基本款白 T 恤外套上這件背心，就能讓整體造型從「剛起床就出門」變成更有巧思的穿搭。
此外，教室和宿舍向來容易有冷風，但穿厚連帽上衣一走到戶外又可能熱得受不了。這款背心無論室內或室外，都能讓你穿得舒適自在。
- Nike Sportswear Chill Knit 女款中腰短褲
這款針織籃球風格短褲與上述針織背心搭配，是最完美的穿搭組合。舒適又有型，還能要求更多嗎？採用開放式針織網布設計與舒適的羅紋褲頭，無論是去健身房運動，還是往返教室，都是你的必備單品。
- 女款 Nike Astrograbber
這款俐落的低筒運動鞋，巧妙融合復古運動風格與現代街頭時尚。提供黑色、綠色、藍色、紅色和粉紅色等多種配色，人人都能找到喜愛的款式。
無論搭配寬鬆丹寧褲或運動休閒服，都很適合上課、讀書、交叉訓練、深夜聚會等各種場合。這款鞋提供三種同樣時尚的材質選項：布質、皮革與麂皮。
男性：
- Nike Club 男款全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣
無論是冷氣強勁的教室，還是深夜讀書時光，這款 Fleece 連帽上衣都是不可或缺的必備單品，兼具舒適與風格，而且經久耐穿。廉價的連帽上衣通常洗過幾次、穿一陣子後就容易鬆垮顯舊，但這款連帽上衣的材質能保持版型挺度，即使熬夜一整晚，去上課依然能穿得俐落有型。
- Nike Sportswear Club 男款運動長褲
這款長褲是一般運動褲之外更有型的選擇，以耐穿的高級中磅棉質帆布取代厚重 Fleece 材質。採用寬鬆短版剪裁，無論搭配衣櫃裡的任何單品都很適合。彈性褲頭也進一步提升穿著舒適度。
- Nike Club 男款短袖牛津排扣上衣
這款排扣上衣能讓你的穿搭瞬間「升級」。你可以換下休閒 T 恤，穿上這件上衣，打造俐落專業的造型，同時兼顧你喜愛的舒適感和運動風格。無論是課堂報告、校園徵才活動等需要展現自信、留下好印象的場合，或是和朋友外出聚會，都非常適合穿著。
- Nike Sportswear Premium Essentials 男款 T 恤
這款 T 恤是不可或缺的基礎單品。不同於一般輕盈內搭 T 恤，採用厚磅棉質，兼具立體感與柔軟手感。無論單穿搭配牛仔褲、工裝褲或運動褲，或作為襯衫、外套的內搭，都非常適合。
最棒的部分是？這款上衣採用約 75% 的有機棉纖維製成。
上大學該帶哪些鞋款
以下整理出適合大學生的鞋款推薦，無論是上課、健身、在校園散步，還是和朋友外出，都能找到適合的選擇。
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 是一款經典又百搭的日常運動鞋，無論搭配棉褲或較正式的穿搭都很適合。不同於支撐性不足的平底帆布鞋，Air Max 90 提供更好的支撐性與緩震效果。提供男款和女款，並有灰色、黑色、白色和粉紅色等多種配色可選。
- Nike Tennis Classic
這款低筒運動鞋以俐落簡約的設計，成為校園生活與休閒外出的極簡首選。穿梭校園需要兼具舒適與時尚感的鞋款，Tennis Classic 讓你無論趕著往返教室，還是和朋友外出，都能輕鬆駕馭，即使只是搭配簡單的 T 恤和牛仔褲，也能展現出色造型。提供男款和女款，並有白色、粉紅色和綠色等多種配色可選。
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 是一款可靠耐穿的機能訓練鞋，非常適合忙碌又活躍的大學生活。大學生活需要一雙能靈活應付各種場合的鞋款，Pegasus 42 無論是到健身中心進行肌力訓練、在校園慢跑，或步行前往校園另一端上課，都能勝任無虞。提供男款和女款，並有粉紅色、綠色、白色、藍色和黑色等多種配色可選。
上大學該帶哪種包款
適合大學生的背包，取決於平時需要攜帶哪些物品。你會整天待在校園，需要帶著筆電、多本教科書、零食和健身替換衣物嗎？還是只需要放得下筆電和幾件隨身物品即可？以下提供選擇包款時需要考慮的重點。
- Nike Heritage 背包 2.0
這款 23 公升背包堪稱全方位的大學背包，從早上的第一堂課到深夜讀書會，都能妥善收納你的必需品。這是最適合大學生使用的筆電背包之一，內建可容納最高 15 吋筆電的專屬夾層，能與其他物品分開收納，減少碰撞和刮傷。
除了筆電夾層外，還配備寬敞的主收納空間、兩個拉鍊配件口袋、一個側邊口袋，以及可放置水壺的彈性網布口袋。可調式襯墊肩背帶可平均分散厚重教科書的重量，讓你往返教室也能輕鬆舒適。
- Nike 通勤背包
這款 25 公升背包特別適合通勤時間較長，或需要整天攜帶大量裝備的學生。同樣配有可容納最高 15 吋筆電的獨立筆電夾層，此外還包括：
- 頂部拉鍊口袋，可分開收納手機、太陽眼鏡或耳機等物品 - 前方拉鍊口袋，可放置充電器、計算機和原子筆
- 側邊可擴充口袋，拉開拉鍊後可放入水壺，不使用時可收合，維持俐落外型
這款背包最特別的是附有一個可拆式小收納包，可放置交通票卡、鑰匙或信用卡，方便隨手取用，不必每次都翻找主收納空間。
- Nike Heritage 托特包
色彩鮮明的圖案設計，讓這款托特包兼具校園日常與週末休閒風格。22 公升主收納空間足以容納日常必需品，另設有收納口袋，可整齊放置各種小型電子配件。此外還內建鑰匙扣環，再也不用擔心找不到鑰匙。包款採用再生聚酯纖維製成，讓你在校園裡使用時也能兼顧永續理念。
- Nike Brasilia 帆布包
這款 40 公升帆布包雖然不是日常背包，但非常適合攜帶大量健身運動裝備、週末旅行或臨時出遊。
如果帶去健身，側邊通風隔層可將鞋子或潮濕、流汗的衣物與乾淨衣物分開收納。要去週末旅行？也能輕鬆放入數件厚毛衣、盥洗用品和另一雙鞋。側邊網布口袋則方便放置水壺。
此款帆布包採用耐用材質製成，即使放進健身房置物櫃或直接放在地上，也不必擔心包包及內容物受損。
完整的 Nike 大學打包清單
- 服飾：Nike V-Neck Golf 背心、Nike Sportswear Chill Knit 女款中腰短褲、Nike Astrograbber、Nike Club 男款全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣、Nike Sportswear Club 男款運動長褲、Nike Club 男款短袖牛津排扣上衣、Nike Sportswear Premium Essentials 男款 T 恤
- 鞋款：Air Max 90、Tennis Classic、Air Zoom Pegasus
- 包款：Heritage 背包 2.0、通勤背包、Heritage 托特包、Brasilia 帆布包
常見問題
上大學該帶什麼？
大學該帶哪些物品，取決於就讀地點離家遠近、宿舍環境，以及你修習的課程。不過無論如何，你都需要準備服飾、鞋款和包款等必備單品，才能輕鬆應付校園內外的生活。
哪些 Nike 服飾值得帶去大學？
大學穿搭必備單品，包括服飾（如外層服飾、上衣、下裝和運動服飾）以及鞋款（適合健身和日常穿著）。建議準備 T 恤等百搭基本款作為打底衣褲，搭配舒適又有型的長褲，以及背心、運動衫等保暖外層，方便因應不同場合與天氣變化。
最適合大學生的 Nike 背包是哪一款？
最適合的大學包款，取決於你平時需要攜帶多少物品。如果只是需要一款可收納筆電、幾本教科書和隨身物品的標準背包，Nike Heritage 背包 2.0 是很不錯的選項。如果需要更大的容量，Nike 通勤背包會更適合。若只是短時間待在校園，則可以考慮較輕巧的 Nike Heritage 托特包。
最適合大學生的 Nike 運動鞋是哪一款？
適合大學生的 Nike 運動鞋包括 Air Max 90、Tennis Classic 和 Air Zoom Pegasus。前兩個選項兼具舒適性與時尚感，能輕鬆搭配各種穿搭。最後一款則非常適合跑步、重量訓練等各種健身活動，是理想的鞋款選擇。
最適合大學生帶去健身房的 Nike 包款是哪一款？
Brasilia 帆布包是健身房的理想選擇。40 公升容量足以收納所有健身裝備及替換衣物，並配備通風側邊隔層，可將運動後汗濕的短褲和 T 恤與其他物品分開收納。側邊網布口袋可放置水壺。
哪些 Nike 服飾同時適合上課和健身？
以下選項都很適合同時應對上課和健身需求，詳細介紹可參閱上文！
- Nike Sportswear Chill Knit 女款中腰短褲
- Nike Club 男款全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣
- Nike Sportswear Club 男款運動長褲
- Nike Sportswear Premium Essentials 男款 T 恤
- Nike Pegasus 42