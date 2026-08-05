大學帶什麼：Nike 大學用品指南

上大學是人生的重要里程碑，但要把所有生活所需塞進幾個行李箱（以及宿舍裡小得可憐的衣櫃），本身就是一大挑戰。

祕訣在於攜帶能靈活應付各種場合的運動裝備，從早上 8 點的課堂、健身房訓練，到和朋友共進午餐，再到深夜讀書，都能輕鬆銜接。

本指南整理出值得帶進大學宿舍的 Nike 必備單品，包括兼具風格的服飾與鞋款，以及能裝下全天所需物品的背包。