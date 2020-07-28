訓練該如何搭配生酮飲食

脂肪可以為訓練提供能量嗎？

談到訓練搭配生酮飲食，評價可說是非常兩極。2020 年一項針對女性的小型研究發現，進行 8 週生酮飲食的人，在做背蹲舉時的肌力提升了，但臥推時的肌力卻沒有變化；而進行高碳水化合物飲食的女性在做這兩項動作卻都有進步。另外一個發表於《新陳代謝：臨床和實驗期刊》的小型研究顯示，採用生酮飲食且在 12 週內降低體脂肪的耐力運動員在短跑時，比攝取較多碳水化合物的運動員更有爆發力，而且耐力更佳。這個結果似乎符合邏輯，因為體脂肪降低後，肌肉在體重中所佔的比例就提高了，你就會更有爆發力，力量和速度也因此跟著提升。



《生理學期刊》發表的另一篇研究指出，菁英級耐力運動員因生酮飲食而改善了最大攝氧量 (VO2 Max)，這是用來測量激烈運動時人體消耗的氧氣量。身兼澳洲運動學院營養策略首席專家的研究論文作者 Louise Burke 博士說，他們同時也需要更多氧氣才能締造出色表現，因而抵銷了這個益處。她認為這是因為脂肪與碳水化合物相比，轉換為能量的耗氧量比較大。《美國運動醫學院期刊》的另一篇研究發現，進行生酮飲食的跑者想要提升運動強度時，跑步速度反而降低 5%，這大概是因為脂肪幫助肌肉收縮的效果比不上碳水化合物。



如果你喜歡心肺運動，又想嘗試生酮飲食，請不要灰心。Burke 提及，多數研究指出，生酮飲食不會影響低強度或中強度運動的表現，但也不會有太大的幫助。不過，若時間一拉長或強度加大，訓練過程就會開始變調。Burke 建議，想要兼顧兩者的運動員可以一週實驗幾次，在高強度運動前提升碳水化合物的攝取量，例如吃蛋和酪梨時加入莓果。她也建議，必須先進入酮症狀態再嘗試這種飲食方式。溫馨提醒：每個人的狀況不同，不妨先用酮症試紙測試。