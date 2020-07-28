訓練該如何搭配生酮飲食

快問快答：請舉出兩種可為下一次訓練提供能量的食物。此時，你應該不會想到牛肉或切達起司吧？不過，這兩樣可說是生酮飲食的人氣食品，而據說這種飲食方式可快速讓人變得精瘦。佛羅里達的傑克森維爾大學肌肉動力學助理教授 Catherine Saenz 博士是註冊營養師以及認證肌力與體能專家，她表示：「這種飲食方式能幫助大家降低體脂肪，同時保留肌肉量。」這聽起來簡直就是美夢成真，對吧？
「這種飲食方式能幫助大家降低體脂肪，同時保留肌肉量。」
佛羅里達傑克森維爾大學肌肉動力學助理教授、認證肌力與體能專家兼註冊營養師 Catherine Saenz 博士
Saenz 說：「生酮飲食的目標是讓身體將自然儲存的脂肪轉化為主要的能量來源」，而這個狀態就叫做酮症。如要達成此目標，生酮飲食者必須遵守嚴格的營養飲食準則。美國國家衛生院建議，日常卡路里的 55% 至 60% 應來自脂肪，30% 到 35% 來自蛋白質，5% 至 10% 來自碳水化合物。許多生酮飲食者攝取的脂肪比例甚至更高。
Saenz 表示，脂肪一旦成為主要的營養來源，並藉由燃燒自身脂肪來獲得能量，你就會感到較有飽足感，調適飢餓感的能力也會提升。這種飲食方式原先是用於治療癲癇的醫學療法，但卻可帶來許多誘人的短期優點。研究顯示，進行生酮飲食的人在體重、胰島素抗性、血糖、血壓都有長足進步。但約莫一年過後，效果就會與其他的減重飲食方法相差無幾。
脂肪可以為訓練提供能量嗎？
談到訓練搭配生酮飲食，評價可說是非常兩極。2020 年一項針對女性的小型研究發現，進行 8 週生酮飲食的人，在做背蹲舉時的肌力提升了，但臥推時的肌力卻沒有變化；而進行高碳水化合物飲食的女性在做這兩項動作卻都有進步。另外一個發表於《新陳代謝：臨床和實驗期刊》的小型研究顯示，採用生酮飲食且在 12 週內降低體脂肪的耐力運動員在短跑時，比攝取較多碳水化合物的運動員更有爆發力，而且耐力更佳。這個結果似乎符合邏輯，因為體脂肪降低後，肌肉在體重中所佔的比例就提高了，你就會更有爆發力，力量和速度也因此跟著提升。
《生理學期刊》發表的另一篇研究指出，菁英級耐力運動員因生酮飲食而改善了最大攝氧量 (VO2 Max)，這是用來測量激烈運動時人體消耗的氧氣量。身兼澳洲運動學院營養策略首席專家的研究論文作者 Louise Burke 博士說，他們同時也需要更多氧氣才能締造出色表現，因而抵銷了這個益處。她認為這是因為脂肪與碳水化合物相比，轉換為能量的耗氧量比較大。《美國運動醫學院期刊》的另一篇研究發現，進行生酮飲食的跑者想要提升運動強度時，跑步速度反而降低 5%，這大概是因為脂肪幫助肌肉收縮的效果比不上碳水化合物。
如果你喜歡心肺運動，又想嘗試生酮飲食，請不要灰心。Burke 提及，多數研究指出，生酮飲食不會影響低強度或中強度運動的表現，但也不會有太大的幫助。不過，若時間一拉長或強度加大，訓練過程就會開始變調。Burke 建議，想要兼顧兩者的運動員可以一週實驗幾次，在高強度運動前提升碳水化合物的攝取量，例如吃蛋和酪梨時加入莓果。她也建議，必須先進入酮症狀態再嘗試這種飲食方式。溫馨提醒：每個人的狀況不同，不妨先用酮症試紙測試。
進行生酮飲食前的重要須知
如果你想要嘗試生酮飲食，最好先徹底瞭解，因為事事皆非完美。如同大多數嚴格的飲食法，這種飲食方式很難持之以恆。若只想為生活帶來一點改變，生酮飲食可能不適合你。生酮飲食還會造成一個「特別」的生理現象：當身體在適應碳水化合物缺乏的過程中，由於這是先前的能量來源，你可能會變得疲勞、遲鈍。Saenz 說，這個疲勞感會讓人在訓練時感到更加困難，隔天也會更加酸痛。而且，心率會加速，還會頭暈或難以入眠，腸胃也會疼痛和脹氣。
Burke 說，你身體對於飲食改變的反應可能會與其他人截然不同，有些人能相對迅速地適應改變，有些人可能數週都會覺得動作遲緩、頭昏腦脹。Saenz 認為，如果這些副作用持續發生，可能代表你必須調整飲食。她還說，當第一個適應期結束 (通常是前面幾週)，一般人表示鍛鍊過程中的能量供給漸趨穩定，不僅恢復速度更快、睡眠狀況更好，整體的專注度也提升了。
所以，為了獲得潛在益處，去接受可能發生的問題和嚴格限制真的值得嗎？這就得由你決定了。如果這個飲食方式聽起來很適合你，而且也經過醫生許可 (專家強力建議如此做，因為許多研究指出生酮飲食會影響膽固醇)，不妨短期嘗試減少碳水化合物、增加脂肪攝取量。提醒你，無論是否執行生酮飲食，盡量多吃營養豐富的原形食物，就能有效達成卓越表現，而這也剛好是不爭的科學事實。