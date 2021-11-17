營養專家分享減輕壓力的飲食法和飲食內容

大腦主掌我們的認知功能，這包括能力 (例如，記得並完成老師或老闆交代的任務) 和情緒。食物會影響這兩者，結果可能有好有壞。英屬哥倫比亞溫哥華的合格營養顧問兼合格天然廚師 Katherine Haysbert 指出，當食物抵達腸道時，會發送訊息給大腦，這個訊息會讓大腦表現和健康獲得強化或是變糟。

Haysbert 表示，更具體地說，我們攝取的所有食物，可以分成身體可辨識的 (而且很容易消化和發揮作用) 和辨識不出來的 (而且可能會引發腸胃不適) 兩種。可樂、白吐司、巧克力與花生醬「能量棒」，或任何精緻加工品，真的會讓身體進入偵查模式，找出分解這些食物食材的方式，以及最終讓食物發揮正面作用的方法。Haysbert 指出，這個過程通常會導致發炎，對整個身體造成壓力，觸發交感神經系統 (或「戰或逃」反應)，這會讓人感覺很糟糕。

奧勒岡州波特蘭自然醫學醫師兼功能性胃腸疾病專家 Carrie Decker 表示，這樣的發炎狀況也會影響腸道和大腦之間的溝通，提高腸道和大腦全面發揮作用的難度。

Decker 指出，這些反應性症狀或許聽起來是暫時性的，然而如果飲食方式會持續觸發身體內部的問題，可能會產生慢性壓力或發炎。她補充說，這可能會導致心情沮喪、感到焦慮和暴躁易怒，也可能會讓免疫系統變差。這些我們就敬謝不敏了。