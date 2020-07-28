Nike 跑步的建議
想要締造巔峰表現，就得將能量補充做得和訓練一樣充分。
比賽當天起跑線上突然下起驟雨，或鳴槍後人擠人的跑者摩肩接踵爭相起跑，都不是我們能夠控制的情況，但我們一定可以掌控的是，攝取良好飲食為整趟跑程提供能量與動力。以下分享要訣。
想要掌握賽前該攝取哪些食物和水分，需要一些運動營養知識和許多反覆試驗。賽前飲食雖無最佳菜單，但這些指引能幫助你精心調配「自己的」最佳能量攝取計畫。現在就開始著手規劃吧。
賽前日子裡的飲食須知
合法營養師兼 Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 表示，訓練期間一半以上的卡路里應該來自碳水化合物，四分之一來自蛋白質，其餘則來自脂肪。
碳水化合物會以肝醣形式儲存在肌肉和肝臟，是身體最能直接獲得的能量來源，必須佔飲食的一大部分。正因如此，肝醣超補法是跑者想要在重要賽事前補滿肝醣存量的不二方法。
「訓練期間一半以上的卡路里應該來自碳水化合物，四分之一來自蛋白質，其餘則來自脂肪」
Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel
不過這並不表示比賽前一個月要吃進大量麵包或穀片，或是為 5 公里跑來個肝醣超補法。Monique Ryan 是美國註冊營養師，同時擔任專業耐力運動員與隊伍顧問超過 25 年，她指出，攝取更多碳水化合物的飲食策略是為了因應長達 90 分鐘以上的賽跑，而且實施這項策略的時間不能太長。
在比賽日前約 3 到 4 天，將飲食的組成調整為 70% 到 75% 的碳水化合物，留些空間給蛋白質和健康脂肪。Maciel 表示，不要在賽前一晚掃光一整盤義大利麵。他說：「這麼做，隔天可能會覺得肚子脹到不行，而且也無法真正提高肝醣儲存量。我們的身體無法一個晚上就做到這點。」
Ryan 表示，如果要為路程較長的長跑做準備，可以在訓練中練習這樣的能量補充法，舉例來說，在展開最遠跑程之前的日子裡做練習。如此一來就能知道適合自己的有效方法。在比賽日到來的那一天，就可以從容不迫地站到起跑線上。
前一晚飲食須知
Ryan 分享了一個好消息：在賽前幾天進行肝醣超補法，就能將肝醣完全補滿，所以比賽前一天可以正常飲食。這麼做也有助確保比賽日早上會覺得飢餓，而非脹氣，讓身體準備好攝取跑前飲食。
「正常」飲食代表均衡的晚餐，巨量營養素的組成比例要理想，也就是一半以上的卡路里來自碳水化合物，四分之一來自蛋白質，其餘則來自脂肪，同時也要避免加倍攝取平日的份量。不論盤子裡裝了哪些食物，我們都該對自己攝取的飲食有信心，畢竟已經在展開最長跑程的前一晚試吃過了，對吧。
比賽當天的早餐時間和飲食內容
比賽日當天的早餐有點棘手。既要為跑步攝取合宜的份量，也不想過量導致比賽時感到腸胃不適。加上多數比賽都安排在一大早，我們都還不覺得很餓時，早餐該怎麼吃就更難了。
Maciel 表示，如果起得夠早，可以在開始跑步前至少兩個小時正常均衡地用早餐 (也就是所建議的碳水化合物、蛋白質和脂肪比例)。
如果不想早起，可以在跑前一個小時用餐，攝取這份餐飲的迷你版。Maciel 指出：「一般會建議此時攝取一些流質。」確保飲食中包含複合式碳水化合物的優質來源，例如全穀物。和單一碳水化合物相比，身體需要更長的時間來分解複合式碳水化合物，這代表能量會在我們跑步時進入血流，時機正好能供應發揮額外衝勁之所需。(優質奶昔首選：加入燕麥、花生醬、莓果以及豆漿或牛奶。)
應避免攝取的食物
可能有些跑友喜歡來個賽前炒蛋三明治，有些人則堅信這是最糟的食物。賽前攝取的食物沒有所謂的「對」或「錯」，只有適不適合自己。原則只有一個，也就是 Maciel 所說的：「比賽前要按照過去幾個月訓練時的飲食習慣用餐，不要嘗試新食物。」
Maciel 進一步說明，這表示避免跑前攝取大量脂肪或纖維，或是吃進太過油膩的食物，能讓多數跑者發揮優異表現。這樣的吃法需要更長的時間消化食物，會讓你的胃過度負擔，跑步時出現腸道消化問題。
「比賽前不要嘗試新食物」
Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel
補充水分須知
Maciel 表示，為了讓訓練發揮最大功效，應隨時保持充足的水分，尤其是賽事的前幾週。他說道：「比賽前一晚才大口灌水，也無法彌補平常所缺乏的水分。」換句話說，如果在訓練時輕微脫水，但又沒有攝取足夠的水分，便無法獲得應有的運動效果。
Maciel 建議比賽期間每隔 15 到 20 分鐘從水壺裡補充一些水分，或是每次經過補給站時大口暢飲，能為身體充分補水，若是跑步時間超過 90 分鐘以上，就改喝運動飲料。這些飲料含有鈉和鉀這類流汗時會流失的礦物質。這些都是讓你持續有力跑步的關鍵，為你提供強力補給，讓你一路越過終點線。