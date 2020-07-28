不過這並不表示比賽前一個月要吃進大量麵包或穀片，或是為 5 公里跑來個肝醣超補法。Monique Ryan 是美國註冊營養師，同時擔任專業耐力運動員與隊伍顧問超過 25 年，她指出，攝取更多碳水化合物的飲食策略是為了因應長達 90 分鐘以上的賽跑，而且實施這項策略的時間不能太長。



在比賽日前約 3 到 4 天，將飲食的組成調整為 70% 到 75% 的碳水化合物，留些空間給蛋白質和健康脂肪。Maciel 表示，不要在賽前一晚掃光一整盤義大利麵。他說：「這麼做，隔天可能會覺得肚子脹到不行，而且也無法真正提高肝醣儲存量。我們的身體無法一個晚上就做到這點。」



Ryan 表示，如果要為路程較長的長跑做準備，可以在訓練中練習這樣的能量補充法，舉例來說，在展開最遠跑程之前的日子裡做練習。如此一來就能知道適合自己的有效方法。在比賽日到來的那一天，就可以從容不迫地站到起跑線上。