出色冬季外套應具備的特色與優點

挑選冬季外套的注意要點
購買指南
瞭解如何挑選理想冬季外套，入手舒適又保暖的品項，輕鬆應對超寒冷的日子。
不論氣溫降了一兩度，還是好幾度，能讓人保持舒適溫暖的就屬保暖冬季外套了。 冬季的嚴寒天候會讓出門和持續運動變成一項考驗。 然而冬天也可以是大展風采的戶外遊樂場，同時還能保暖並保持好身材；你可以穿上禦寒跑步服飾，也可以為日常穿搭找一款 (或是更多款) 合適的冬季外套。
我們提供 Fleece 冬日外套和冬季防寒外套，讓你在冷風或酷寒天候中，都能盡情外出探索。 以下分享如何挑選理想冬季外套，讓你穿得舒適又好看，神采奕奕地前往健身房。
挑選冬季外套的注意要點
1.保暖
多數外衣都採用羽絨或合成絕緣材質。
- 羽絨保暖材質是以柔軟的內層鴨毛和鵝毛製成。 羽絨外套的保暖度是以膨脹係數來計算，通常介於 300 到 900 之間。 膨脹係數越高代表越柔軟，保暖效率也越高，但並不代表保暖程度。 填充料的數量也很重要。 舉例來說，膨脹係數 600 的厚羽絨外套穿起來可能和膨脹係數 800 的可收納式羽絨外套一樣保暖。
- 羽絨的優點：羽絨超級輕盈，也能有效鎖住體熱。
- 羽絨的缺點：羽絨因雨雪受潮時，會失去保暖度，也不容易變乾。
- 合成絕緣材質以長絲狀聚酯纖維製成，這種纖維已經先織成各種不同尺寸，並採用交織設計鎖住氣流，提供保暖效果，就像羽絨一樣。 合成絕緣材質的保暖度是以每平方公尺的重量有多少公克來計算。 重量一般介於 40 到 120 公克之間，越重代表越保暖。
- 合成材質的優點：即使是在潮溼天候中，合成絕緣材質也能提供保暖效果。 抗磨損又保暖，而且少了羽絨的臃腫感，是大多數運動員的理想選擇。
- 合成材質的缺點：合成絕緣材質會比羽絨來得重，而且通常無法像羽絨那麼耐久。
2.抗天候機能
你的身體和冬季嚴寒空氣之間只隔著外套的外層，因此，請確保外層結構的縫線採用密合設計，可有效阻絕濕氣。 有些外套採用耐久抗水 (DWR) 塗層處理，具有防潑水機能。 防潑水外層能讓你在綿綿細雨中保持乾爽，然而，你可能需要全面防水的外套或防水外層來因應豪大雨或是暴風雪的天氣。如果強風來襲會是個問題，請選擇拉鍊上方附有擋風片設計，能帶來擋風效果的外套。
3.貼合度
長外套還是短外套？寬鬆剪裁還是貼合剪裁？ 在超級寒冷的天氣裡，冬季長外套能讓腿部和髖部保持溫暖，不過活動也會受限。 冬季跑步請選擇採用短下擺設計的冬季外套。 剪裁比較寬鬆的外套適合層搭，穿在連帽上衣或 Fleece 上衣外，不過請確認外套的袖口和衣領處採用貼合剪裁，避免冷空氣透進來。
4.口袋
如果沒有把手套帶出門，插手口袋能讓手指頭保暖，尤其是內裡採用 Fleece 和其他保暖材質的口袋。 暖手口袋也能提供額外的存放空間。 有些外套有附拉鍊口袋，能讓電子裝置保持乾燥，並避免物品掉出來。 有些外套配有外側開放式口袋或內部層袋，方便拿取帽子和手套。
5.連身帽
如果要保持頭部乾爽、溫暖，請找附有連身帽的外套。 有些外套採用百變又實穿的可拆式連身帽設計、能提供保暖機能的保暖連身帽，或是以貼合剪裁阻絕冷空氣的可調式連身帽。
6.其他冬季外套特色
- 抽繩：抽繩或拉繩設計能避免冷空氣從外套下擺底下透進來。
- 袖口：彈性或可調式袖口設計能帶來貼身剪裁的效果，阻絕寒冷。
- 三合一設計：部分外套具有保暖中層，可拉開拉鍊脫掉外層，讓中層和外層可以分開穿，也能穿搭在一起發揮更大的保暖效果。
- 開衩設計：腋下或核心部位的開衩設計，讓你在寒冷天候運動時不會過度悶熱。
- 拉鍊：雙向式拉鍊設計能提供透氣效果，也方便身體活動。
- 風雨擋片：這個擋片能包覆衣領部位，減少頸部接觸到冷空氣
以負責任的方式尋找材質
雖然服飾的環境永續性並沒有業界標準或公認的專業認證，但部分外套確實對環境更加友善。 尋找減少廢料與碳排放的產品。 許多 Nike 冬季外套都採用再生絕緣材質，提供超保暖效果，又能維持小小的碳足跡。
適合各種天氣的外套
驅走寒意的外套
冷天時，披上一件輕盈百搭的簡便外套即可短暫外出。 不妨考慮穿上 Nike Therma 連帽上衣，這款上衣採用輕盈絕緣材質，搭配專為防止體溫流失而設計的雙面刷毛微纖維 Fleece。 也可以選擇以 Nike Tech Fleece 製成的外套，這款設計在柔軟棉質平織布料之間放入柔軟泡棉。 理想的冬季外套不僅有你喜愛的顏色和款式，還具備你所需的功能，不論是突然下起陣雨時所需的連身帽，還是放置手機的口袋，或是便於透氣的拉鍊。
舒適保暖外套
氣溫一跌落到華氏 45 度 (攝氏 7 度) 以下，你會需要穿上合成或羽絨保暖材質的外套，讓身體保持溫暖。 Nike 合成絕緣材質再現羽絨的造型與著感，但在潮濕天候中不會失去保暖性能。 如果想要找透氣又能阻絕濕氣的外套，可以留意 Nike Storm-FIT 服飾。 Nike Storm-FIT 外套具有一層微纖維聚酯纖維塗層，既能將水分和風阻絕在外，也可以讓汗水蒸發。
全面保暖外套
當天氣冷到只想窩在暖爐旁，不妨換個做法，穿上我們超保暖的冬季外套，保持暢動並讓身體暖起來。 尋找長及大腿，覆蓋髖部，同時附有可調式連身帽的防寒外套，保護頭部及頸部不受寒冷侵襲。 如果選擇羽絨保暖材質，建議膨脹係數要達到 700 以上，或是挑選較厚重的合成材質防寒大衣。 下雪時的防護也很重要，請找具有防風、防潑水或防水機能的外套。 你可能也會想要具有 Fleece 內裡的口袋，讓雙手保持舒適溫暖。
碰上氣溫超低，天氣超冷時，你可能需要在輕量 Fleece 及長袖機能打底衣褲外，再配上一件保暖外套。 溫暖的空氣會滯留在層搭衣物之間，因此，在外套下搭配合適的裝備，能讓你格外保暖。 而且別忘了手套和毛帽。
試穿外套
沒有在寒冷的天氣中穿上外套，並在刺骨寒風和酷寒中測試看看，很難知道自己是不是選對了。 如果最後發現自己需要更保暖的外套，或是需要更換尺寸或款式，不論是什麼改變了你的心意，都可以在 60 天內免費退貨至 Nike。
想要層搭穿著，擁有更保暖的效果？ 可以用 Nike 寬鬆剪裁的外套和防寒外套搭配背心，或是在冬季造型加上針織毛帽。 不論你的冬季天候穿搭屬於哪一種風格，我們都已為你準備到位。
常見問題
什麼才是適合冬季的外套？
適合冬季的外套應該既可以為你的冬季活動提供支援，又能讓你常保溫暖。 視你的需求而定，你可能會想要羽絨填充外套，或採用合成絕緣材質的外套。 你所選擇的外套至少應具備防風和防潑水機能。 如果會下大雪或下大雨，請選擇防水外套。
什麼才是最溫暖的冬季外套？
最溫暖的羽絨外套羽絨含量高，且膨脹係數為 900。 最溫暖的合成絕緣材質外套每平方公尺的重量為 120 公克。