出色冬季外套應具備的特色與優點

驅走寒意的外套

冷天時，披上一件輕盈百搭的簡便外套即可短暫外出。 不妨考慮穿上 Nike Therma 連帽上衣，這款上衣採用輕盈絕緣材質，搭配專為防止體溫流失而設計的雙面刷毛微纖維 Fleece。 也可以選擇以 Nike Tech Fleece 製成的外套，這款設計在柔軟棉質平織布料之間放入柔軟泡棉。 理想的冬季外套不僅有你喜愛的顏色和款式，還具備你所需的功能，不論是突然下起陣雨時所需的連身帽，還是放置手機的口袋，或是便於透氣的拉鍊。

舒適保暖外套

氣溫一跌落到華氏 45 度 (攝氏 7 度) 以下，你會需要穿上合成或羽絨保暖材質的外套，讓身體保持溫暖。 Nike 合成絕緣材質再現羽絨的造型與著感，但在潮濕天候中不會失去保暖性能。 如果想要找透氣又能阻絕濕氣的外套，可以留意 Nike Storm-FIT 服飾。 Nike Storm-FIT 外套具有一層微纖維聚酯纖維塗層，既能將水分和風阻絕在外，也可以讓汗水蒸發。

全面保暖外套

當天氣冷到只想窩在暖爐旁，不妨換個做法，穿上我們超保暖的冬季外套，保持暢動並讓身體暖起來。 尋找長及大腿，覆蓋髖部，同時附有可調式連身帽的防寒外套，保護頭部及頸部不受寒冷侵襲。 如果選擇羽絨保暖材質，建議膨脹係數要達到 700 以上，或是挑選較厚重的合成材質防寒大衣。 下雪時的防護也很重要，請找具有防風、防潑水或防水機能的外套。 你可能也會想要具有 Fleece 內裡的口袋，讓雙手保持舒適溫暖。

碰上氣溫超低，天氣超冷時，你可能需要在輕量 Fleece 及長袖機能打底衣褲外，再配上一件保暖外套。 溫暖的空氣會滯留在層搭衣物之間，因此，在外套下搭配合適的裝備，能讓你格外保暖。 而且別忘了手套和毛帽。

試穿外套

沒有在寒冷的天氣中穿上外套，並在刺骨寒風和酷寒中測試看看，很難知道自己是不是選對了。 如果最後發現自己需要更保暖的外套，或是需要更換尺寸或款式，不論是什麼改變了你的心意，都可以在 60 天內免費退貨至 Nike。

想要層搭穿著，擁有更保暖的效果？ 可以用 Nike 寬鬆剪裁的外套和防寒外套搭配背心，或是在冬季造型加上針織毛帽。 不論你的冬季天候穿搭屬於哪一種風格，我們都已為你準備到位。