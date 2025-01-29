機場穿搭指南：Nike 推薦超舒適的旅行穿搭必備單品

搭飛機怎麼穿：Nike 飛行旅程超舒適必備單品
造型小秘訣
從舒適運動褲、百搭上衣，到經典運動鞋，Nike 精選款式讓旅行穿搭魅力升級。
規劃機場穿搭是旅行準備至關重要的一環，以舒適度和機能性為優先考量是箇中關鍵。理想的旅行穿搭應以透氣材質、俐落層搭單品，以及實穿百搭的設計為主。Nike 最新創新設計體現了這項原則，帶來專為運動員設計的單品，從有點冷的機艙空間到溫暖的旅途目的地，輕鬆滿足各種需求。
Nike 24.7 系列實穿百搭的單品，例如 PerfectStretch 寬褲和 ImpossiblySoft 系列的成套穿搭，讓你輕鬆打包行李，旅行穿搭風格加倍。這些精心設計的單品可輕鬆駕馭行程中的各種需求，讓你從容通過安檢，優雅走下飛機，做好準備，盡情享受目的地的種種美好體驗。
超舒適旅行穿搭 7 款
必備單品
輕鬆自在的舒適長褲
長途飛行會導致身體不適，因此，柔軟舒適的俐落長褲很重要，例如 24.7 系列 ImpossiblySoft 慢跑長褲或 PerfectStretch 奇諾長褲等慢跑長褲或運動褲款式。這些設計很適合跨國或越洋旅行。不妨搭配貼合身形的背心或 T 恤，並外搭寬版外套，展現協調的造型感。
層搭連帽上衣與套頭上衣
連帽上衣和套頭上衣很適合有點冷的機艙或搭乘早班機；氣溫回暖時，脫下衣物還可以當作枕頭來使用。想要擁有非凡的滑順感受，不妨選擇 ImpossiblySoft 圓領上衣。可搭配慢跑長褲或內搭褲，打造舒適的層搭風格；外搭飛行夾克，可為造型增添層次感。畢竟，在飛機上穿一件較厚的層搭單品，能減輕托運行李的重量，不妨善用這項專業行李打包技巧。
適合長途飛行的內搭褲
全長式內搭褲深受許多旅行者的喜愛，是度假穿搭和打造出色機場風格的必備款式。簡單、俐落，適合舒適為主的所有旅行時光。許多款式都具備機能細節，例如可收納手機和身分證件的口袋。不妨加上一件寬鬆的長版上衣和寬版毛衣，或 ImpossiblySoft 半拉鍊式款式，與採用合身版型的內搭褲搭配出協調的造型感。
出色支撐，時尚有型
對於重視舒適性和支撐效果的女性來說，輕度支撐型運動內衣是必備單品。搭配半透視感上衣，可展現令人眼睛為之一亮的精巧風格；層搭 PerfectStretch 上衣，可增添一抹專屬造型感，輕鬆出遊。
輕鬆自在的上衣
輕鬆自在的 T 恤就是要能帶來舒適感受，而舒適是擁有美好旅行體驗的關鍵。不過，將風格納入優先考量也無妨。跳脫一般 V 領和圓領設計的穿搭思維，考慮橄欖球風格寬版剪裁，或 Nike 24.7 系列款式，例如 PerfectStretch 男款鈕扣式設計，或 PerfectStretch 女款梭織上衣。以自己喜愛的款式搭配採用寬鬆剪裁的慢跑長褲或工裝褲，再加上一頂經典棒球帽或毛帽，展現精緻運動風。
舒適新潮運動鞋
可靠的運動鞋是出色機場穿搭不可或缺的主角。不妨試試 Nike Air Force 1 鞋款，經典、舒適，又能為旅行裝扮增添一抹運動風。也可考慮 Nike Vomero 或 Motiva 鞋款，發揮 Nike 菁英級跑步或健行鞋款創新設計的優勢。可搭配及踝長褲或內搭褲，為造型加分。
出色配件，升級旅行風格
配件是能為飛行穿搭畫龍點睛的低調單品。具備有序隔層的俐落背包或托特包，方便隨手拿取必備物品。搭配採寬大設計的太陽眼鏡、高筒襪款和舒適圍巾，增添風尚感與舒適度。Nike 斜背包和帽款是實用又有型的選擇，能讓你輕鬆打造整體造型感。