絕不無聊的跑步機體驗

Nike Training 的建議
用跑步機發揮運動好效果，上路跑出好成績。
一定要記得，跑步機和室外跑步大不同。跑步機是工具，無法取代室外跑步。認清這一點，就能以新的眼光看待自己在這台機器上跑出的里程數。透過我們提供的這些秘訣，讓跑步機從無聊變有聊，成為你強大的訓練寶器。
讓我們猜一猜，一說到跑步機，你就會覺得無聊，沒錯吧！
Nike Run Club 教練 Jessica Woods 一語道出我們多數人都會犯的錯誤，她說：「跑步機之所以會無聊，是因為我們一踏上去就忘了它的存在。」
在沒有速度或坡度的變化下原地跑步 45 分鐘，真的會讓人覺得看不到終點在哪裡。期待跑步機能帶來和室外休閒跑相同的體驗，可以說是緣木求魚。在紐約經營跑步機教室 Mile High Run Club 的 Woods 表示，抱持這樣的期待就是問題，
她說：「跑步機上的履帶就應該被當作工具使用。」這樣才能在提升運動和健身強度時保持專注。接下來分享必知事項和使用訣竅。
跑步機能養成控制力
在機器上跑步是一種自主的健身運動環境，可以自行決定配速、坡度和時間。在室外跑步如果戴著手錶出門，可以仰賴手錶，靠著 GPS 的準確性決定配速和距離。
Woods 進一步指出，室內跑步也能免除室外跑的固有障礙，像是坑坑洞洞、風阻，更不用說寒冷天候、濕度、經常遇上的紅綠燈等會影響表現的變數。
腳下履帶將跑步板往後帶的運作方式，可能會減少跑步機帶來的肌肉活動量，Woods 因此建議可以將坡度設定為 1%，抵銷這個影響。
機器比較善待身體
跑步機的跑步帶附緩衝墊，和路跑相比，衝擊吸收效果較好，可以減少路面對足踝、膝蓋和髖部造成的重複衝擊力道 (以及與此相關的過度使用傷害)。讓這些承受重量的關節在柔軟舒適的履帶上健身運動，讓你日後在室外訓練和長跑時享有更好的體驗。
「跑步機上的履帶就應該被當作工具使用。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
室內跑步是健身好運動
沒有什麼能取代戶外跑步，尤其是要為比賽展開訓練時。不過，室內跑步還是有其效益，不只是在沒動力到戶外跑步的陰冷雨天 (或戶外跑步不安全) 可以使用跑步機，在履帶上跑步還能設定精準的配速，不必憑空猜測，也不用三不五時看一下手錶，因此對速度健身運動很有幫助。
跑步機感覺起來或許比較簡單，但根據《運動醫學》期刊最近的一份評論報告，在動態機器上跑步和在戶外跑步時，我們的生物力學模式並沒有太大的不一樣。同一份報告也指出，跑步機跑步和戶外跑步對最大攝氧量的影響也很相近 (攝氧量是指身體使用氧氣的效率，這是有氧運動的一項主要指標)。
如何充分利用跑步機
喜歡這台機器帶來的好處？這樣很棒，現在就讓它發揮訓練的效益，也把訓練變得有趣又好玩。
「跑步機跑步和戶外跑步對最大攝氧量的影響也很相近 (攝氧量是指身體使用氧氣的效率，這是有氧運動的一項主要指標)。」
《運動醫學》期刊
01. 慢慢進入狀態
每次跑步一定都要暖身，尤其是在跑步機上進行高強度速度跑或間歇跑時。NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「暖身可以增加血流量並提高體溫，因此能提高協調性和動作幅度，這些都能改善我們的跑姿和速度。」
輕鬆慢跑 5 到 10 分鐘，接著離開跑步機做一些訓練讓肌肉更放鬆 (可以是一系列的高抬腿跑、踢臀跑、弓箭步走或腿部擺動)。
02. 檢查跑姿和位置
沒人想從跑步機上跌下來，因此我們常常會把身體往儀表板靠近。Woods 表示，這麼做步伐就會不自然，她建議：「可以看一眼自己的雙腳是不是超過跑步機履帶的前面，超過就表示身體太靠近儀表板。往後退半步，讓手臂可以完全擺動，膝蓋也能自在提起來。」
眼睛不要一直往下看，Woods 解釋道：「身體動能會跟著眼睛視線的方向走。」往下看太久，本來應該帶著你前進的能量會往地下掉。
Woods 也提醒我們，必須拋開想要握住跑步機扶手的念頭，過於仰賴扶手會讓步伐受限。與其費心用機器上的按鈕或螢幕估算自己動得多賣力，不如在腦袋裡用簡單的 1 到 10 級評估，數字越大，表示自己越賣力。
最後必須說的一點是，要傳簡訊或打電話，請等到運動後再做。除非你想出現在爆紅影片上，否則在移動的履帶上跑步時，還是要減少會讓自己分心的事物。
「可以看一眼自己的雙腳是不是超過跑步機履帶的前面，超過就表示身體太靠近儀表板。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
03. (一次又一次) 全力以赴和恢復
間歇跑訓練通常是在特定的時間內給自己加點挑戰，接著讓自己恢復，這種訓練能強化腿部，也有助於跑出速度。在跑步機上間歇跑的好處除了保持身心專注之外，也可以讓你不必瞎猜就能達到一定的配速。
Woods 說：「跑步機能讓你熟悉並對準特定的配速。這就像肌肉記憶，越熟悉某個具體配速，在室外就越能跑出同樣的配速感。」
將間歇跑加入訓練的方法有千百種，而 Woods 的建議之一是階梯式訓練。舉例來說，以 10 公里配速 (或耗力程度 80%) 跑 3 分鐘、5 公里配速 (耗力程度 90%) 跑 2 分鐘，再以 1 英哩比賽配速 (耗力程度 100%) 跑 1 分鐘，每一段完成後都給自己 90 秒的休息時間。入門者可以做 1 輪就好，進階跑者的目標則是完成 2 或 3 輪。查看 NRC 應用程式，獲得更多間歇跑健身運動的點子。
「這就像肌肉記憶，越熟悉某個具體配速，在室外就越能跑出同樣的配速感。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
04. 把坡度帶上來
Woods 指出：「跑步時用坡度做出變化，可以讓跑步變得更有趣，也有助於強化臀大肌、股四頭肌和心血管系統。」
她表示，這是因為坡度說穿了就是一種速度運動。坡度會增加阻力，迫使我們輸出更多爆發力。這和以更快的速度跑步一樣，都能進一步燃燒卡路里、強化肌力與步伐，也能讓我們有更好的跑姿。上坡跑也能強化腿部的爆發型快縮肌，讓我們在平地跑出更快的速度。
05. 用走的也沒關係
履帶在移動不代表你一定也得跑起來，Woods 表示：「間歇跑時，試著放緩到走路的速度，讓自己恢復，把呼吸調節回來或心率降下來。」間歇跑越奮力，所需的恢復就越多，她解釋說，這麼做就能在下一次的間歇跑中全力發揮。
在跑步機上也可以步行就好，Woods 說：「不必真的跑步也能鍛鍊腿部是一件很棒的事 (這是交叉訓練的一種主要方式)。若不想透過速度提高耗力程度，可以在固定配速的步行時增加坡度。」
06. 緩和運動不可少
和暖身讓你慢慢進入狀態一樣，5 到 10 分鐘的輕鬆慢跑或輕快步行能讓你從健身運動中放鬆下來。Woods 指出：「運動後不要讓身體緊急煞車突然停下來。緩和運動可以啟動恢復過程，帶動血液流動，幫助肌肉修復。」
Nike Training 的建議
用跑步機發揮運動好效果，上路跑出好成績。
一定要記得，跑步機和室外跑步大不同。跑步機是工具，無法取代室外跑步。認清這一點，就能以新的眼光看待自己在這台機器上跑出的里程數。透過我們提供的這些秘訣，讓跑步機從無聊變有聊，成為你強大的訓練寶器。
讓我們猜一猜，一說到跑步機，你就會覺得無聊，沒錯吧！
Nike Run Club 教練 Jessica Woods 一語道出我們多數人都會犯的錯誤，她說：「跑步機之所以會無聊，是因為我們一踏上去就忘了它的存在。」
在沒有速度或坡度的變化下原地跑步 45 分鐘，真的會讓人覺得看不到終點在哪裡。期待跑步機能帶來和室外休閒跑相同的體驗，可以說是緣木求魚。在紐約經營跑步機教室 Mile High Run Club 的 Woods 表示，抱持這樣的期待就是問題，
她說：「跑步機上的履帶就應該被當作工具使用。」這樣才能在提升運動和健身強度時保持專注。接下來分享必知事項和使用訣竅。
跑步機能養成控制力
在機器上跑步是一種自主的健身運動環境，可以自行決定配速、坡度和時間。在室外跑步如果戴著手錶出門，可以仰賴手錶，靠著 GPS 的準確性決定配速和距離。
Woods 進一步指出，室內跑步也能免除室外跑的固有障礙，像是坑坑洞洞、風阻，更不用說寒冷天候、濕度、經常遇上的紅綠燈等會影響表現的變數。
腳下履帶將跑步板往後帶的運作方式，可能會減少跑步機帶來的肌肉活動量，Woods 因此建議可以將坡度設定為 1%，抵銷這個影響。
機器比較善待身體
跑步機的跑步帶附緩衝墊，和路跑相比，衝擊吸收效果較好，可以減少路面對足踝、膝蓋和髖部造成的重複衝擊力道 (以及與此相關的過度使用傷害)。讓這些承受重量的關節在柔軟舒適的履帶上健身運動，讓你日後在室外訓練和長跑時享有更好的體驗。
「跑步機上的履帶就應該被當作工具使用。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
室內跑步是健身好運動
沒有什麼能取代戶外跑步，尤其是要為比賽展開訓練時。不過，室內跑步還是有其效益，不只是在沒動力到戶外跑步的陰冷雨天 (或戶外跑步不安全) 可以使用跑步機，在履帶上跑步還能設定精準的配速，不必憑空猜測，也不用三不五時看一下手錶，因此對速度健身運動很有幫助。
跑步機感覺起來或許比較簡單，但根據《運動醫學》期刊最近的一份評論報告，在動態機器上跑步和在戶外跑步時，我們的生物力學模式並沒有太大的不一樣。同一份報告也指出，跑步機跑步和戶外跑步對最大攝氧量的影響也很相近 (攝氧量是指身體使用氧氣的效率，這是有氧運動的一項主要指標)。
如何充分利用跑步機
喜歡這台機器帶來的好處？這樣很棒，現在就讓它發揮訓練的效益，也把訓練變得有趣又好玩。
「跑步機跑步和戶外跑步對最大攝氧量的影響也很相近 (攝氧量是指身體使用氧氣的效率，這是有氧運動的一項主要指標)。」
《運動醫學》期刊
01. 慢慢進入狀態
每次跑步一定都要暖身，尤其是在跑步機上進行高強度速度跑或間歇跑時。NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「暖身可以增加血流量並提高體溫，因此能提高協調性和動作幅度，這些都能改善我們的跑姿和速度。」
輕鬆慢跑 5 到 10 分鐘，接著離開跑步機做一些訓練讓肌肉更放鬆 (可以是一系列的高抬腿跑、踢臀跑、弓箭步走或腿部擺動)。
02. 檢查跑姿和位置
沒人想從跑步機上跌下來，因此我們常常會把身體往儀表板靠近。Woods 表示，這麼做步伐就會不自然，她建議：「可以看一眼自己的雙腳是不是超過跑步機履帶的前面，超過就表示身體太靠近儀表板。往後退半步，讓手臂可以完全擺動，膝蓋也能自在提起來。」
眼睛不要一直往下看，Woods 解釋道：「身體動能會跟著眼睛視線的方向走。」往下看太久，本來應該帶著你前進的能量會往地下掉。
Woods 也提醒我們，必須拋開想要握住跑步機扶手的念頭，過於仰賴扶手會讓步伐受限。與其費心用機器上的按鈕或螢幕估算自己動得多賣力，不如在腦袋裡用簡單的 1 到 10 級評估，數字越大，表示自己越賣力。
最後必須說的一點是，要傳簡訊或打電話，請等到運動後再做。除非你想出現在爆紅影片上，否則在移動的履帶上跑步時，還是要減少會讓自己分心的事物。
「可以看一眼自己的雙腳是不是超過跑步機履帶的前面，超過就表示身體太靠近儀表板。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
03. (一次又一次) 全力以赴和恢復
間歇跑訓練通常是在特定的時間內給自己加點挑戰，接著讓自己恢復，這種訓練能強化腿部，也有助於跑出速度。在跑步機上間歇跑的好處除了保持身心專注之外，也可以讓你不必瞎猜就能達到一定的配速。
Woods 說：「跑步機能讓你熟悉並對準特定的配速。這就像肌肉記憶，越熟悉某個具體配速，在室外就越能跑出同樣的配速感。」
將間歇跑加入訓練的方法有千百種，而 Woods 的建議之一是階梯式訓練。舉例來說，以 10 公里配速 (或耗力程度 80%) 跑 3 分鐘、5 公里配速 (耗力程度 90%) 跑 2 分鐘，再以 1 英哩比賽配速 (耗力程度 100%) 跑 1 分鐘，每一段完成後都給自己 90 秒的休息時間。入門者可以做 1 輪就好，進階跑者的目標則是完成 2 或 3 輪。查看 NRC 應用程式，獲得更多間歇跑健身運動的點子。
「這就像肌肉記憶，越熟悉某個具體配速，在室外就越能跑出同樣的配速感。」
Nike Run Club 教練 Jessica Woods
04. 把坡度帶上來
Woods 指出：「跑步時用坡度做出變化，可以讓跑步變得更有趣，也有助於強化臀大肌、股四頭肌和心血管系統。」
她表示，這是因為坡度說穿了就是一種速度運動。坡度會增加阻力，迫使我們輸出更多爆發力。這和以更快的速度跑步一樣，都能進一步燃燒卡路里、強化肌力與步伐，也能讓我們有更好的跑姿。上坡跑也能強化腿部的爆發型快縮肌，讓我們在平地跑出更快的速度。
05. 用走的也沒關係
履帶在移動不代表你一定也得跑起來，Woods 表示：「間歇跑時，試著放緩到走路的速度，讓自己恢復，把呼吸調節回來或心率降下來。」間歇跑越奮力，所需的恢復就越多，她解釋說，這麼做就能在下一次的間歇跑中全力發揮。
在跑步機上也可以步行就好，Woods 說：「不必真的跑步也能鍛鍊腿部是一件很棒的事 (這是交叉訓練的一種主要方式)。若不想透過速度提高耗力程度，可以在固定配速的步行時增加坡度。」
06. 緩和運動不可少
和暖身讓你慢慢進入狀態一樣，5 到 10 分鐘的輕鬆慢跑或輕快步行能讓你從健身運動中放鬆下來。Woods 指出：「運動後不要讓身體緊急煞車突然停下來。緩和運動可以啟動恢復過程，帶動血液流動，幫助肌肉修復。」