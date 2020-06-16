絕不無聊的跑步機體驗

01. 慢慢進入狀態

每次跑步一定都要暖身，尤其是在跑步機上進行高強度速度跑或間歇跑時。NRC 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「暖身可以增加血流量並提高體溫，因此能提高協調性和動作幅度，這些都能改善我們的跑姿和速度。」



輕鬆慢跑 5 到 10 分鐘，接著離開跑步機做一些訓練讓肌肉更放鬆 (可以是一系列的高抬腿跑、踢臀跑、弓箭步走或腿部擺動)。



02. 檢查跑姿和位置

沒人想從跑步機上跌下來，因此我們常常會把身體往儀表板靠近。Woods 表示，這麼做步伐就會不自然，她建議：「可以看一眼自己的雙腳是不是超過跑步機履帶的前面，超過就表示身體太靠近儀表板。往後退半步，讓手臂可以完全擺動，膝蓋也能自在提起來。」



眼睛不要一直往下看，Woods 解釋道：「身體動能會跟著眼睛視線的方向走。」往下看太久，本來應該帶著你前進的能量會往地下掉。



Woods 也提醒我們，必須拋開想要握住跑步機扶手的念頭，過於仰賴扶手會讓步伐受限。與其費心用機器上的按鈕或螢幕估算自己動得多賣力，不如在腦袋裡用簡單的 1 到 10 級評估，數字越大，表示自己越賣力。



最後必須說的一點是，要傳簡訊或打電話，請等到運動後再做。除非你想出現在爆紅影片上，否則在移動的履帶上跑步時，還是要減少會讓自己分心的事物。