《Trained》Podcast：和 Ben Bruno 一起廢話少說，健身起來

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名流訓練員通常以花招百出的運動方式和噱頭十足的課程出名。Ben Bruno 跟他們不一樣，他將全面公開務實的健身方法。

上一次更新：July 12, 2021
訓練員 Ben Bruno 分享如何透過肌力訓練獲得成效

《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。

人生充滿不確定性，但健身不該如此。這就是為什麼只說真話的 Nike 明星專屬訓練員 Ben Bruno 將澄清誤會視為使命，像是「更多就是更多」和「沒有休息日」這樣的誤會，讓大家少流一點汗，也一樣能在重訓室取得成果，這其中包括 Chelsea Handler 和 Justin Timberlake。本集的《Trained》Podcast，自稱「傻瓜」的哥倫比亞大學畢業生 Ben 與 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 對談，分享他如何因為糟糕的背部而踏上訓練員的職涯，和好萊塢傑出人士一起工作時的收穫，以及為什麼有些人最好不要做波比跳 (我們是說有些人！)。他也進一步詳述超簡單的健身方式，包括將少數幾個動作重複練習，他的「KISS」公式，還有 80/20 法則的運用方法。透過上述練習，人人都可以像 Bruno 一樣健美。

「當你面對憤怒或焦慮，那種焦躁不安、緊張的感覺時，消除負面情緒的好方法就是，在健身房練到精疲力盡，之後心情就會好轉很多。」

Ben Bruno

Nike 訓練員

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