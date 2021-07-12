訓練員 Ben Bruno 分享如何透過肌力訓練獲得成效

人生充滿不確定性，但健身不該如此。這就是為什麼只說真話的 Nike 明星專屬訓練員 Ben Bruno 將澄清誤會視為使命，像是「更多就是更多」和「沒有休息日」這樣的誤會，讓大家少流一點汗，也一樣能在重訓室取得成果，這其中包括 Chelsea Handler 和 Justin Timberlake。本集的《Trained》Podcast，自稱「傻瓜」的哥倫比亞大學畢業生 Ben 與 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 對談，分享他如何因為糟糕的背部而踏上訓練員的職涯，和好萊塢傑出人士一起工作時的收穫，以及為什麼有些人最好不要做波比跳 (我們是說有些人！)。他也進一步詳述超簡單的健身方式，包括將少數幾個動作重複練習，他的「KISS」公式，還有 80/20 法則的運用方法。透過上述練習，人人都可以像 Bruno 一樣健美。