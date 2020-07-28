變得更強、跑得更快、奔得更遠

實行專家的精神，跑出全新高度。
你的人生中一定曾擁有過一位教練。
可能是 10 歲上體育課時要你跑 1600 公尺的教練，或是高中足球校隊和大學跑步社團裡的教練。不管你年紀多大、從事哪一種運動，你的教練一定經常做一件事：問問題。
「你覺得如何？」
「剛才表現順利嗎？」
「你可以再努力一點嗎？」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 認為，這些都是能促使你反思的深度問題，問自己這些問題就是激發跑步潛能的方法。Bennett 說：「問問題的意義在於你一定會想出答案，你就能藉此更加瞭解自己。如果你不問自己問題，你就不會知道為何跑步表現不佳，也不會知道要如何才能進步。」
簡單的改變
每次跑步後，問自己剛剛跑得如何？
你的預設答案可能會讓自己很失望 (我跑得很慢，因為我不擅長跑步)，或是你會粉飾太平，掩飾需要改進之處 (又輕輕鬆鬆跑了 8 公里，表現正常)。
其實，你的回答應該像盡責的教練一樣，寬容、坦率、真誠。即使你覺得自己已經跑得很好了，還是要思考如何讓下次的跑步表現更上一層樓。
Bennett 認為你必須再問得仔細一點：「問自己為什麼剛才跑步表現不佳？發生了什麼狀況嗎？相反地，如果跑步體驗良好，也要問自己是如何達成的。」
然後像教練一樣，根據這些資訊給予自己建議。如果你的身體在剛開始跑步時感到僵硬，花一點時間讓身體適應跑步的狀態 (Bennett 建議做 5 到 10 分鐘的「超簡單跑步」，接著做輕度伸展運動)。覺得自己狀態奇佳嗎？思考背後的原因是什麼，是少喝了一杯雞尾酒，還是睡了一晚好覺，找到原因後嘗試維持下去。
Bennett 表示：「像教練一樣常伴左右、持續學習。如此一來，你就能成為更好的教練，也能成為更出色的跑者。」
「像教練一樣常伴左右、持續學習。」
Chris Bennett，Nike 跑步全球總教練
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