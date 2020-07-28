變得更強、跑得更快、奔得更遠

簡單的改變

每次跑步後，問自己剛剛跑得如何？



你的預設答案可能會讓自己很失望 (我跑得很慢，因為我不擅長跑步)，或是你會粉飾太平，掩飾需要改進之處 (又輕輕鬆鬆跑了 8 公里，表現正常)。



其實，你的回答應該像盡責的教練一樣，寬容、坦率、真誠。即使你覺得自己已經跑得很好了，還是要思考如何讓下次的跑步表現更上一層樓。



Bennett 認為你必須再問得仔細一點：「問自己為什麼剛才跑步表現不佳？發生了什麼狀況嗎？相反地，如果跑步體驗良好，也要問自己是如何達成的。」



然後像教練一樣，根據這些資訊給予自己建議。如果你的身體在剛開始跑步時感到僵硬，花一點時間讓身體適應跑步的狀態 (Bennett 建議做 5 到 10 分鐘的「超簡單跑步」，接著做輕度伸展運動)。覺得自己狀態奇佳嗎？思考背後的原因是什麼，是少喝了一杯雞尾酒，還是睡了一晚好覺，找到原因後嘗試維持下去。



Bennett 表示：「像教練一樣常伴左右、持續學習。如此一來，你就能成為更好的教練，也能成為更出色的跑者。」