指導

如何像跑步教練一樣思考

實行專家的精神，跑出全新高度。

變得更強、跑得更快、奔得更遠

你的人生中一定曾擁有過一位教練。

可能是 10 歲上體育課時要你跑 1600 公尺的教練，或是高中足球校隊和大學跑步社團裡的教練。不管你年紀多大、從事哪一種運動，你的教練一定經常做一件事：問問題。

「你覺得如何？」

「剛才表現順利嗎？」

「你可以再努力一點嗎？」

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 認為，這些都是能促使你反思的深度問題，問自己這些問題就是激發跑步潛能的方法。Bennett 說：「問問題的意義在於你一定會想出答案，你就能藉此更加瞭解自己。如果你不問自己問題，你就不會知道為何跑步表現不佳，也不會知道要如何才能進步。」

簡單的改變

每次跑步後，問自己剛剛跑得如何？

你的預設答案可能會讓自己很失望 (我跑得很慢，因為我不擅長跑步)，或是你會粉飾太平，掩飾需要改進之處 (又輕輕鬆鬆跑了 8 公里，表現正常)。

其實，你的回答應該像盡責的教練一樣，寬容、坦率、真誠。即使你覺得自己已經跑得很好了，還是要思考如何讓下次的跑步表現更上一層樓。

Bennett 認為你必須再問得仔細一點：「問自己為什麼剛才跑步表現不佳？發生了什麼狀況嗎？相反地，如果跑步體驗良好，也要問自己是如何達成的。」

然後像教練一樣，根據這些資訊給予自己建議。如果你的身體在剛開始跑步時感到僵硬，花一點時間讓身體適應跑步的狀態 (Bennett 建議做 5 到 10 分鐘的「超簡單跑步」，接著做輕度伸展運動)。覺得自己狀態奇佳嗎？思考背後的原因是什麼，是少喝了一杯雞尾酒，還是睡了一晚好覺，找到原因後嘗試維持下去。

Bennett 表示：「像教練一樣常伴左右、持續學習。如此一來，你就能成為更好的教練，也能成為更出色的跑者。」

「像教練一樣常伴左右、持續學習。」

Chris Bennett，Nike 跑步全球總教練

更多助你進步的秘訣

  1. 讓每次跑步都有意義。

    Bennett 建議，每一次穿上鞋子，都要決定你想透過這次的運動達成什麼目標。「目標可以非常多元：維持特定速度、讓思路清晰或是探索新的社區。」如果你在跑步時猶豫不決 (我應該跑快一點嗎？要再跑一公里嗎？)，問自己這樣是否有助於達成今日的目標。
  2. 沉浸在運動之中。

    在社群媒體上關注其他跑者、觀看職業跑者的比賽，或是結交跑步同好 (我們有一個專屬的應用程式)。Bennett 表示，教練要全心全意地投入某項運動，才能提供更出色的指導。你也可以觀察其他跑者的運動協調性和充沛能量，從中獲得啟發和動力。
  3. 身心合一。

    回想教練在場邊為運動員加油打氣的畫面，你也能在跑步遇到困難時如此激勵自己，曾獲得 4 次奧林匹克冠軍的 Bowerman 田徑社團教練 Shalane Flanagan 如是說。她常要跑者善用「掌控心靈」的能力，並說：「這正是我在運動過程中感到煎熬時會對自己說的話，迫使你將注意力放在自己的步伐和呼吸，而非有所保留，阻止自己面對往後的挑戰。」
  4. 忠於自我。

    教練深知每一位運動員都有不同的優缺點，所以致勝關鍵就是瞭解你自己的長處和短處。Flanagan 表示：「人一不小心就會落入與他人比較的陷阱，例如：我跑得比她快嗎？距離比她長？跑得比較好嗎？但是成功的關鍵在於『你』的進步幅度。持續思考如何能成為更優秀的跑者，才能締造不凡表現。」

透過 Nike Run Club 應用程式追蹤跑步紀錄、設定目標、瞭解自己的進度，並與你的社群慶祝目標達成。

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