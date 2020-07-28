動作

良好姿勢：理想的側弓箭步

Nike Training 的建議

透過理想的側弓箭步，提升核心肌力和平衡。

如同所有的弓箭步，這個單腳的強化訓練動作可鍛鍊臀部和股四頭肌的肌肉。不妨加入這個側向的變化動作，藉此同時刺激大腿內外側肌肉。

側弓箭步並非常見的練習，但神奇的是，這種側向的變化動作卻可以動到平常練不到的部位：大腿內外側和髖部肌肉。立即參考這些由 Nike Master Trainer Flor Beckmann 傳授的秘訣，將側弓箭步融入你平常的訓練中。

如何練習側弓箭步

01. 挺身站立，雙腳打開與髖部同寬，手臂放在兩側後即可開始。

02. 腹肌收緊，同時朝側邊跨出一大步，將重心轉移至該隻腳上。膝蓋彎曲，髖部向後推，下蹲形成深蹲姿勢，另一隻腳向外伸直。

03. 髖部須稍微前傾，但上半身盡量維持挺直，記得挺胸，下背部繼續自然地拱起。雙腳站穩，腳尖朝前。雙手交握，雙臂擺在身體前方。

理想的側弓箭步和變化式

04. 用彎曲的那隻腳推蹬回到起始姿勢，這樣算完成 1 次。

05. 換腳，重複上述動作直到完成目標次數。

會鍛鍊到的肌肉

如同前跨弓箭步，這個單腳的強化訓練動作會運用到臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群和小腿，以及大腿內側肌肉 (內收肌和外展肌)。

側弓箭步的好處

  1. 側弓箭步讓你在不同的活動平面動作，可提升臀部活動力、靈活度和穩定度，有助改善整體的運動表現。
  2. 比起其他的弓箭步變化式，側弓箭步會是更理想的選擇，因為這個動作不會對關節造成太大的負擔。
  3. 你將增強膝蓋周圍的肌肉組織，最終可強化關節，並伸展通常較緊繃的大腿後側肌群。此外，由於是側向而非前後的動作，還可以不同的角度活動到臀大肌和股四頭肌。

「側弓箭步讓你在不同的活動平面動作，可提升臀部活動力、靈活度和穩定度，有助改善整體的運動表現。」

Nike Master Trainer，Flor Beckmann

鍛鍊時機

如果你是初學者，可以從姿勢的精進著手 (以下會詳細介紹)。先從單腿 2 組或 3 組開始，每組 8 到 10 下重複動作。重點是在自身體重下確實做好動作，也就是動作要放慢並維持掌控力。如果你已經驗老道，仍然該先檢查自己的姿勢，接著可以增加重量、提升動作數和組數，並增添不同變化來增加強度。

你可將側弓箭步納入任何居家或旅途中的健身練習。不妨加入重訓，來提升肌力訓練效果，或是將行走或跳躍側弓箭步融入 HIIT 的循環中，藉此提升心率。

無論進行何種健身訓練，都應事先花幾分鐘做個活動力訓練來開展髖部，並透過熱身動作伸展臀大肌。這樣一來，你的肌肉才能準備就緒，並展現理想的動作幅度。

理想的側弓箭步和變化式

「不妨加入重訓，來提升肌力訓練效果，或是將行走或跳躍側弓箭步融入 HIIT 的循環中，藉此提升心率」

Nike Master Trainer，Flor Beckmann

簡化動作

動作放慢並縮小動作幅度。或次數和組數做少一點，直到你改善平衡和肌力。

強化動作

變化式 1：槓鈴側弓箭步

  1. 將深蹲架調整至適合的高度，接著裝上槓鈴。站在槓鈴下方，讓槓鈴平衡靠在上背部之間，正握槓鈴，同時採微深蹲姿勢。收緊核心肌群，雙腳用力，將槓鈴從架上舉起，接著後退幾步。
  2. 起身站立，雙腳打開與髖部同寬，腹肌收緊，同時朝側邊跨出一大步，將重心轉移至該隻腳上。該隻腳的膝蓋彎曲，髖部向後推，下蹲形成深蹲姿勢，另一隻腳向外伸直，雙腳站穩，腳尖朝前。
  3. 髖部須稍微前傾，但上半身盡量維持挺直，記得挺胸，下背部繼續自然地拱起。
  4. 用彎曲的那隻腳推蹬回到起始姿勢，這樣算完成 1 次。
  5. 換邊，重複上述動作直到完成目標次數。

變化式 2：啞鈴側弓箭步

  1. 起身站立，雙腳打開與髖部同寬，雙臂置於身體兩側。雙手各握住一個啞鈴，手心相對。
  2. 腹肌收緊，同時朝側邊跨出一大步，將重心轉移至該隻腳上。該隻腳的膝蓋彎曲，髖部向後推，下蹲形成深蹲姿勢，另一隻腳向外伸直，雙腳站穩，腳尖朝前。雙手和啞鈴像是在引導彎曲的腳，並停留在地板上方。
  3. 髖部須稍微前傾，但上半身盡量維持挺直，記得挺胸，下背部繼續自然地拱起。
  4. 用彎曲的那隻腳推蹬回到起始姿勢，這樣算完成 1 次。
  5. 換邊，重複上述動作直到完成目標次數。

變化：熟悉自體重量側弓箭步後，可增加變化來提升強度。負重變化式包括將槓鈴架在斜方肌上、雙手各持一個啞鈴、以高腳杯姿勢 (即在胸前) 抓握壺鈴 (或啞鈴)，或是將藥球拿在胸口。如要將這改造成更進階的訓練，可在做側弓箭步時按壓藥球。若家中無重訓器材，可在弓箭步蹲至最低點時做韻律深蹲來增加挑戰性。

一起訓練吧

透過 Nike Training Club 應用程式掌握終極訓練資源。從專家設計的運動計畫到關於營養、心態、恢復及睡眠的全方位秘訣，NTC 是締造出色表現的必備利器。

理想的側弓箭步和變化式

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載
理想的側弓箭步和變化式

加入 Nike Training Club

參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

下載

相關精彩故事

如何為孩子健康添動力

指導

如何以健康的食物為孩子提供能量

超級英雄，非凡力量

指導

超級英雄，非凡力量

全家版一二三木頭人

指導

家庭定格運動

如何幫助孩子愛上運動

指導

讓孩子愛上運動

家庭版強力混搭運動

指導

家庭版強力混搭運動