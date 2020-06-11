理想的側弓箭步和變化式

如果你是初學者，可以從姿勢的精進著手 (以下會詳細介紹)。先從單腿 2 組或 3 組開始，每組 8 到 10 下重複動作。重點是在自身體重下確實做好動作，也就是動作要放慢並維持掌控力。如果你已經驗老道，仍然該先檢查自己的姿勢，接著可以增加重量、提升動作數和組數，並增添不同變化來增加強度。



你可將側弓箭步納入任何居家或旅途中的健身練習。不妨加入重訓，來提升肌力訓練效果，或是將行走或跳躍側弓箭步融入 HIIT 的循環中，藉此提升心率。



無論進行何種健身訓練，都應事先花幾分鐘做個活動力訓練來開展髖部，並透過熱身動作伸展臀大肌。這樣一來，你的肌肉才能準備就緒，並展現理想的動作幅度。