風格穿搭：Megan Rapinoe
運動員*
她活著就是為了挑戰現狀，而她的時尚感也不例外。參考 Megan 如何混搭 Nike 運動裝備與她衣櫃裡的珍寶，打造出色造型。
Megan Rapinoe 最近在參訪奧勒岡州波特蘭附近的 Nike 園區時向我們表示：「我喜歡衝突。」
她指的是服飾，但同樣不畏挑戰的心態也適用於 Megan 在艱難比賽中的關鍵表現，以及她在場外的勇於發聲。
談到服飾風格，Megan 相信透過穿著也能傳達重要訊息。她說：「試著跳脫女性的既有框架，能讓更多人也有勇氣去嘗試。」
幾個禮拜後，我們在 Megan 位於西雅圖的家中為她拍攝了一系列照片，她混搭她的 Nike 新歡和自己衣櫃裡的單品，打造個人造型。繼續往下滑，欣賞 Megan 風格的造型，並選購她超愛的單品。
「試著跳脫女性的既有框架，能讓更多人也有勇氣去嘗試。」
Megan Rapinoe
雨天快樂。穿上為你做好萬全準備的反光披風，讓你無懼任何惡劣天候。為突顯這件重點單品，Megan 用減光太陽眼鏡和高抓地力鞋款讓其餘部分保持時髦，但仍兼顧實用性。(披風由 Nike 提供。太陽眼鏡和 Nike ACG 靴款：Megan 的私人珍藏。)
慵懶不失有型。Megan 用版型合身的 Tech Pack 長褲巧妙搭配皮鞋。上身舒適的硬挺外套可輕鬆套上，隨時出發；醒目的圖案則在運動活力中融入了精緻質感。
(外套、T 恤和長褲由 Nike 提供。鞋款：Megan 的私人珍藏。)
運動鞋是女孩最好的朋友。但有時高跟鞋才是適合工作場合穿著的鞋款。Megan 在這裡以俐落剪裁搭配柔軟有質感的 Fleece 材質，形成對比衝突，打造開完會後可直接前往電影之夜的造型。(連帽上衣、長褲和襪款由 Nike 提供。西裝外套和無帶高跟鞋：Megan 的私人珍藏。)
持續暢動。Megan 形容這是理想的旅行穿搭：舒適、酷炫、隨時可以上路。最後再加上寬敞的手提包，並用配件打造個人風格，例如 Megan 最愛的珍珠項鍊。
(圓領衫和長褲由 Nike 提供。項鍊和 Air Jordans：Megan 的私人珍藏。)
巧妙平衡，穿出風格。Megan 喜歡這件具可見式羽絨內裡的防寒外套，想要加以展示，而她選擇用簡約的白襯衫、自行車短褲和乾淨的白色運動鞋來平衡寬大的版型。(防寒外套、運動內衣和短褲由 Nike 提供。襯衫和 CDG x Nike 運動鞋：Megan 的私人珍藏。)