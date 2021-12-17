風格穿搭：Megan Rapinoe

Megan Rapinoe 最近在參訪奧勒岡州波特蘭附近的 Nike 園區時向我們表示：「我喜歡衝突。」

她指的是服飾，但同樣不畏挑戰的心態也適用於 Megan 在艱難比賽中的關鍵表現，以及她在場外的勇於發聲。

談到服飾風格，Megan 相信透過穿著也能傳達重要訊息。她說：「試著跳脫女性的既有框架，能讓更多人也有勇氣去嘗試。」

幾個禮拜後，我們在 Megan 位於西雅圖的家中為她拍攝了一系列照片，她混搭她的 Nike 新歡和自己衣櫃裡的單品，打造個人造型。繼續往下滑，欣賞 Megan 風格的造型，並選購她超愛的單品。