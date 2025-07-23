支撐舒適與機能集大成的搶眼新標竿：隆重介紹 Nike Structure 26

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Structure 系列最新鞋款以先進支撐系統，幫助跑者自信累積哩程數。

上一次更新：2025年7月23日
5 分鐘閱讀時間

重點資訊：

  • 中足支撐系統：Nike 迄今最先進的穩定系統，為跑者提供更強支撐，帶來加倍自信。
  • ReactX 緩震：Nike 在 Structure 26 中改用柔軟 ReactX 泡棉中底。
  • 值得信賴的經典：Structure 26 承襲了三十年前，為追求穩定性與順暢步態的跑者而打造的鞋款，並以此為基礎持續演進。
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支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26

若身為跑者的你需要一雙降低腳踝外翻機率的鞋款，Nike Structure 26 正是為此而設計。無論是快速的每日訓練跑或為較長距離做好準備，這雙穩定緩震的鞋款讓你專心致志，暢跑不歇。

優異的穩定性與 ReactX 泡棉中底，為跑者帶來煥然一新的自信，相信自己能達到最佳狀態。

Nike 跑步專家產品線經理 Ashley Campbell 表示：「我們關心需要支撐性的跑者。Structure 系列旨在與人們建立建立信任並提供始終如一的表現。我們希望為這個歷來感覺枯燥制式的市場領域注入活力與新氣象。」

「Structure 系列旨在與跑者建立信任，並提供始終如一的表現。我們希望為這個向來感覺枯燥制式的市場領域，注入活力與新氣象。」

Ashley Campbell

支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26
支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26

不斷創新

正當 Nike 思考如何在 Structure 25 的基礎上加以改良，設計團隊發現了一個機會：捨棄舊版泡棉，改用性能優異的緩震鞋底 ReactX。新鞋款的泡棉不僅柔軟，腳跟到腳尖的受力轉換比起 Structure 25 也更流暢。

Nike 運動員暨金牌得主 Cole Hocker 表示：「我最喜歡 Structure 26 的一點就是它舒服好穿，但又不會太軟，能完美融合舒適和支撐，讓我能在訓練全程持久不累。」

創新之處不只有泡棉，Structure 26 的精髓就在 Nike 的中足支撐系統，能幫助跑者在每一步的關鍵時刻強化穩定性。本鞋款能營造穩定的鞋底平面，協助流暢的受力轉換而不致過度控制，相當適合跑步時容易腳掌過度內旋的人穿著。

首次採用全新網布鞋面與重新設計的外底，帶來極致舒適感，讓跑者全力發揮。鞋面加強襯墊設計，更能適應不同腳型，同時保持必備支撐力。此外，本鞋款的高衝擊區域也具備優異的抓地力和耐久度。

測試是關鍵

如果沒有經過全面性的測試流程，Structure 26 的所有創新設計都不可能實現。歸功於設計團隊與 Nike Sport Research Lab 的密切合作，新設計的優越性才得以驗證。

成果是，團隊為菁英運動員與日常跑者打造出一款穩定舒適的公路跑鞋，讓他們在累積跑程的同時，更多了一份自信。

Nike 的 Structure 產品系列屬於路跑鞋款三大類別的其中之一，體現了支撐緩震的革命性機能，帶來穩定馳騁體驗。Nike Vomero 則以極致緩震機能給予無比舒適腳感。而 Nike Pegasus 的靈敏緩震能提供整日能量回傳。我們的一系列跑步鞋款提供運動員多樣選擇，無論跑步距離長短或跑步環境的變化，都能找到偏好的緩震腳感。

還是不確定哪些跑鞋適合自己？歡迎試試 Nike 跑鞋搜尋工具。

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支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26
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常見問題

Structure 26 與前代產品有何不同？

Structure 26 配備 Nike 最頂尖的緩震科技之一，ReactX。這是 Nike Structure 鞋款首次使用此款泡棉。我們也移除了前足的氣墊，以創造更流暢的腳感。鞋面材質更柔軟蓬鬆，舒適再升級。

此鞋款最適合哪些跑步活動？

Structure 26 是為各類跑者而打造，無論是新手還是競賽運動員都很適合，是追求穩定、流暢步態轉換、額外支撐的跑者，在日常跑步訓練時的理想選擇，並專為長距離跑程設計，為不想受限於傳統支撐跑鞋的跑者提供全新體驗。

初始發布：2025年6月19日

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