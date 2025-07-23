支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26

若身為跑者的你需要一雙降低腳踝外翻機率的鞋款，Nike Structure 26 正是為此而設計。無論是快速的每日訓練跑或為較長距離做好準備，這雙穩定緩震的鞋款讓你專心致志，暢跑不歇。

優異的穩定性與 ReactX 泡棉中底，為跑者帶來煥然一新的自信，相信自己能達到最佳狀態。

Nike 跑步專家產品線經理 Ashley Campbell 表示：「我們關心需要支撐性的跑者。Structure 系列旨在與人們建立建立信任並提供始終如一的表現。我們希望為這個歷來感覺枯燥制式的市場領域注入活力與新氣象。」