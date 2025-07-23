支撐性、舒適度和機能的全新標準：隆重介紹 Nike Structure 26

支撐舒適與機能集大成的搶眼新標竿：隆重介紹 Nike Structure 26
產品新聞
Structure 系列最新鞋款以先進支撐系統，幫助跑者自信累積哩程數。
重點資訊：
- 中足支撐系統：Nike 迄今最先進的穩定系統，為跑者提供更強支撐，帶來加倍自信。
- ReactX 緩震：Nike 在 Structure 26 中改用柔軟 ReactX 泡棉中底。
- 值得信賴的經典：Structure 26 承襲了三十年前，為追求穩定性與順暢步態的跑者而打造的鞋款，並以此為基礎持續演進。
若身為跑者的你需要一雙降低腳踝外翻機率的鞋款，Nike Structure 26 正是為此而設計。無論是快速的每日訓練跑或為較長距離做好準備，這雙穩定緩震的鞋款讓你專心致志，暢跑不歇。
優異的穩定性與 ReactX 泡棉中底，為跑者帶來煥然一新的自信，相信自己能達到最佳狀態。
Nike 跑步專家產品線經理 Ashley Campbell 表示：「我們關心需要支撐性的跑者。Structure 系列旨在與人們建立建立信任並提供始終如一的表現。我們希望為這個歷來感覺枯燥制式的市場領域注入活力與新氣象。」
「Structure 系列旨在與跑者建立信任，並提供始終如一的表現。我們希望為這個向來感覺枯燥制式的市場領域，注入活力與新氣象。」
Ashley Campbell
不斷創新
正當 Nike 思考如何在 Structure 25 的基礎上加以改良，設計團隊發現了一個機會：捨棄舊版泡棉，改用性能優異的緩震鞋底 ReactX。新鞋款的泡棉不僅柔軟，腳跟到腳尖的受力轉換比起 Structure 25 也更流暢。
Nike 運動員暨金牌得主 Cole Hocker 表示：「我最喜歡 Structure 26 的一點就是它舒服好穿，但又不會太軟，能完美融合舒適和支撐，讓我能在訓練全程持久不累。」
創新之處不只有泡棉，Structure 26 的精髓就在 Nike 的中足支撐系統，能幫助跑者在每一步的關鍵時刻強化穩定性。本鞋款能營造穩定的鞋底平面，協助流暢的受力轉換而不致過度控制，相當適合跑步時容易腳掌過度內旋的人穿著。
首次採用全新網布鞋面與重新設計的外底，帶來極致舒適感，讓跑者全力發揮。鞋面加強襯墊設計，更能適應不同腳型，同時保持必備支撐力。此外，本鞋款的高衝擊區域也具備優異的抓地力和耐久度。
測試是關鍵
如果沒有經過全面性的測試流程，Structure 26 的所有創新設計都不可能實現。歸功於設計團隊與 Nike Sport Research Lab 的密切合作，新設計的優越性才得以驗證。
成果是，團隊為菁英運動員與日常跑者打造出一款穩定舒適的公路跑鞋，讓他們在累積跑程的同時，更多了一份自信。
Nike 的 Structure 產品系列屬於路跑鞋款三大類別的其中之一，體現了支撐緩震的革命性機能，帶來穩定馳騁體驗。Nike Vomero 則以極致緩震機能給予無比舒適腳感。而 Nike Pegasus 的靈敏緩震能提供整日能量回傳。我們的一系列跑步鞋款提供運動員多樣選擇，無論跑步距離長短或跑步環境的變化，都能找到偏好的緩震腳感。
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常見問題
Structure 26 與前代產品有何不同？
Structure 26 配備 Nike 最頂尖的緩震科技之一，ReactX。這是 Nike Structure 鞋款首次使用此款泡棉。我們也移除了前足的氣墊，以創造更流暢的腳感。鞋面材質更柔軟蓬鬆，舒適再升級。
此鞋款最適合哪些跑步活動？
Structure 26 是為各類跑者而打造，無論是新手還是競賽運動員都很適合，是追求穩定、流暢步態轉換、額外支撐的跑者，在日常跑步訓練時的理想選擇，並專為長距離跑程設計，為不想受限於傳統支撐跑鞋的跑者提供全新體驗。