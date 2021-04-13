如何停止在健身房與他人較勁

教練經驗談：如何讓自己不要再跟身材健美的朋友相比較？
指導
一位健身的女性希望能像朋友那樣練出「明顯的肌肉線條」，不過喬治亞州籃球隊的 Joni Taylor 表示，你無從得知別人是怎麼鍛鍊的。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
親愛的教練：
我一直都在運動健身，現在還上了線上漸進式 HIIT 課程系列，每個星期有幾天會去跑步，幾乎每天早上都會練瑜伽，而且改為植物性飲食也有一段時間了。整體上來說，我覺得自己的例行訓練還算不錯。不過，最近我的一個好朋友開始舉重，飲食上做了一點小變化，突然之間她就有了明顯的肌肉線條。我應該為她高興，對吧？相反地，我似乎有點生氣。她一直都有點懶散，老實說，我覺得這很不公平，我鍛鍊了這麼久還是得不到那樣的成果。我開始變得很在意。健身的時候，會想著「她的」例行訓練，買東西時，會想著「她」是怎麼吃的。而且，我開始討厭那個不會為她感到高興的自己。我該怎麼做，才能跳出這個讓人抓狂的循環並回到正軌呢？
最近很負面且愛嫉妒他人的
24 歲健身者
答：
很高興你能這麼誠實，要承認有這樣的感覺並不容易。而且，我也有過嫉妒得要命這種感覺。
看見隔壁跑步機上的人提高配速，我也馬上跟著這樣做，即使沒多久之前我還對自己的速度感到頗為滿意，我還是按下了加速的按鈕。
我得回過神來，告訴自己：「你在做什麼呢？你又不認識這個人，你已經連續四天都在運動，而且他的速度可能快了一點。」我必須改變思考，確保自己的行為適合自己和自己的身體狀況，而不被身邊發生的事情左右。
我也遇過另一種情況，其他人對我說：「我超討厭你的手臂！」因為他們知道我不用舉重就能有這樣的身材。雖然這和天生基因有關，我不用特別努力，但這還是會讓旁人感到嫉妒。
內心有各種感受是很正常的。只要在當下察覺到自己的感受，來個深呼吸並提醒自己一些事情就好。
我們對自己總是過於嚴格。
首先，當你發現自己認為這一切對她來說輕而易舉時，請記得，這只是理論上的看法。你並不知道她對訓練有多投入、鍛鍊有多嚴格，或是她具體的飲食內容。她可能每天早上提早兩個小時起床去運動，可能已經有六個月滴酒不沾。
不過，每個人的身體對同一項活動的反應各有不同，這一點倒是真的。我有個朋友不怎麼運動，不過當她決定動起來時，我的天啊，她馬上就能看到減重的效果。有可能那個沒有你勤奮的朋友，擁有的新陳代謝類型讓她可以快速且輕鬆地練出你所說的「全是肌肉線條」。
同樣地，這也可能是她正享受全新訓練「蜜月期」帶來的好處，這個階段通常會看到許多成果。別忘了，展開新的例行訓練時，身體必須奮力跟上，因此在身體慢慢變得更有效率並完全適應新的活動之前，會燃燒更多卡路里，也會用到更多肌肉。
我不久前經歷了這樣的蜜月期。我最近剛生了寶寶，想試著回復到理想體重。由於封城的關係，無法上健身房，所以我拿出塵封了 15 年的舊 HIIT DVD (還有我古老的 DVD 播放機)。和接續平常所做的例行訓練相比，光是做這個不同類型的運動計畫，就能讓我以更快的速度甩掉幾公斤的體重。
你也可以嘗試新事物，看看會有什麼結果。不過，前提是你對自己的健身例行訓練真的不太滿意才行。因為你應該花了許多時間和心思，去找出對自己有用的事物和方式。你似乎相當嚴守紀律，也擁有豐富的知識。其實，我們對自己總是過於嚴格。因此，除非你真心想要這麼做，不然，請不要放棄自己所做的一切。只是看起來和朋友不一樣，並不代表你失敗了。
不過，如果實在不喜歡自己的運動計畫 (如果你沒有動力，或是擔心、不願去面對每週五天要做的每一組動作)，那麼，當然要有所改變。過程中一點都不樂在其中，可能是你心生不滿的原因。
不論是哪一種情況，都請花一分鐘思考自己運動和維持良好飲食的動機。健身是為了練出自己想要的某種外型？對我個人來說，這不足以讓我持之以恆。運動是我照顧自己的一大關鍵，也是紓壓的方式，能讓我保有敏銳的心志與思緒，而且我知道這有助於隨著年齡增長保持健康。瞭解這些，讓我每一天都能動得起勁，也可以更專注在自己的身上。
……如果你沒有動力，或是擔心、不願去面對每週五天要做的每一組動作，那麼，當然要有所改變。
一開始就聚焦在運動的動機上，能讓你比較容易去讚揚自己投入和努力的程度，並體認到自己變得多麼強壯。這或許能帶給你自信，同時學著放鬆心情，告訴自己：「我做我要做的事情，別人做他們自己的事情，每個人都有自己的一片天！」你或許甚至還會發現自己能為朋友感到開心，而這樣的感覺本身就是一種回報。
Taylor 教練
Joni Taylor 是喬治亞大學的女子籃球隊總教練。2016 年，她被提名為 Spalding Maggie Dixon NCAA Division I 的國家年度新手教練，她曾效力於路易斯安那州立大學、阿拉巴馬大學、路易斯安那理工大學和特洛伊大學，豐富的指導經驗令人印象深刻。她在阿拉巴馬大學就讀期間是一名出色球員，總得分 716 分、搶下 555 個籃板球、103 次阻攻。她在校隊排行榜中排名第四，帶領阿拉巴馬大學 Tide 隊出賽兩次 NCAA 比賽以及兩次 WNIT。此外，Taylor 也憑藉著對於社區服務的貢獻獲獎無數。
插圖：Harrison Freeman