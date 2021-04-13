如何停止在健身房與他人較勁

同樣地，這也可能是她正享受全新訓練「蜜月期」帶來的好處，這個階段通常會看到許多成果。別忘了，展開新的例行訓練時，身體必須奮力跟上，因此在身體慢慢變得更有效率並完全適應新的活動之前，會燃燒更多卡路里，也會用到更多肌肉。



我不久前經歷了這樣的蜜月期。我最近剛生了寶寶，想試著回復到理想體重。由於封城的關係，無法上健身房，所以我拿出塵封了 15 年的舊 HIIT DVD (還有我古老的 DVD 播放機)。和接續平常所做的例行訓練相比，光是做這個不同類型的運動計畫，就能讓我以更快的速度甩掉幾公斤的體重。



你也可以嘗試新事物，看看會有什麼結果。不過，前提是你對自己的健身例行訓練真的不太滿意才行。因為你應該花了許多時間和心思，去找出對自己有用的事物和方式。你似乎相當嚴守紀律，也擁有豐富的知識。其實，我們對自己總是過於嚴格。因此，除非你真心想要這麼做，不然，請不要放棄自己所做的一切。只是看起來和朋友不一樣，並不代表你失敗了。



不過，如果實在不喜歡自己的運動計畫 (如果你沒有動力，或是擔心、不願去面對每週五天要做的每一組動作)，那麼，當然要有所改變。過程中一點都不樂在其中，可能是你心生不滿的原因。



不論是哪一種情況，都請花一分鐘思考自己運動和維持良好飲食的動機。健身是為了練出自己想要的某種外型？對我個人來說，這不足以讓我持之以恆。運動是我照顧自己的一大關鍵，也是紓壓的方式，能讓我保有敏銳的心志與思緒，而且我知道這有助於隨著年齡增長保持健康。瞭解這些，讓我每一天都能動得起勁，也可以更專注在自己的身上。