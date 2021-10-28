選擇最適合腳掌外旋的跑鞋

跑步聽起來很簡單，只是左右腳輪流跨步， 但是雙足的著地方式可能會讓跑步變得沒那麼容易。

在理想的跑步情況下，體重會均勻分佈，且雙足以中足著地， 這就是所謂的中性內旋。 由於你的腳踝和腿部正確對齊，因此能提供更多保護。 此外，因為你的體重分佈均勻，所以雙足著地的衝擊吸收力會更好。

外旋和內旋都會擾亂你的步態，並影響穩定正位能力。

內旋 (嚴格來說叫過度內旋) 代表雙足過度向內傾斜，將較多的重量分佈在腳掌內側和足弓。

外旋 (又稱內旋不足) 是指雙足向外傾斜，重量分佈在雙足和腳踝的外側邊緣。 這會導致腳踝疼痛、足底筋膜炎、脛前疼痛、扭傷和髂脛束 (IT Band) 疼痛。

腳掌外旋的成因複雜， 容易內旋不足的足部結構可能來自遺傳， 像是天生高足弓或不靈 活的腳背。 另一個導致外旋的常見原因是腳掌、腳踝或腿部過度使用、受傷或肌肉不平衡。

如果這符合你的情況，矯正過度外旋的有效方法就是穿著適合的鞋款。 適合矯正外旋的鞋款應有加倍的緩震機能、良好的足弓支撐和寬鞋頭，這樣才能支撐足部、讓雙足踏出更多內旋位置並吸收衝擊力。