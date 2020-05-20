動感音樂播放清單的威力

利用動感播放清單，引爆熱血激情
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Kirsty Godso 的建議
Kirsty Godso 的建議
如何利用音樂，讓身心做好健身準備。
音樂具有強大的驅動力量，彷佛魔法開關，能讓平凡人瞬間擁有英雄般的鋼鐵意志。擔任 Nike Master Trainer 的 Kirsty Godso 大方分享個人秘訣，教你如何找出適合自己的激勵音樂，並分享更多獲取音樂新訊的管道。
長久以來，運動和音樂的關係往往密不可分，也因此不難理解為何聆聽動感音樂能使健身過程更帶勁。
但其實我也喜歡在還沒開始運動之前，就先用音樂激勵自己。起初也許是因為心情有些低落、感覺疲憊或純粹不想健身而意興闌珊，但在聽過幾分鐘的音樂之後，整個人會莫名振奮起來，接下來的一天都不同了。
每回一播放復古嘻哈舞曲，我的壞心情與瞌睡蟲就會立刻煙消雲散。好了，我開始熱血沸騰了。
如何利用音樂，讓身心做好健身準備。
音樂具有強大的驅動力量，彷佛魔法開關，能讓平凡人瞬間擁有英雄般的鋼鐵意志。擔任 Nike Master Trainer 的 Kirsty Godso 大方分享個人秘訣，教你如何找出適合自己的激勵音樂，並分享更多獲取音樂新訊的管道。
長久以來，運動和音樂的關係往往密不可分，也因此不難理解為何聆聽動感音樂能使健身過程更帶勁。
但其實我也喜歡在還沒開始運動之前，就先用音樂激勵自己。起初也許是因為心情有些低落、感覺疲憊或純粹不想健身而意興闌珊，但在聽過幾分鐘的音樂之後，整個人會莫名振奮起來，接下來的一天都不同了。
每回一播放復古嘻哈舞曲，我的壞心情與瞌睡蟲就會立刻煙消雲散。好了，我開始熱血沸騰了。
我會不斷留意最新的音樂動態，也有 DJ 朋友不時分享相關資訊給我。或許是這個原因，每回我將自己的健身影片上傳到網路社群時，總是收到許多詢問背景音樂的留言！
就某方面而言，我在幫助客戶找回動力時，其實也在消耗自身能量。好在有勁歌勁曲，能讓我恢復滿滿活力。
我會不斷留意最新的音樂動態，也有 DJ 朋友不時分享相關資訊給我。或許是這個原因，每回我將自己的健身影片上傳到網路社群時，總是收到許多詢問背景音樂的留言！
就某方面而言，我在幫助客戶找回動力時，其實也在消耗自身能量。好在有勁歌勁曲，能讓我恢復滿滿活力。