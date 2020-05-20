動感音樂播放清單的威力

音樂具有強大的驅動力量，彷佛魔法開關，能讓平凡人瞬間擁有英雄般的鋼鐵意志。擔任 Nike Master Trainer 的 Kirsty Godso 大方分享個人秘訣，教你如何找出適合自己的激勵音樂，並分享更多獲取音樂新訊的管道。



長久以來，運動和音樂的關係往往密不可分，也因此不難理解為何聆聽動感音樂能使健身過程更帶勁。



但其實我也喜歡在還沒開始運動之前，就先用音樂激勵自己。起初也許是因為心情有些低落、感覺疲憊或純粹不想健身而意興闌珊，但在聽過幾分鐘的音樂之後，整個人會莫名振奮起來，接下來的一天都不同了。



每回一播放復古嘻哈舞曲，我的壞心情與瞌睡蟲就會立刻煙消雲散。好了，我開始熱血沸騰了。