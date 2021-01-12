認識巴黎街頭足球新秀導演 Lamine Conté

認識 Pvris 先生，這位才華洋溢、充滿抱負的表演家，記錄了他所在城市的籃球風貌。
籃球是世界性的運動，但在全球各個城市的公共室外籃球場，街頭籃球的規則卻大不相同。巴黎街頭籃球朝氣蓬勃的風格，正是 23 歲的導演 Lamine Conté (又叫 Pvris 先生) 在開始記錄家鄉城市風貌時，所想要呈現的內容。無論是從場邊拍攝，還是自己一邊上場打球一邊拍攝，Lamine 遊走巴黎各地的戶外街頭籃球比賽，拍下表現精湛、真情流露的瞬間，捕捉了巴黎籃球的聲音、活力與球風，呈現最真實的街頭籃球社群樣貌。
趁著在巴黎第 19 區史達林格勒球場的賽間空檔，Lamine 將腳翹在公園涼椅上稍作休息。來來往往的球員和路人不時停下來和他打招呼，經常打斷我們的對話。然後他又起身了，因為新的比賽即將開打。
你一直都很熱衷籃球嗎？
以前我只踢足球。即使讀中學時，大部分的朋友都在打籃球，但我還是偏好踢足球，因為當時我的個子還很矮，我認為籃球只屬於高個子。到了 14 歲時，我才開始接觸籃球，從此就再也離不開這項運動。我起步得很晚，是大器晚成型。我比所有人都晚加入球隊，而且似乎一直抓不到訣竅。直到我 16 歲時，才遇到了願意相信我的教練。前籃球選手兼社區教練 Mohammed 決定收我為徒。要教我這個年紀大而且技術又不佳的球員絕非易事，但他一定是看到了我堅定的決心和動力。正是那個夏天改變了我的一切。我終於變得夠格，能到美國參加夏季訓練營以及業餘聯盟 (AAU) 籃球賽。
你的場上風格是什麼？
我比較屬於進攻型的球員。擅長中距離、三分球和切入，我什麼都喜歡做。我不太算是防守型的球員。在球場上，只管贏球。
你是怎麼喜歡上拍片的？
我當時想記錄巴黎賽場上自然流露的尬球精神。一切就從我上傳的一段影片開始，影片中我在對手面前灌籃成功，在場上回防時還對著他嗆聲。那部影片在 Twitter 上瘋傳，而我也在一夜之間實現了自己的計畫。我不算是個社交媒體達人，但我得在幾天內搞定所有東西，從標誌、名稱到編輯精選，都要完成。可能的話，我會盡量為球員錄音，讓比賽更刺激。我現在的任務是努力打球，但更重要的是，我要帶著和我打球時一樣熱情，幫忙記錄比賽。打球時我充滿活力，而待在場邊時，總是會先聲奪人。若要說我在美國打球學到了些什麼，那就是永遠要讓大家都樂在其中。
「一切就從我上傳的一段影片開始，影片中我在對手面前灌籃成功，在場上回防時還對著他嗆聲。」
請你介紹一下巴黎每年舉辦的 Quai 54 街頭籃球錦標賽。
我們要向 Hamadoune Sidibé 致敬，因為他打造了世界上最棒的街頭錦標賽。Quai 54 是這座城市每一位籃球愛好者的驕傲。比賽的水準令人讚嘆，氣氛也是超讚的，這些大家都有目共睹。我認識主辦人，Hamadoune 是個很酷的人，雖然他嘲笑我是個左撇子，但他就只是喜歡嗆聲。總有一天我會參加這個錦標賽。這個賽事體現了我們喜愛的巴黎籃球運動精神，一直都活力十足又超級有趣，觀眾的水準也是一流的。