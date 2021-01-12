認識巴黎街頭足球新秀導演 Lamine Conté

你是怎麼喜歡上拍片的？

我當時想記錄巴黎賽場上自然流露的尬球精神。一切就從我上傳的一段影片開始，影片中我在對手面前灌籃成功，在場上回防時還對著他嗆聲。那部影片在 Twitter 上瘋傳，而我也在一夜之間實現了自己的計畫。我不算是個社交媒體達人，但我得在幾天內搞定所有東西，從標誌、名稱到編輯精選，都要完成。可能的話，我會盡量為球員錄音，讓比賽更刺激。我現在的任務是努力打球，但更重要的是，我要帶著和我打球時一樣熱情，幫忙記錄比賽。打球時我充滿活力，而待在場邊時，總是會先聲奪人。若要說我在美國打球學到了些什麼，那就是永遠要讓大家都樂在其中。