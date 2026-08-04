Nike Kobe 10 Protro：2015 年元祖設計翻新登場

原版 Kobe 10 是 Kobe 系列首款採用無縫織布鞋面的鞋款。Protro 延續這項設計理念，並進一步升級。重新設計的機能網布加入貼合足部輪廓的補強結構，在鞋面前端和側面形成清晰的可見式網布透氣區。不僅看得見不同材質層次，也能在彎折鞋身時立即感受到差異。

Kobe 產品團隊表示，這次設計的目標是「有意識地減少材料用量，同時維持原有的支撐性，讓鞋款更加透氣。」

即使減少部分材質，前足的貼合束帶仍能維持穩定支撐，不必為了透氣而犧牲包覆固定性。此外，鞋楦的前足部位也略為加寬，提供更充裕的穿著空間。