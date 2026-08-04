Nike Kobe 10 Protro：2015 年元祖設計翻新登場
產品新聞
Kobe Bryant 第 10 款簽名鞋初問世超過十年後，Kobe 10 Protro 首次登場，網布鞋面更有彈性也更透氣，緩震機能再升級，並精心設計抓地系統，滿足當代比賽需求。
Nike Kobe 10 Protro 隆重登場。Nike Kobe 10 Protro 正式回歸。Kobe 10 最初於 2015 年發表，如今以 Protro（Performance Retro 機能復刻）之姿重返球場，針對鞋面、緩震、抓地力和外底全面升級。這並非單純復刻，而是對鞋款的每一個細節都經過反覆研究、測試與升級。
快速重點整理
- Nike Kobe 10 Protro 採用重新設計的機能網布鞋面，提升透氣性與靈活度。
- 中底泡棉升級為 Cushion 3.0，並搭配全新全掌式 Zoom 中底板，帶來更出色的貼地腳感與靈敏反應。
- 外底抓地力紋路運用運算設計重新打造，同時保留原始設計理念。
- 保留 Kobe 10 經典的前足 Carbon 翼片設計，有助於提升穩定性。
- Kobe 10 Protro Flyknit 版本也將於 2027 年發表，提供更具動態貼合感的包覆效果，並將以 ZoomX 泡棉取代腳下的 Cushion 3.0。
- Halo 是 Kobe 10 Protro 的首發配色，後續還將推出更多配色，包括多款經典配色。
Nike Kobe 10 Protro 有哪些新升級？
Protro 的開發宗旨十分明確。Kobe 產品團隊表示：
「每次推出 Protro 版本，我們都希望升級鞋款的每一個部分。從鞋面到鞋底，都要帶來真正有感的提升。」
以下是 Kobe 10 Protro 的主要升級，以及背後的設計理念。
鞋面：更透氣、更靈活
原版 Kobe 10 是 Kobe 系列首款採用無縫織布鞋面的鞋款。Protro 延續這項設計理念，並進一步升級。重新設計的機能網布加入貼合足部輪廓的補強結構，在鞋面前端和側面形成清晰的可見式網布透氣區。不僅看得見不同材質層次，也能在彎折鞋身時立即感受到差異。
Kobe 產品團隊表示，這次設計的目標是「有意識地減少材料用量，同時維持原有的支撐性，讓鞋款更加透氣。」
即使減少部分材質，前足的貼合束帶仍能維持穩定支撐，不必為了透氣而犧牲包覆固定性。此外，鞋楦的前足部位也略為加寬，提供更充裕的穿著空間。
中底：Cushion 3.0 和全掌式 Zoom 中底板
原版 Kobe 10 採用 Lunarlon 泡棉搭配鞋跟 Zoom Air 氣墊。Protro 則升級為 Cushion 3.0，採用更新、回彈更靈敏的泡棉材質，內包於較柔軟的鞋緣中。TPU 沿條可在受力時穩定支撐泡棉；若少了這層結構，較柔軟的泡棉往往會吸收能量，而非有效回彈。
更大的升級在於新增全掌式 Zoom 中底板。這是一層整合於鞋床下方的薄型緩震層，相較於配置在中底底部的 Zoom Air 氣墊更貼近雙腳，因此能為整個鞋床帶來更靈敏、更柔和的緩震腳感，尤其改善了原版鞋款在長時間穿著前足腳感偏薄的問題。這項升級已在其他 Nike 籃球鞋款上證明成效，也讓 Kobe 10 Protro 的足底結構與現代籃球鞋的設計方向接軌。
外底：生成式抓地力紋路，為現代球風重新調校
Kobe 10 剛推出時，被視為同級鞋款中的抓地力標竿。不過，Kobe 產品團隊也指出，那是「屬於那個時代的最佳水準」。
在 Protro 開發期間，團隊重新進行原版外底紋路的實穿測試，結果顯示抓地力評分未達預期，因此決定回頭檢視原版的設計檔案。
他們發現，原版外底並非憑空設計，而是根據 Nike Sport Research Lab 的人體動作研究資料所開發出的抓地力紋路。Protro 延續了這項設計邏輯。由鞋跟延伸至前足的紋路負責提供內外側穩定性，而與其垂直的紋路則對應前後方向的急停需求。雖然外觀與原版設計有所不同，但背後的科學原理始終一致。
第一輪與第二輪開發版本的試穿測試相比，抓地力評分有顯著提升。
Kobe 產品團隊成員表示：「這些調整都是有意為之，而且背後都有科學依據。」
哪些設計維持不變？
前足 Carbon 翼片位於沿條下方，靠近小趾，可在切入時提供鞋外側支撐，此設計保持不變。這是 Kobe 10 最具代表性的結構細節之一，也完整保留至 Protro 版本。
經典的 Kobe 專屬訊息同樣獲得保留。這是 Kobe 自早期簽名鞋款開始，隱藏於中底上的浮凸文字：Endure and Conquer（堅持到底，戰勝一切）。
Kobe 10 Protro：機能網布 vs. Flyknit
Kobe 10 Protro 發表兩種鞋面版本，適合哪一款取決於你的需求。
機能網布版本是適合日常實戰的配置。兼具緩震與靈敏感受，專為球場表現打造。各款配色則透過鞋面印花與表面處理呈現設計故事，因此外觀所呈現的視覺效果，就是鞋款特色的重要一環。
Flyknit 版本則是定位更高階的配置。Flyknit 鞋面能更精準地貼合雙足；中底採用 ZoomX 而非 Cushion，帶來更輕盈、更靈敏的足底回饋；可調式鞋帶織線則讓你進一步微調貼合度。
Kobe 產品團隊也回顧了 Flyknit 在 Kobe 系列中的定位：
Kobe 產品經理 Indy Ashford 表示：「Elite 版本通常會在季後賽前後推出。Kobe 總是想爭取每一絲優勢，哪怕只是更快完成轉身，或反應更靈敏一些。」
Nike Kobe 10 Protro 發表日期
Kobe 10 Protro 將於 2026 至 2027 年陸續發表。機能網布版本率先推出；Flyknit 版本則將於 2027 年推出。每款鞋款的發表日期都會在上市前於 Nike SNKRS 和 Nike.com 公布。
Nike Kobe 10 Protro：常見問題
Kobe 10 Protro 將於何時發表？
Kobe 10 Protro 將於 2026 至 2027 年陸續發表。機能網布版本率先推出；Flyknit 版本則於後續推出。各款鞋款的確切上市日期都會在上市前於 Nike SNKRS 和 Nike.com 公布。
Kobe 10 Protro 將發表哪些配色？
目前已確認的 Kobe 10 Protro 配色包括 Halo 和 Blue Lagoon。隨著發表時程推進，更多配色也將陸續公布。
機能網布版本和 Flyknit 版本的 Kobe 10 Protro 有何不同？
機能網布版採用 Cushion 3.0 泡棉與全掌式 Zoom 中底板，著重透過鞋面的圖樣與表面處理呈現設計特色，價格也較為親民。Flyknit 版本則加入 ZoomX 泡棉，帶來更輕盈靈敏的腳感；分區 Flyknit 鞋面提供動態貼合感，並搭配鞋帶織線，讓包覆固定性可依需求調整。
什麼是 Kobe Protro 發表鞋款？
Kobe Protro 發表鞋款是 Kobe Bryant 原版專屬簽名鞋的升級版本。每次發表的 Protro 鞋款，都在保留原版鞋型設計的基礎上，導入現代機能技術，例如全新泡棉、材質與抓地力設計，提升整體實戰表現。至今已發表的 Kobe Protro 鞋款包括 Kobe 1、3、4、5、6、8、9、11，如今也加入了 Kobe 10。
Kobe 10 上的隱藏文字代表什麼？
這組隱藏文字是 Kobe Bryant 自 Kobe 5 起開始融入鞋款的設計元素。在 Kobe 10 上壓印的文字為：Endure and Conquer（堅持到底，戰勝一切）。這項設計壓印於中底，並完整保留至 Protro 版本。