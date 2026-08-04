中距離冠軍跑者 Keely Hodgkinson 推出她的首款 Nike 簽名系列

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上一次更新：2026年8月4日
6 分鐘閱讀時間
隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

中距離跑步冠軍 Keely Hodgkinson 推出了她的首個 Nike 簽名鞋款與服飾系列。Keely Hodgkinson 運動員招牌套裝包含她對四款熱門 Nike 跑鞋的招牌詮釋，這些鞋款可用於路跑或田徑運動：Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。同系列服飾包括上衣和短褲，採用 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt 創新面料技術。本系列於 2026 年 7 月 16 日在 Nike.com 及指定零售門市全球同步推出。

快速重點整理

  • 著名的英國中距離跑者 Keely Hodgkinson 推出了她的首個 Nike 簽名鞋款與服飾系列，採用大膽且優雅的黑色設計，搭配對比鮮明的亮金色點綴。
  • 鞋款包括經典的 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2 路跑鞋、田徑鞋和競速鞋的全新配色。
  • 同系列服飾包括兩款短褲套裝，採用 Nike 面料技術 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt。
  • 本系列於 2026 年 7 月 16 日全球同步推出，現已在 Nike.com 及指定零售門市發售。

Keely Hodgkinson 是誰？

Keely Hodgkinson 是來自英國大曼徹斯特的著名中距離跑者，以其速度與時尚風格而聞名。她是當代最快的中距離女性跑者之一，自 2019 年起成為 Nike 運動員，並與 Nike 研究者和設計師合作，為精英和日常跑者打造精益求精的產品。Keely Hodgkinson 系列是她首款 Nike 簽名系列。

隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

Keely Hodgkinson 穿哪款跑鞋？為什麼？

本系列精選的跑鞋，無論是在道路或跑道上進行訓練或比賽，都非常適合應對各種情況。以下是 Hodgkinson 穿著不同跑鞋的用途概述，從日常訓練到比賽日，一一說明。

隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列
隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

Keely Hodgkinson 系列：精選跑步服飾

除了跑鞋選項外，Keely Hodgkinson 系列還提供一些精選的搭配服飾，讓你打造完整造型。AeroSwift 和 Pro Sculpt 套裝採用 Nike 創新材質，不僅展現這位著名運動員的風格，更具備每位跑者所需的功能。

AeroSwift 套組：穿上 AeroSwift 口袋短版上衣和 5 吋緊身短褲，感受 Hodgkinson 的風格。這些高級機能產品就是與眾不同。這款套裝採用 Dri-FIT ADV 技術，即使在炎炎夏日，也能讓你常保涼快乾爽。便利的收納口袋可收納比賽日必備物品，每件衣物都有穩固的版型，讓你保持舒適。

Nike Pro Sculpt 套組：為了提供更全面的包覆效果，本系列還提供 Nike Pro Sculpt 長袖上衣和 Pro Sculpt 5 吋短褲。同色系圖樣和搶眼的 Swoosh 緞面標誌，打造與眾不同的風格。精緻的設計細節，包括她的 Nike 專屬龍捲風標誌，向本系列的同名設計致敬。

Keely Hodgkinson 系列的招牌設計

本系列的升級設計展現大膽風格，清晰地詮釋著 Nike 運動員的非凡表現與獨特個性。本系列採用黑色設計，象徵 Hodgkinson 堅定不移的自信與掌控力，而本系列每件單品的亮金色裝飾，則展現了她的風格、勇氣與成就。跑鞋上還有可拆卸的「KH」吊飾，為整體設計增添一抹個人風采。

這位 Nike 運動員深入參與了該系列的開發和設計，為 Nike 研究者和設計師供寶貴見解，協助他們兼顧日常跑者和精英跑者的需求。

「擁有自己的 Nike 系列，簡直就是美夢成真，」這位 Nike 運動員如此說道，她是 800 公尺賽道上公認最快的女性跑者之一。希望看到這系列的每一位小女孩都能了解，再遠大的夢想，都值得追尋，因為只要努力與相信，一切都有可能。」

Keely Hodgkinson 系列於 2026 年 7 月 16 日在 Nike.com 及指定零售門市全球同步推出。

隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

Keely Hodgkinson 系列常見問題

Keely Hodgkinson 系列是什麼？

Keely Hodgkinson 系列是這位 Nike 運動員的首款簽名系列，包含四款不同的跑鞋和一系列配搭服裝。

本系列包含哪些跑鞋？

Keely Hodgkinson 系列包括 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。

Keely Hodgkinson 系列包含哪些機能服裝？

Keely Hodgkinson 系列的服裝包含兩款套組：AeroSwift 口袋短版上衣搭配 5 吋緊身短褲，以及 Nike Pro Sculpt 長袖上衣搭配 5 吋短褲。

Nike Victory 2 是什麼？

Nike Victory 2 是專為速度而設計的距離跑田徑釘鞋，非常適合想要打破紀錄的中距離跑者。此外，Victory 2 兼具彈性與穩定性，這兩項特性對距離路跑非常有幫助。

我可以在哪裡購買 Keely Hodgkinson 系列？

你可以在 Nike.com 及全球指定零售門市購買 Keely Hodgkinson 系列。

初始發布：2026年7月28日

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