隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

中距離冠軍跑者 Keely Hodgkinson 推出她的首款 Nike 簽名系列
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中距離跑步冠軍 Keely Hodgkinson 推出了她的首個 Nike 簽名鞋款與服飾系列。Keely Hodgkinson 運動員招牌套裝包含她對四款熱門 Nike 跑鞋的招牌詮釋，這些鞋款可用於路跑或田徑運動：Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。同系列服飾包括上衣和短褲，採用 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt 創新面料技術。本系列於 2026 年 7 月 16 日在 Nike.com 及指定零售門市全球同步推出。
快速重點整理
- 著名的英國中距離跑者 Keely Hodgkinson 推出了她的首個 Nike 簽名鞋款與服飾系列，採用大膽且優雅的黑色設計，搭配對比鮮明的亮金色點綴。
- 鞋款包括經典的 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2 路跑鞋、田徑鞋和競速鞋的全新配色。
- 同系列服飾包括兩款短褲套裝，採用 Nike 面料技術 AeroSwift 和 Nike Pro Sculpt。
- 本系列於 2026 年 7 月 16 日全球同步推出，現已在 Nike.com 及指定零售門市發售。
Keely Hodgkinson 是誰？
Keely Hodgkinson 是來自英國大曼徹斯特的著名中距離跑者，以其速度與時尚風格而聞名。她是當代最快的中距離女性跑者之一，自 2019 年起成為 Nike 運動員，並與 Nike 研究者和設計師合作，為精英和日常跑者打造精益求精的產品。Keely Hodgkinson 系列是她首款 Nike 簽名系列。
Keely Hodgkinson 穿哪款跑鞋？為什麼？
本系列精選的跑鞋，無論是在道路或跑道上進行訓練或比賽，都非常適合應對各種情況。以下是 Hodgkinson 穿著不同跑鞋的用途概述，從日常訓練到比賽日，一一說明。
- 恢復跑：Hodgkinson 進行恢復跑時，她會選擇 Vomero Plus。Vomero Plus 以其極致緩衝感和柔軟的全掌式 ZoomX 中底而聞名，由女性設計，專為女性打造。
- 日常訓練：Hodgkinson 的日常首選跑鞋是 Pegasus 42，其弧形全掌式 Air Zoom 氣墊和 ReactX 泡棉中底提供更高的靈敏度。這種結構賦予鞋子強大的能量回傳，對日常訓練很有幫助。
- 間歇訓練與比賽日：Vaporfly 4 是 Hodgkinson 進行間歇訓練的首選，因為其全掌式碳纖維 Flyplate 和 ZoomX 緩震功能提供強大的推進力。Vaporfly 4 是長跑和短跑的理想跑鞋。
- 田徑比賽：在中距離田徑比賽中，Hodgkinson 會穿上她的 Victory 2 距離跑田徑釘鞋，這款鞋採用了創新的 Nike Air 技術。此鞋款配有 Air Zoom 氣墊、ZoomX 泡棉和碳纖維鞋底墊片，打造強勁又穩定的腳感。
Keely Hodgkinson 系列：精選跑步服飾
除了跑鞋選項外，Keely Hodgkinson 系列還提供一些精選的搭配服飾，讓你打造完整造型。AeroSwift 和 Pro Sculpt 套裝採用 Nike 創新材質，不僅展現這位著名運動員的風格，更具備每位跑者所需的功能。
AeroSwift 套組：穿上 AeroSwift 口袋短版上衣和 5 吋緊身短褲，感受 Hodgkinson 的風格。這些高級機能產品就是與眾不同。這款套裝採用 Dri-FIT ADV 技術，即使在炎炎夏日，也能讓你常保涼快乾爽。便利的收納口袋可收納比賽日必備物品，每件衣物都有穩固的版型，讓你保持舒適。
Nike Pro Sculpt 套組：為了提供更全面的包覆效果，本系列還提供 Nike Pro Sculpt 長袖上衣和 Pro Sculpt 5 吋短褲。同色系圖樣和搶眼的 Swoosh 緞面標誌，打造與眾不同的風格。精緻的設計細節，包括她的 Nike 專屬龍捲風標誌，向本系列的同名設計致敬。
Keely Hodgkinson 系列的招牌設計
本系列的升級設計展現大膽風格，清晰地詮釋著 Nike 運動員的非凡表現與獨特個性。本系列採用黑色設計，象徵 Hodgkinson 堅定不移的自信與掌控力，而本系列每件單品的亮金色裝飾，則展現了她的風格、勇氣與成就。跑鞋上還有可拆卸的「KH」吊飾，為整體設計增添一抹個人風采。
這位 Nike 運動員深入參與了該系列的開發和設計，為 Nike 研究者和設計師供寶貴見解，協助他們兼顧日常跑者和精英跑者的需求。
「擁有自己的 Nike 系列，簡直就是美夢成真，」這位 Nike 運動員如此說道，她是 800 公尺賽道上公認最快的女性跑者之一。希望看到這系列的每一位小女孩都能了解，再遠大的夢想，都值得追尋，因為只要努力與相信，一切都有可能。」
Keely Hodgkinson 系列於 2026 年 7 月 16 日在 Nike.com 及指定零售門市全球同步推出。
Keely Hodgkinson 系列常見問題
Keely Hodgkinson 系列是什麼？
Keely Hodgkinson 系列是這位 Nike 運動員的首款簽名系列，包含四款不同的跑鞋和一系列配搭服裝。
本系列包含哪些跑鞋？
Keely Hodgkinson 系列包括 Vomero Plus、Pegasus 42、Vaporfly 4 和 Victory 2。
Keely Hodgkinson 系列包含哪些機能服裝？
Keely Hodgkinson 系列的服裝包含兩款套組：AeroSwift 口袋短版上衣搭配 5 吋緊身短褲，以及 Nike Pro Sculpt 長袖上衣搭配 5 吋短褲。
Nike Victory 2 是什麼？
Nike Victory 2 是專為速度而設計的距離跑田徑釘鞋，非常適合想要打破紀錄的中距離跑者。此外，Victory 2 兼具彈性與穩定性，這兩項特性對距離路跑非常有幫助。
我可以在哪裡購買 Keely Hodgkinson 系列？
你可以在 Nike.com 及全球指定零售門市購買 Keely Hodgkinson 系列。