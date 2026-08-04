隆重介紹 Keely Hodgkinson 首款 Nike 簽名跑步鞋款與服飾系列

除了跑鞋選項外，Keely Hodgkinson 系列還提供一些精選的搭配服飾，讓你打造完整造型。AeroSwift 和 Pro Sculpt 套裝採用 Nike 創新材質，不僅展現這位著名運動員的風格，更具備每位跑者所需的功能。

AeroSwift 套組：穿上 AeroSwift 口袋短版上衣和 5 吋緊身短褲，感受 Hodgkinson 的風格。這些高級機能產品就是與眾不同。這款套裝採用 Dri-FIT ADV 技術，即使在炎炎夏日，也能讓你常保涼快乾爽。便利的收納口袋可收納比賽日必備物品，每件衣物都有穩固的版型，讓你保持舒適。

Nike Pro Sculpt 套組：為了提供更全面的包覆效果，本系列還提供 Nike Pro Sculpt 長袖上衣和 Pro Sculpt 5 吋短褲。同色系圖樣和搶眼的 Swoosh 緞面標誌，打造與眾不同的風格。精緻的設計細節，包括她的 Nike 專屬龍捲風標誌，向本系列的同名設計致敬。