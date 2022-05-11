留下印記，永不停歇：Swoosh

在品牌共同創辦人 Phil Knight 簡略的說明下，這項任務被交到了波特蘭州立大學平面設計系學生 Carolyn Davidson 的手中。為了跟上生產截止日期，來回作業的時間很短，過程中意見給得快又直接，令人感受不到太多的熱忱。



她帶著各種設計版本，走進不起眼的奧勒岡小會議室，歷史將在這裡寫下，而其中的一個版本只是簡單的一個圓圈或洞洞 (取決於你怎麼看)。其他四個可能的選項遭拒後，與其說 Swoosh 受到熱烈的喝采，這個設計較像是勉強妥協後的結果。Knight 最初對此遲遲沒有拍板的反應，現在已眾所皆知。