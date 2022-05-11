留下印記，永不停歇：Swoosh

留下印記，永不停歇
Nike 檔案部門
慶祝 Nike 經典標誌問世 50 週年之際，一起來回顧這個標誌的由來，以及眾人最初為何未把這個標誌視為成功之作。
大多數人聽到 Nike，腦海裡會立刻浮現經典的 Swoosh 圖像。Swoosh 躋身世上馳名的品牌標誌之列，具有許多意義：這是機能和紀律、創新與不羈、創造力和變革的象徵。
一直以來我們都可以看到繪製與 3D 化的 Swoosh，這個標誌也被剪成髮型樣式，並成為身上的刺青圖樣。已故、不凡的 Virgil Abloh 透過各種超棒的方式，打造出藝術性的混搭設計，甚至打破傳統品牌規範，為 Off-White Zoom Tempo Solar Red 加入變形的噴漆版本。許多時尚、音樂、運動和文化界的其他重要人士也透過品牌聯名合作，玩轉創變這個標誌。
因此，如果認為最初要構想出這樣一個標誌，得花上幾週或幾個月，並由知名設計師團隊透過層層細節和一輪又一輪的討論，且經過構思和好幾遍的設計才能完成，其實也是很合理的假設。
不過這與事實相去甚遠。
在品牌共同創辦人 Phil Knight 簡略的說明下，這項任務被交到了波特蘭州立大學平面設計系學生 Carolyn Davidson 的手中。為了跟上生產截止日期，來回作業的時間很短，過程中意見給得快又直接，令人感受不到太多的熱忱。
她帶著各種設計版本，走進不起眼的奧勒岡小會議室，歷史將在這裡寫下，而其中的一個版本只是簡單的一個圓圈或洞洞 (取決於你怎麼看)。其他四個可能的選項遭拒後，與其說 Swoosh 受到熱烈的喝采，這個設計較像是勉強妥協後的結果。Knight 最初對此遲遲沒有拍板的反應，現在已眾所皆知。
「我沒有超愛這個標誌，但相信之後我會越來越喜歡。」
Phil Knight
就這樣，當時實際上被稱為「Stripe」的標誌 (Carolyn 一直到現在還是這樣稱呼)，被空運到墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)，產線隨即也動了起來。由於必須即時送達，時間相當緊迫，設計團隊在那場會議後沒有經過處理就直接送了過去，可見當時手繪的版本就足以讓鞋款進入生產流程。
在這之後的故事發展，大家都已經知道了，我們現在也見證了這一切。Swoosh 接著成為文化經典象徵，Davidson 幾個星期在薄紙上繪製的設計，所創造出的影響力，超乎當時在場每個人的想像。
這個標誌後來成為了遠近馳名的符號，上方影片介紹更多你所不知道的歷史。此傳奇標誌接下來的薪火相傳，則掌握在各位手中。請密切注意 Nike 的 Instagram 專頁，看看一些你我熟悉的面孔如何歡慶 Swoosh 的 50 歲生日。
眾星雲集：A’ja Wilson、Ada Hegerberg、Bebe Vio、Chen Ye、Chloe Kim、Dina Asher-Smith、Dirk Nowitzki、Dylan Alcott、Faith Kipyegon、Feng Chen Wang、G Dragon、Giannis Antetokounmpo、Mia Hamm、Oksana Masters、Quinn、Ricardo Pepi、Ronaldinho、Sabrina Ionescu、Sophie Hahn、Virgil Abloh、Wang Shuang、Yoon Ahn 和 Yuto Horigome。