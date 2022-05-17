發揮想像力，永不停歇：Air 的力量

當時這也幾乎和 Nike 沒什麼關係，Rudy 只是在鞋款盛會上抓住幾分鐘的空檔，和品牌代表聊了一下。他最初和共同創辦人 Phil Knight 的通話還是從後廊打來的。幾個星期後，他進行了一場 20 分鐘的簡單測試，透過在 Cortez 鞋款上內置示範用的 Air，獲得了 Phil 的認可。



我們可以很簡單地說，接下來的事大家都知道了。不過，之後還發生了許多波折。



手工焊接的原型設計在長距離測試好幾英哩後爆裂，穿著鞋款的人得在幾乎是零度的冰冷氣溫中，瘸著腳走回來。



Rudy 堅守軍事級的保密性 (由當地飛車黨執行)，這代表只有少數人知道從頭到尾的流程。



決定要採用銀色顏料推出 Nike 第一雙 Air 鞋款 Tailwind，導致鞋子在幾個星期內解體。



未成功的替代創新方案：從塑膠蜂窩結構 Spider，到類似紙箱側面的 Corrugated Air。