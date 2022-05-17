發揮想像力，永不停歇：Air 的力量

創想力，永不停歇
Nike 檔案部門
揭開幕後故事、出乎意料的時刻，以及大膽的決定，瞭解讓 Air 突破重重困境超越文化的種種力量，並從中獲得啟發，打造個人專屬的經典版本。
一直以來，Air 孕育並創生了各種造型、詩歌和類型，也將運動員帶向全新的高度。Air 重新定義了鞋款的造型和機能表現，不過，其實這一切原本在很多時候都可能會搞砸，而不是這麼一帆風順。
不相信這個專案可能或有機會成功的人，就此提出了各種意見和看法。
「見鬼了，我們根本不知道自己在做什麼。」
──Bill Peterson
「這永遠行不通，氣墊會爆炸。」
──Tinker 引述傳聞中大家的看法
為這一切揭開序幕的是工程師 Frank Rudy。他一開始並沒有什麼計畫，只是想到一個點子，可以用半透膜將大分子氣體困在裡面。不過，他最初是要用 Air 來提升雪靴的貼合度和支撐性，而不是用來打造更舒適、機能性更高的跑步奔馳體驗。後來這項設計改為用於為跑者服務，後續的步驟也不像這位勇敢無畏的創新者所期待的那樣一帆風順，原型在一次早期的提案中爆炸。
「大家都認為這是個爛點子。」
Frank Rudy
當時這也幾乎和 Nike 沒什麼關係，Rudy 只是在鞋款盛會上抓住幾分鐘的空檔，和品牌代表聊了一下。他最初和共同創辦人 Phil Knight 的通話還是從後廊打來的。幾個星期後，他進行了一場 20 分鐘的簡單測試，透過在 Cortez 鞋款上內置示範用的 Air，獲得了 Phil 的認可。
我們可以很簡單地說，接下來的事大家都知道了。不過，之後還發生了許多波折。
手工焊接的原型設計在長距離測試好幾英哩後爆裂，穿著鞋款的人得在幾乎是零度的冰冷氣溫中，瘸著腳走回來。
Rudy 堅守軍事級的保密性 (由當地飛車黨執行)，這代表只有少數人知道從頭到尾的流程。
決定要採用銀色顏料推出 Nike 第一雙 Air 鞋款 Tailwind，導致鞋子在幾個星期內解體。
未成功的替代創新方案：從塑膠蜂窩結構 Spider，到類似紙箱側面的 Corrugated Air。
讓 Air 成真的光榮失敗：1986 年進行的一項早期 Air Max 原型測試。
可見式 Air 的首版設計早在 1980 年就打造出來，這是偶然的意外，當時有一位塑膠銷售人員為了瞭解聚氨酯相關事宜造訪 Nike，撞見了坐在同一個房間裡的 Frank Rudy。
對於 Air Max 的早期版本，一些高階主管的回應就是宣稱這是「廉價的行銷手法」。
關鍵設計背後的獨特靈感泉源，包括孕育出 Air Max 95 的肋骨和肺部，以及最後成為經典 AM97 重要一環的登山越野車和水面漣漪。
一開始有許多人質疑 Vapormax 的氣泡式設計，以及 360 度的 Air (AM360 本身就是一項關鍵創新，用氮氣取代溫室氣體 SF6 來填充鞋底)，這兩者之後都非常成功。
Air 創新者 Bill Peterson 回憶時提到，團隊被告知不要和 Nike 以外的人談到這件事，「因為他們會發現我們有多笨。」但如果少了這些人，在理論上要大膽無畏，從現實中學習與迭代更新的心態，就不會一直延續至今。和我們一起觀看上方影片，在具有代表性的地點回顧 Air 之旅的更多層面，並透過 Nike By You 為故事增添新篇章。