我的遊樂場：在海上找到意義

他說：「每個人都有自己的角色。有時總歸就是要和船隊同步，而且要信任隊友。」航行時經常會遇到各種狀況，但像他們這樣訓練有素的船隊依然能夠保持鎮定，大家都和 Chris 一樣，已經訓練多年。他說：「若要成為職業帆船手，你必須瞭解你的船、懂得自律且熟悉海況。」即便已航行多年，Chris 在每場比賽之前仍會感覺到腎上腺素急速飆升。他說：「當我在水面上，看到風為船注入生命力時，一切都是值得的。」這些地方賽事有助他準備參加傳統上都在格瑞那達舉辦的大型帆船賽。他曾站上領獎台，但只是第二名。好勝的他希望有朝一日能夠奪冠。

Chris 認為這不屈不撓的精神正是他航海生涯的關鍵，因為這整個過程並不總是那麼容易。他坦率地談到自己的家庭難以負擔航海的費用，而且在島上這主要是白人的運動，以及他所面臨的種族歧視。

Chris 說：「在我開始航行時，只有三名孩子和我同膚色，其他人都是白人。(你) 只覺得所有人都盯著你看，這讓人有點沮喪，但最終我學到了新的東西。」