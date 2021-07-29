我的遊樂場：在海上找到意義

Chrisanki Flood Is Finding Suspense and Serenity on the Seas
Culture
為你介紹這位 22 歲聖露西亞帆船手，他正在改寫這項運動的面貌，並為了島上社群發聲。
「我的遊樂場」系列介紹普通運動員如何在大自然中找到連結與平衡。
Chrisanki Flood 的第一場職業島間競賽在動盪不安中度過。 他回想起當時的情況：「我正在參加從大開曼到聖露西亞的 18 天競賽。那時一片漆黑，海浪之洶湧也是我前所未見。我們聽到廣播說 110 多公里遠處有艘貨櫃船已經沉沒……這太嚇人了，但我們的全體船員最終還是克服了這詭譎多變的天氣。在太陽升起時，我看到一大群的海豚在我們的船邊游泳。儘管我們未能獲勝，但這趟旅程本身就是獎勵。」
暱稱 Chris 的 Chrisanki 在這次令人心跳加速的旅程後，便很少離開海洋超過一天的時間。Chris 是聖露西亞當地的職業帆船手，堅信海上生活是他唯一的選擇，而他從 10 歲開始航行後，就投入了海洋。
帆船手這個職業在島上可能不如我們想的那麼常見。帆船運動社群是關係緊密的小團體，儘管大家同時也是競爭對手，但仍會交換秘訣，並分享在海上的共同經歷來建立情誼。對 Chris 來說，平靜航行的時刻是另一個吸引他的地方。他說：「當我在海上時，無論競賽帶來多大的混亂，我都不會受到干擾。海洋帶來寧靜，這是我能夠放鬆並活出人生目的的地方。」
「船是受到自然之力所掌控，會帶你走上充滿驚奇的旅程。
這就是我航行的原因。」
現年 22 歲的 Chris 大半的人生都在航行。他是在課後活動中學會帆船運動，並加入職業青年船隊，從此得以周遊加勒比海，參加賽艇 (大型帆船比賽)。Chris 說：「帆船運動是需要時間才能達到巔峰的，但與海洋之間無可比擬的連結讓我持續前進。」
據 Chris 表示，他在海上度過的時光也是他和自我連結的方式。他的生活中有各種例行活動和儀式讓他維持平衡。他在早上 6 點起床後直奔海灘，而且務必要留下某樣東西。他說：「這是最重要的規則──如果我要去海灘，要去航行，手機就要放在家裡。」
他說：「海洋就是我所謂的冥想方式。沒錯，我個人的小療法。」
大多數的日子，他都能夠看到日出，而且總是能夠找到時間在海浪和鳥兒的啾啾聲中做冥想。很幸運地，他一直都離海洋很近，從他的床上抵達海灘只需要一分鐘時間。
約早上 8 點，Chris 會前往當地的度假村工作，教導遊客基本的航行知識，以及他所說的「對風的直覺和船感。」在他練習不懈的同時，這份工作讓他有經濟能力，可以從事自己熱愛的運動。下班後，他和帆船隊碰面，準備參加鄰近港口的日落賽，當地居民和職業好手都會聚集在此，進行 2 至 5 分鐘的間歇賽。天候極少阻擋 Chris 繼續航行。他說：「就算傾盆大雨，我也不為所動。任何天候我都照樣航行，就是為了累積經驗。」
他說：「每個人都有自己的角色。有時總歸就是要和船隊同步，而且要信任隊友。」航行時經常會遇到各種狀況，但像他們這樣訓練有素的船隊依然能夠保持鎮定，大家都和 Chris 一樣，已經訓練多年。他說：「若要成為職業帆船手，你必須瞭解你的船、懂得自律且熟悉海況。」即便已航行多年，Chris 在每場比賽之前仍會感覺到腎上腺素急速飆升。他說：「當我在水面上，看到風為船注入生命力時，一切都是值得的。」這些地方賽事有助他準備參加傳統上都在格瑞那達舉辦的大型帆船賽。他曾站上領獎台，但只是第二名。好勝的他希望有朝一日能夠奪冠。
Chris 認為這不屈不撓的精神正是他航海生涯的關鍵，因為這整個過程並不總是那麼容易。他坦率地談到自己的家庭難以負擔航海的費用，而且在島上這主要是白人的運動，以及他所面臨的種族歧視。
Chris 說：「在我開始航行時，只有三名孩子和我同膚色，其他人都是白人。(你) 只覺得所有人都盯著你看，這讓人有點沮喪，但最終我學到了新的東西。」
在一天的競賽結束時，Chris 會和隊員一起用餐，並回到海灘上放鬆。如果他們有心情的話，會去潛水打魚或玩浮潛。或是他們會順道拜訪 Pantime 鋼鼓表演場，這是 Chris 從小一直維持的習慣。他回憶過去：「我每天都會聽鋼鼓演奏，一直到我年紀大到可以加入樂隊都還在聽，而且從未改變。」他說打鋼鼓就像航行一樣，並這麼解釋：「節奏是關鍵，要維持穩定的律動，同時和周圍的事物保持和諧一致。」這是他永遠不會停止追求的感受。
一夜好眠是影響 Chris 表現的關鍵，考慮到早上 6 點要起床，因此他也很早就寢。他說就是這樣的自律讓他可以在航行這條路上走得這麼遠，當然還有他對大自然的愛。「感受風拍打著風帆，讓船在水中移動……船是受到自然之力所掌控，會帶你走上充滿驚奇的旅程。這就是我航行的原因。」
文字：Jiya Pinder
攝影：Kia Islam
撰寫時間：2020 年 9 月