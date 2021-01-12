認識法國擊劍手 Meddy Elice

和我們聊聊家人。你有好幾個哥哥，對吧？

我的每名兄長和我互動及協助我的方式都非常不同。 大哥 (Jerry) 40 歲，最像我的父親。他會定期確認我是否安好，持續給我非常模糊的鼓勵。他希望我能以成人的姿態，認真看待人生以及運動帶來的影響。33 歲的 Morgan 帶給我不少歡樂，他總是促使我保持正向。我的另一位哥哥 Mike (30 歲)，從來不會想和我競爭，他總是將我推向正確的方向，在他身上我看到了母親的影子。她會告訴我們要對自己感到驕傲，但絕不能認為我們比其他人優越。謙遜是我們家的基石。