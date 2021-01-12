認識法國擊劍手 Meddy Elice

Meddy Elice 的速度和非正統的擊劍風格經常讓他的對手措手不及。
在瓜德羅普出生的 Meddy Elice 將他放鬆、隨興且時而古怪的天賦帶入擊劍中。
當然，這王公貴族的運動總是離不開英勇的風格，但 Meddy 卻帶來了他自己的現代風格變化。
看完這名 24 歲的年輕人在 Eric Tabarly 綜合運動中心 (他進行訓練的世界級綜合體育館，位於巴黎近郊) 活動的英姿後，我們詢問他如何將個人特質帶入傳統的紀律中。
西洋劍經常被視為精英運動，你會這麼想嗎？
西洋劍的設備極其昂貴，但你確實會找到像我這麼幸運的人，儘管出身卑微 (我母親過去在市政廳工作，父親是技師)，但仍能參與這項運動。
你為何且如何開始擊劍？
在家裡搗蛋了幾個禮拜，而且拒絕做雜務後，母親決定讓我們去參加運動俱樂部來平衡過動的性格。 在俱樂部中，她為我們選擇了空手道、柔道和擊劍課。我當然更受到武術所吸引，一開始，我想要學空手道，而我哥則有更明確的想法。他從一開始就知道自己想學習當名劍士，因為他一直受到瓜德羅普代表性的奧運冠軍 Laura Flessel 所鼓舞，大概也摻雜了一些愛意。她在幾次的奧運賽事 (1996 年的亞特蘭大奧運、2000 年的雪梨奧運和 2004 年的雅典奧運) 中成功囊括了總共五面獎牌，鼓舞了整個世代。對我們所有來自瓜德羅普的人來說，她就是我們的家人。
和我們聊聊家人。你有好幾個哥哥，對吧？
我的每名兄長和我互動及協助我的方式都非常不同。 大哥 (Jerry) 40 歲，最像我的父親。他會定期確認我是否安好，持續給我非常模糊的鼓勵。他希望我能以成人的姿態，認真看待人生以及運動帶來的影響。33 歲的 Morgan 帶給我不少歡樂，他總是促使我保持正向。我的另一位哥哥 Mike (30 歲)，從來不會想和我競爭，他總是將我推向正確的方向，在他身上我看到了母親的影子。她會告訴我們要對自己感到驕傲，但絕不能認為我們比其他人優越。謙遜是我們家的基石。
你偏好哪種擊劍風格？
我選擇的武器是鈍劍。 這是我們的運動中最常使用的武器，十分精準，因此使劍時必須敏捷，同時保持耐心。鈍劍劍擊具有最經典的技術；不過，我的風格不算很經典。我主要的優點是很敏捷，可以出其不意地攻擊對手，但有時無法在連續交鋒時保持耐心。我非常不喜歡常規，如果要形容的話，我會說自己無憂無慮，那是我風格裡的輕鬆元素，而我也喜歡這樣。我的比賽方式向來被說是古怪、即興，或是異想天開。
「我的比賽方式向來被說是古怪、即興，或是異想天開。」
一般人都認為巴黎和擊劍優雅又時髦，你生活中又有哪些風格元素呢？
我喜歡擊劍的時髦，巴黎則有助強化我的個人風格。從西印度群島來到這裡後，我必須改變風格。我喜歡容易接近且美麗的事物，也喜歡參觀藝術展或攝影展，來磨練眼光並觀賞不同的事物。