跳至內容 (請按 Enter 鍵)。
|

熱門搜尋字詞

運動員

預備！認識高回頭率的法國擊劍士

Meddy Elice 的速度和非正統的擊劍風格經常讓他的對手措手不及。

認識法國擊劍手 Meddy Elice

《Snap Shots》是關懷全球社區運動員的系列。

在瓜德羅普出生的 Meddy Elice 將他放鬆、隨興且時而古怪的天賦帶入擊劍中。 當然，這王公貴族的運動總是離不開英勇的風格，但 Meddy 卻帶來了他自己的現代風格變化。

看完這名 24 歲的年輕人在 Eric Tabarly 綜合運動中心 (他進行訓練的世界級綜合體育館，位於巴黎近郊) 活動的英姿後，我們詢問他如何將個人特質帶入傳統的紀律中。

認識法國擊劍手 Meddy Elice

西洋劍經常被視為精英運動，你會這麼想嗎？

西洋劍的設備極其昂貴，但你確實會找到像我這麼幸運的人，儘管出身卑微 (我母親過去在市政廳工作，父親是技師)，但仍能參與這項運動。

你為何且如何開始擊劍？

在家裡搗蛋了幾個禮拜，而且拒絕做雜務後，母親決定讓我們去參加運動俱樂部來平衡過動的性格。 在俱樂部中，她為我們選擇了空手道、柔道和擊劍課。我當然更受到武術所吸引，一開始，我想要學空手道，而我哥則有更明確的想法。他從一開始就知道自己想學習當名劍士，因為他一直受到瓜德羅普代表性的奧運冠軍 Laura Flessel 所鼓舞，大概也摻雜了一些愛意。她在幾次的奧運賽事 (1996 年的亞特蘭大奧運、2000 年的雪梨奧運和 2004 年的雅典奧運) 中成功囊括了總共五面獎牌，鼓舞了整個世代。對我們所有來自瓜德羅普的人來說，她就是我們的家人。

認識法國擊劍手 Meddy Elice

和我們聊聊家人。你有好幾個哥哥，對吧？

我的每名兄長和我互動及協助我的方式都非常不同。 大哥 (Jerry) 40 歲，最像我的父親。他會定期確認我是否安好，持續給我非常模糊的鼓勵。他希望我能以成人的姿態，認真看待人生以及運動帶來的影響。33 歲的 Morgan 帶給我不少歡樂，他總是促使我保持正向。我的另一位哥哥 Mike (30 歲)，從來不會想和我競爭，他總是將我推向正確的方向，在他身上我看到了母親的影子。她會告訴我們要對自己感到驕傲，但絕不能認為我們比其他人優越。謙遜是我們家的基石。

你偏好哪種擊劍風格？

我選擇的武器是鈍劍。 這是我們的運動中最常使用的武器，十分精準，因此使劍時必須敏捷，同時保持耐心。鈍劍劍擊具有最經典的技術；不過，我的風格不算很經典。我主要的優點是很敏捷，可以出其不意地攻擊對手，但有時無法在連續交鋒時保持耐心。我非常不喜歡常規，如果要形容的話，我會說自己無憂無慮，那是我風格裡的輕鬆元素，而我也喜歡這樣。我的比賽方式向來被說是古怪、即興，或是異想天開。

「我的比賽方式向來被說是古怪、即興，或是異想天開。」

認識法國擊劍手 Meddy Elice

一般人都認為巴黎和擊劍優雅又時髦，你生活中又有哪些風格元素呢？

我喜歡擊劍的時髦，巴黎則有助強化我的個人風格。從西印度群島來到這裡後，我必須改變風格。我喜歡容易接近且美麗的事物，也喜歡參觀藝術展或攝影展，來磨練眼光並觀賞不同的事物。

相關精彩故事

墨西哥橄欖球手 María Pruijn 突破期待的窠臼

運動員

顛覆刻板印象：超越想像的墨西哥橄欖球員

寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

運動員

布魯克林之網：在籃網球場上找尋社群歸屬感

寫實抓拍：和 Derick Narine 聊聊家庭、板球與社群

運動員

祖先之地：看看這位紐約的板球運動員如何向他的加勒比海血統致敬

寫實抓拍：和 Garate 雙胞姊妹一起稱霸手球界

運動員

神奇雙胞胎：認識稱霸紐約手球界的雙胞胎

認識巴黎街頭足球新秀導演 Lamine Conté

運動員

籃球運動：認識巴黎街頭籃球的新銳導演