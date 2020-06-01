大多數人的白天都遵循著帕金森定律在進行：簡單來說就是你可以用來完成工作的時間有多少，你的工作就會拖延到足以填滿那段時間為止。



也就是說你可能從白天，不管是工作或代辦清單上的事項，拖延到傍晚，甚至在你意識到之前，你已經比預計的就寢時間還要晚一個小時了。尤其是居家時，工作和休息的界線也趨近模糊。



這也是我推薦訂下就寢時間的原因，提前訂好時間就像緊急煞車一樣，有助於發展出一種主動的急迫感，這樣你才不會因為不重要的事分心或拖延其他項目。