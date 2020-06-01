提升晚上的效率
指導與營養
上一次更新：2020年6月1日
Joe Holder 的建議
如何保護每晚珍貴的睡眠時間
大多數人的白天都遵循著帕金森定律在進行：簡單來說就是你可以用來完成工作的時間有多少，你的工作就會拖延到足以填滿那段時間為止。
也就是說你可能從白天，不管是工作或代辦清單上的事項，拖延到傍晚，甚至在你意識到之前，你已經比預計的就寢時間還要晚一個小時了。尤其是居家時，工作和休息的界線也趨近模糊。
這也是我推薦訂下就寢時間的原因，提前訂好時間就像緊急煞車一樣，有助於發展出一種主動的急迫感，這樣你才不會因為不重要的事分心或拖延其他項目。
「擁有明確的結束時間能讓你更有效率、有計畫且精神更集中。」
Joe Holder
舉例來說，你工作上需要發一封電子郵件，但你有整晚的時間可以完成，這時你就會發現自己受到許多的干擾，比如玩手機或看電視，並花上整個傍晚才能完成發送。
但如果你有訂下嚴格的就寢時間，你會更有計畫地利用時間，然後發現你在有效時間內可以完成的事和耗費整晚時間才完成的事其實是一樣多的。
我建議最晚晚上 10 點或 11 點就要就寢，並依此推斷設定起床時間，確保晚上真正睡眠時間至少有六小時，而不是把刷牙或放鬆的時間也算在內。
不過，當生活中有些事情讓你無法照計畫執行時，你隨時可以把就寢時間提前或延後，只要大多數時候都有遵循就寢時間即可。
「選擇就寢時間，並試著一整個星期都照著這個時間準時就寢。」
Joe Holder
你會發現你能更有計畫地度過傍晚時光，並在白天感受到滿滿的活力。