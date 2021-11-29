隆重介紹倫敦的 Super 5 聯盟

隆重介紹：倫敦的 Super 5 聯盟
社群
讓倫敦的非二元性別及女性族群自由自在地踢足球。帶你認識這個社群並閱讀他們的故事。
Super 5 聯盟是在倫敦東區哈克尼創立的 5 人制足球社團，讓過去面臨阻力的女性和非二元性別族群如今可以跨越障礙，用自己的方式開拓新的足球空間。
這次的疫情阻礙了女子足球的發展，同時也突顯運動中的性別差距。現在，這些女孩走出陰影，來到陽光下，用她們的獨特風格踢球，為所有人創造全新的足球文化。不論她們有沒有意識到，她們全都帶有某種反叛的社運精神。她們來這裡踢足球，而這麼做的同時也是在為年輕的女孩鋪路，讓她們可以遵循同樣的腳步。
「中學時期，社交生活成了一件很重要的事。我不再踢足球是因為沒有管道，我真的不知道何去何從。這是我最大的遺憾之一⋯⋯或許我現在就會是職業選手了。」
Anna Ros
Todo Ciudad 女子足球俱樂部
這個版本的《In My Stride》會讓你知道，Super 5 超越任何女子比賽的水準，這是你前所未見的足球。
這個聯盟現在已有 56 支球隊，並依實力分為七級，包括來自倫敦各地區的女性，而且她們都有明確的目標、身分認同感和社群意識。這是個可以自我表現的安全空間，她們可以在這裡認識志趣相投的人，以及用新觀點挑戰她們的人。
「我們成立球隊主要是為了社交層面，認識新的人並建立終生的友誼，這不僅僅是到球場露面，然後就回家的關係，這是獨一無二的情感聯繫。」
Tayyiba
MSA & Frenford 女子足球俱樂部
這個聯盟有多元的族群，他們認為足球能為汲汲營營追求目標的生活增添光彩並帶來影響。
女性用她們的明亮隊服和溝通方式，在球場上展現創意和才華。這是個具有包容力的場所，是全英國內打造情感聯繫和長期友誼的地方。
「這個聯盟就像是我理所當然的容身之處。比起我生活中的其他地方，我覺得在這裡更能做我自己。我會對年輕的自己說：『盡量放手去試。在這麼做之前，你不知道會發生什麼，但這或許會是你做過最棒的事。』」
Ashleigh
Hackney Laces 和 Impact 足球俱樂部
這是全新的紀元，有著全新的遊戲規則，並由不同以往的楷模將運動操之在己。而在過去，運動是這些人和其他人遙不可及的夢想。
文字：Liz Baldwin
攝影：Kate Bones
動畫：Stefan Iyapah
影片：Margot Bowman、Olan Collardy