隆重介紹倫敦的 Super 5 聯盟

Super 5 聯盟是在倫敦東區哈克尼創立的 5 人制足球社團，讓過去面臨阻力的女性和非二元性別族群如今可以跨越障礙，用自己的方式開拓新的足球空間。



這次的疫情阻礙了女子足球的發展，同時也突顯運動中的性別差距。現在，這些女孩走出陰影，來到陽光下，用她們的獨特風格踢球，為所有人創造全新的足球文化。不論她們有沒有意識到，她們全都帶有某種反叛的社運精神。她們來這裡踢足球，而這麼做的同時也是在為年輕的女孩鋪路，讓她們可以遵循同樣的腳步。