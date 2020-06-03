贏在起跑點：扁豆湯食譜
營養
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
如何只用一道料理，滿足一星期運動所需的能量。
這道一鍋到底的簡單料理富含碳水化合物、蛋白質和優質脂肪，能讓整整一星期的運動都充滿能量。動手試試看吧！
番薯提供碳水化合物，扁豆帶來蛋白質，椰子和核桃則有優質的脂肪，這道餐點能給你運動或恢復需要的所有能量，而且大鍋料理一次就能煮好一星期午餐的份量。
食材
扁豆湯：
椰子油 60 毫升
黃洋蔥 2 顆，切丁
蒜頭 6 瓣，切末
大根胡蘿蔔 4 根，切丁
小番薯 6 條，切塊
紅扁豆 760 公克
蔬菜高湯 1890 毫升
月桂葉 2 片
鮮摘百里香 10 公克
切碎的羽衣甘藍 270 公克
鮮脆香料配料：
不加糖椰絲 96 公克
烘烤過的核桃 150 公克
整粒芫荽 15 毫升
整粒小茴香 15 毫升
整粒茴香 15 毫升
鹽 2.5 毫升
雞蛋：
大顆雞蛋 5 顆
冰塊 280 公克
作法
扁豆湯：
大湯鍋起中火，倒入椰子油，加入洋蔥拌炒約 5 到 7 分鐘，直到洋蔥呈半透明狀。加入蒜頭，炒到香氣飄出來後，放進胡蘿蔔和番薯炒軟。接著倒入扁豆和蔬菜高湯，煮到快滾時，放入百里香和月桂葉，轉小火。以小火將湯熬煮 30 分鐘至 2 小時。關火前幾分鐘加入羽衣甘藍。將扁豆湯分裝到 5 個容器，冷藏最多可保存 3 天，冷凍最多 2 星期。
配料：
將所有食材放進食物調理機稍微切碎，接著分裝到容器中，和湯一起保存。搭配一顆水煮蛋一起享用。