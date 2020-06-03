扁豆湯：

大湯鍋起中火，倒入椰子油，加入洋蔥拌炒約 5 到 7 分鐘，直到洋蔥呈半透明狀。加入蒜頭，炒到香氣飄出來後，放進胡蘿蔔和番薯炒軟。接著倒入扁豆和蔬菜高湯，煮到快滾時，放入百里香和月桂葉，轉小火。以小火將湯熬煮 30 分鐘至 2 小時。關火前幾分鐘加入羽衣甘藍。將扁豆湯分裝到 5 個容器，冷藏最多可保存 3 天，冷凍最多 2 星期。



配料：

將所有食材放進食物調理機稍微切碎，接著分裝到容器中，和湯一起保存。搭配一顆水煮蛋一起享用。