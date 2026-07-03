Jordan 品牌誠摯獻上 The One 2026

一對一在 MJ 的傳奇起點扮演了關鍵角色。當年與哥哥 Larry 在自家後院的無數激戰，淬鍊出 MJ 永不服輸的求勝意志。如今，Jordan 品牌延續這份精神，在全球尋找擁有同樣純粹、頑強鬥志的籃球好手。