Jordan 品牌誠摯獻上 The One 2026

這場全球一對一籃球錦標賽將見證世上最強一對一球員的回歸。
邁入連續第三年，「The One」將再度向世界展現新世代的偉大身手。一對一單挑，沒有隊友，沒有援助。戰場上只有你和對手，以及看誰的求勝慾望更強。
The One 2026
關於活動
今年，Jordan 品牌的「The One」全球總決賽將於 8 月 29 日在上海迎來總決賽。本賽事開放 14 至 18 歲的籃球好手參賽，區域資格賽將在北美、歐洲及亞洲的 20 多個城市火熱開打，頂尖好手將一路晉級、挺進全球總決賽。男子組與女子組的冠軍得主將榮獲「The One」這個無上頭銜，並正式加入 Jordan 品牌成為官方特約大使。
這不僅是全球殿堂級的一對一籃球盛事，「The One」現場更將迎來地表最頂尖藝人的熱血現場演出。此外，社群還將舉辦設計大賽，邀請新銳藝術家透過重新解構、想像經典的 AJ1，在世界舞台留下屬於自己的印記。既然是 Jordan 品牌出手，就知道絕對少不了令人驚喜的隱藏彩蛋。
相關須知
- 「The One」是一項全球性的一對一籃球賽事。
- 資格賽開放 14 至 18 歲的籃球球員報名參賽。
- 男子組與女子組賽事皆獨立進行。
- 資格賽將於北美、歐洲及亞洲各地展開。
- 全球總決賽將於 8 月 29 日在中國上海舉行。
- 「The One」獲勝者將加入 Jordan 品牌，擔任品牌大使。
遵守規則
- 先得 23 分者獲勝，或於 8 分鐘比賽時間結束時以高分者勝出，以先達成之條件為準。
- 得分採 2 分球與 3 分球制
- 9 秒進攻時限。進攻時限於洗球後、進攻方球員觸球或球員將球帶出三分線時開始起算。
- 全場不停錶，僅最後 1 分鐘例外。
THE ONE 賽事贏家
總決賽晉級之路
資格賽將在全球 20 多個城市陸續展開。晉級決賽的好手將於 8 月 29 日齊聚中國上海展開對決，爭奪至高無上的冠軍王座，問鼎全球一對一單挑王者。
常見問題
什麼是「The One」單挑賽？
Jordan 品牌「The One」是年度全球旗艦一對一籃球盛事，專為 14 至 18 歲的年輕球員打造。區域資格賽在全球 20 多個城市陸續展開，頂尖好手將一路晉級，挺進 8 月於中國上海舉辦的全球總決賽。本賽事由承襲 Michael 品牌傳奇精神的 Nike 旗下品牌 Jordan 品牌主辦，今年正式邁入第三屆。
誰可以參賽？
「The One」開放 14 至 18 歲的籃球球員報名，並分為男子組與女子組獨立進行，兩組將各自誕生一位單挑王者。
為什麼是一對一單挑賽？
一對一在 MJ 的傳奇起點扮演了關鍵角色。當年與哥哥 Larry 在自家後院的無數激戰，淬鍊出 MJ 永不服輸的求勝意志。如今，Jordan 品牌延續這份精神，在全球尋找擁有同樣純粹、頑強鬥志的籃球好手。
有哪些規範？
- 先得 23 分者獲勝，或於 8 分鐘比賽時間結束時以高分者勝出，以先達成之條件為準。
- 得分採 2 分球與 3 分球制
- 9 秒進攻時限。進攻時限於洗球後、進攻方球員觸球或球員將球帶出三分線時開始起算。
- 全場不停錶，僅最後 1 分鐘例外。
- 比賽最後 1 分鐘，凡遇裁判鳴哨、球隊進球及球員受傷，一律停錶。
- 罰球期間不停錶，最後 1 分鐘除外。
- 每位球員每場比賽各有 1 次 20 秒暫停。僅能在掌握進攻權或死球狀態下叫暫停。暫停必須在正規賽時間內使用，不得累積至延長賽。
- 洗球後球進入活球狀態，進攻時限同時開始起算。
- 進球方繼續保有進攻權（進球繼續打制）。
- 若投籃不進，則球進入活球爭奪狀態。
- 防守方抓下籃板即視為進攻權轉換，此時球為活球。球員必須在 5 秒內將球帶出三分線，防守方球員此時不得干擾對手帶球出線。裁判將在球員抓下籃板時，同步進行 5 秒手勢讀秒。
- 任何未碰觸籃框的投籃，皆須重新將球帶出三分線。
- 若發生投籃犯規，進攻方將進行 1 次罰球，罰中得 1 分。
- 本賽事沒有進算加罰機制。
- 團隊犯規滿 4 次即進入加罰狀態。球員將執行 1 次罰球，罰中得 1 分。
- 罰球命中則繼續保有進攻權，洗球後繼續比賽。
- 罰球不中則球進入死球狀態，不開放爭搶籃板，由雙方輪流保有進攻權，洗球後繼續比賽。
- 所有洗球程序均須由裁判執行。
- 延長賽採「黃金進球制」（先得分者獲勝），並以擲硬幣決定首波進攻權。
- 比賽可透過罰球結束。
- 球員若因傷勢無法繼續比賽，則由對手自動裁定獲勝。
- 凡被判定為「非籃球動作」的惡意犯規，將處以 1 次罰球加外加控球權，無論罰球命中與否，皆由進攻方繼續進攻。
- 球員不得連續兩波進攻在禁區內進行背框單打。
- 背框單打定義：背對籃框連續運球 3 次即視為背框單打。在第一波背框單打成功後，裁判將對進攻球員發出警告。若次一波進攻再度發生背框單打，在球員運球第 3 下時，將直接判罰喪失控球權。
冠軍能獲得什麼獎勵？
贏家將榮獲「The One」這個無上頭銜，除了獲得豐厚獎金、創紀錄現身全球形象廣告外，更將正式受邀加入 Jordan 品牌擔任品牌官方大使。
歷屆冠軍是誰？
2025 年冠軍得主為 Rose Simpson 與 Terron Williams；2024 年賽事王者則由 Tatianna Griffin 與 Steve Bah 摘下。
總決賽的時間與地點？
2026 年全球總決賽將於 8 月 29 日在中國上海點燃戰火。來自全球 20 多個資格賽城市的頂尖好手將在外卡賽與淘汰賽中全力廝殺，最終在男子組與女子組的冠軍戰上對決。
「The One」過去曾在哪些城市舉辦？
「The One」全球總決賽此前曾於巴黎及紐約重磅登場。
球迷可以進場觀賽嗎？
可以。參賽及舉辦城市名單如下：
歐洲： 馬德里、盧比安納、貝爾格勒、巴黎、倫敦
亞洲： 福岡、大阪、東京、宿霧、馬尼拉、廣州、東莞、杭州、成都、西安、上海、台北、北京
北美： 芝加哥、紐約、洛杉磯
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