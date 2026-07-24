如何挑選適合你的 Nike Fleece：Studio Fleece 指南

Nike Studio Fleece 是一系列女款 Fleece 上衣和下裝，專為舒適、百搭和日常穿著而設計。該系列有三種材質磅數可供選擇：輕量、中等和厚實，因此你可以根據自己的活動強度和天候來層疊穿搭。在整個系列中，這三種磅數均具有相同一致的貼合度。

Nike 產品線管理資深經理 Jill Gonzalez 指出：「對我們來說，著感和功能同等重要。」「我們的最終目標是打造質感和設計感，帶來她所追求的柔軟感官體驗。」

Studio Sport (Dri-FIT 和 Therma-FIT Fleece) 完善了此系列，專為追求兼具機能與舒適著感的運動員而設計。