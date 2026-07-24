如何挑選適合你的 Nike Fleece：Studio Fleece 指南
購買指南
Studio Fleece 有輕量、中等、厚實三種磅數。以下分享如何為你生活的各個面向選擇合適的款式。
快速重點整理
- Nike Studio Fleece 女性系列有輕量、中等和厚實三種磅數可供選擇，每種磅數皆針對不同的保暖等級和活動而設計。
- 這三種磅數均有標準和寬版貼合度可供選擇。
- Studio Fleece 套裝組合三種磅數均可供選擇，打造從頭到腳的整體感造型。
- 若要在日常生活中層搭，請先選擇輕量或中等磅數的款式。若要在寒冷天候全面包覆，請選擇厚實磅數。
- 冷水機洗、低溫烘乾，以保持 Fleece 柔軟度並保護布料。
Nike Studio Fleece 是什麼？
Nike Studio Fleece 是一系列女款 Fleece 上衣和下裝，專為舒適、百搭和日常穿著而設計。該系列有三種材質磅數可供選擇：輕量、中等和厚實，因此你可以根據自己的活動強度和天候來層疊穿搭。在整個系列中，這三種磅數均具有相同一致的貼合度。
Nike 產品線管理資深經理 Jill Gonzalez 指出：「對我們來說，著感和功能同等重要。」「我們的最終目標是打造質感和設計感，帶來她所追求的柔軟感官體驗。」
Studio Sport (Dri-FIT 和 Therma-FIT Fleece) 完善了此系列，專為追求兼具機能與舒適著感的運動員而設計。
Nike Studio Fleece 的三種磅數
每個磅數都有作用。以下分享如何選擇。
厚實：超級保暖和筆挺
氣溫下降時，厚實的 Studio Fleece 絕對是你的首選。這款上衣足夠厚實，可單穿或內搭風衣，打造前衛風格。搭配緊身褲和你最愛的 Nike 運動鞋，打造寬鬆連帽上衣造型，或是選擇成套組合，穿出輕鬆自在的整體感造型。
輕量：透氣且輕鬆打造層次穿搭
輕量 Fleece 專為暢動而生。想像一下，短版 Fleece 搭配單車短褲或瑜伽長褲，適合熱身、放鬆或在中場休息時穿著。這也是搭配較厚重外套的最佳選擇，不會增加厚重感。
有了 Nike Studio Fleece 套裝組合，從頭到腳穿搭輕鬆搞定。套裝搭配寬鬆連帽上衣或圓領上衣，以及成套慢跑長褲，三種磅數全可供選擇。
Nike Studio Fleece 的貼合度應如何選擇？
Nike Studio Fleece 尺寸正常。若想要標準剪裁，請選擇平時穿著的尺寸。若想打造厚實款式常見的寬版或層搭造型，不妨考慮大一號的尺寸。若將 Fleece 作為中層衣物穿在外套下，請選擇你的標準尺碼，以免顯得臃腫。三種磅數的尺碼一致，如果中等磅數的服裝合身，那麼厚實磅數的服裝也會合身。
Nike 首席服裝設計師 Claire Durfee 表示：「設計 Studio Fleece 時，我們在輕鬆與用心之間力求平衡，版型精雕細琢，打造出感覺自在的貼合度；同時從整體比例到最細微的設計，每個細節都經過深思熟慮。」
如何穿搭 Nike Studio Fleece
Studio Fleece 適合全天候穿著。無論是穿去健身房、層搭外出辦事，或作為隨興必備單品，全都輕鬆駕馭。以下是每種磅數的造型靈感。
厚實
- 寬版連帽上衣搭配內搭褲和靴子
- 外搭風衣，打造都會前衛風格
- 全套 Fleece 套裝組合，穿出率性從容的全身造型
中等磅數
- 拉鍊式 Fleece 搭配慢跑長褲和運動鞋
- 換季時的過渡層搭
- Studio Fleece 套裝組合，穿出輕鬆自在的整體感造型
輕量
- 短版 Fleece 搭配單車短褲或瑜伽長褲
- 健身房的熱身或緩和運動層搭
- 寒冷天候時，可作為防潑水外層的打底衣褲
如何清洗 Nike Studio Fleece
如何讓 Nike Studio Fleece 在洗滌後保持柔軟：可機洗，使用冷水並選擇輕柔模式，將衣服翻到反面以保護材質表面，避免使用柔軟精 (可能會包覆纖維並降低透氣性)，並低溫烘乾或風乾。請勿直接在 Fleece 外層熨燙。
選擇 Nike Studio Fleece：常見問題
Nike Studio Fleece 是什麼？
Nike Studio Fleece 是 Nike 的日常運動服系列，包含一系列上衣、下裝和套裝，有輕量、中等、厚實三種材質磅數，專為健身、日常活動和隨興生活而設計。這三種磅數均有標準和寬版貼合度可供選擇。
Nike Studio Fleece 的三種磅數是什麼？
Nike Studio Fleece 有輕量 (透氣，適合多層次穿搭和熱身)、中等 (舒適與挺度的完美平衡，適合一整天穿著) 和厚實 (極佳保暖與包覆性，適合寒冷天候) 三種款式。
Nike Studio Fleece 的貼合度應如何選擇？
Nike Studio Fleece 三種磅數均有標準和寬版貼合度可供選擇。若將 Fleece 作為中層衣物穿在外套下，請選擇你的標準尺碼，以免顯得臃腫。
Nike 是否生產 Studio Fleece 套裝組合？
你可以搭配連帽上衣或圓領上衣與慢跑長褲，打造 Nike Studio Fleece 套裝組合，三種磅數均可供選擇，穿出輕鬆自在的整體感造型。
Studio Fleece 有哪些配色可供選擇？
此系列有多種配色，以全黑和樺木色系款式為主。全黑的 Studio Fleece 版型採用改良染色配方，有助於減少褪色，讓每件服飾都忠於原始色彩。
Nike Studio Fleece 連帽上衣可以搭配什麼？
Nike Studio Fleece 連帽上衣可搭配慢跑長褲、內搭褲、單車短褲和運動鞋。厚實的連帽上衣可自然地外搭風衣或內搭打底衣褲。輕盈的連帽上衣可作為外層搭配運動服，或作為打底衣搭配外套。
有男款 Nike Fleece 嗎？
有的。Nike 男款 Solo Fleece 系列提供上衣和下裝，採用寬鬆的現代化貼合度，帶來出色舒適感受。
如何清洗 Nike Studio Fleece？
翻面冷水機洗，選擇輕柔模式。不要使用衣物柔軟劑。低溫烘乾或風乾。請勿直接在 Fleece 表面熨燙。
Nike Studio Fleece 在冬天夠保暖嗎？
厚實磅數 Fleece 可以用於涼爽至寒冷的天候。在非常寒冷或潮濕的冬日，內搭在防潑水外層，比單靠一件 Fleece 來保暖更好。
Nike Studio Fleece 的版型是否與標示的尺碼相符？
是的。Nike Studio Fleece 三種磅數均與標示的尺碼相符。整個系列的尺碼一致，因此你可以混搭同一尺寸的不同磅數服飾。
Nike Dri-FIT Fleece 和 Studio Fleece 有何不同？
Nike Dri-FIT Fleece (Studio Sport 系列的一部分) 採用排汗技術，是積極健身和高強度活動的理想選擇。Studio Fleece 專為舒適和日常穿著而設計。如果你會在穿著時流汗，那就選擇 Dri-FIT。若你要在其他不同場合穿著，Studio Fleece 就是你的不二之選。
Nike Tech Fleece 和 Studio Fleece 有何不同？
Tech Fleece 和 Studio Fleece 專為不同用途而設計。
Nike Tech Fleece 採用雙面立體材質，外層滑順、內層蓬鬆，既能留住體熱，又不會增加重量。採用合身運動風剪裁，搭配俐落膠帶和科技拉鍊等專屬細節設計。專為通勤、旅行和活力街頭風格打造：保暖如影隨形。
Nike Studio Fleece 是一款中等磅數的反刷棉料混紡 Fleece，專為舒適而設計。專為低強度活動、休閒和日常休閒穿著而設計。
簡而言之：想要時尚、輕盈又保暖的服裝，就選擇 Tech Fleece。想要盡可能舒適，就選擇 Studio Fleece。