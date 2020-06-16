Nike 跑步的建議
跑步表現不如預期怎麼辦？
跑步表現不如預期那麼遠、那麼快？別擔心，繼續努力就好了。保持跑步習慣的關鍵不是追求完美，而是持之以恆。本文中，Bennett 教練說明為什麼在邁向跑步目標時，無論多小的努力都是重要的付出。因此，先試著肯定自己願意努力的心，別因為表現不如預期而太過苛責自己。
很多人喜歡照著訓練計畫跑步，因為有系統，也能帶來動力和目標。然而，多數跑者在制定計畫時都會犯一個大錯誤：把計畫看得太重要。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 解釋說：「所有訓練計畫都是用鉛筆寫的，本來就可以擦掉重來和調整。」
教練知道訓練計畫勾勒的是理想狀況，能順利完成所有跑步和訓練當然很棒，只是人生不會如此一帆風順。
儘管明白這個道理，無論是傷後復出、試著每天跑步，還是期待比賽締造好表現，大家還是常常會把期望設得太高，遇到挫折時便無法原諒自己。
「儘管只能繞著街區跑兩趟，還是要賣力去跑，以自己為榮。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
當你在某幾天 (或幾週) 無法跑出想要的成績時，正確的應對方法就是「盡己所能」地跑步。以下五個秘訣能讓你用全新的視角看待這件事。
01. 別太苛責自己
想想上次朋友放棄跑步時，你有大聲斥責他們嗎？有對他們說「訓練是會有多痛苦」嗎？應該沒有，因為你不是混蛋。Bennett 表示，當你無法或不想照自己的期望跑步時，也要用同樣的方式善待自己。
他說：「要對自己好一點，很多人認為對自己仁慈就代表脆弱，但善待自己並不會讓跑步效果減分，反而能加分。」
Bennett 表示，這也代表當有許多外在因素干擾時，不要有過度的自我期望，他說：「壓力很大時，身體是脆弱的。訓練時若太過苛求自己，再加上巨大的壓力，很可能會導致疾病或受傷。」換句話說，遭遇困境時，或許並不是挑戰個人紀錄或進行激烈訓練的好時機，不妨做做簡單的訓練，畢竟這是此時善待身體的好方法。
「壓力很大時，身體是脆弱的。訓練時若太過苛求自己，再加上巨大的壓力，很可能會導致疾病或受傷。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
意識到某些訓練會超出負荷，並且對此做出調整，這點並不容易。因此，當你做到這一點時，應該感到自豪。你正放下自尊的束縛，為自己而跑，不是為手錶上的指標或要在社群媒體上分享的數據而跑。
02. 拋開「全力以赴，不容妥協」的心態
如果一天只有五分鐘可以跑步，你會去跑嗎？Bennett 表示，跑者通常都有一個觀念：沒有 30 分鐘或 5 公里，就不值得去跑。他說：「他們會質疑：『只有五分鐘，為什麼要跑步？』答案很簡單，如果連五分鐘都不跑，就是完全沒有跑。」
面對不是短短跑一下就是完全不跑的抉擇時，就選能讓自己動起來的選項。Bennett 說：「那些跑都不跑的日子就會突然變成五分鐘跑步日，接著成為 1 英哩跑步日，然後變成 5 公里跑步日，這些都是累積的成果。」
更重要的是，記錄下來的跑步時間不管有多久，感覺都會比連跑都不跑還要好。
「每日跑者不必天天跑步。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
03. 在你能掌控的部分下功夫
只因為無法照自己期望的目標跑步，不代表無法提升表現，你可以將注意力放在跑步的其他面向上。
如果可以跑步 (即使只有幾分鐘)，就先將重點放在跑姿上。注意肩膀、手臂、臀部、膝蓋和足部的動作：跑步時下巴有跑在胸部的前面嗎？有做到這一點，雙腳著地的位置可能就落在髖部的下方。肩膀放鬆、沒有聳肩，手臂是向後擺動，而不是在身體前擺動嗎？雙手放鬆並劃過你的髖部嗎？Bennett 表示，檢查姿勢有助於在跑步中發現並改善這些弱點或不平衡感。
無法出門跑步，可以練習腹式深呼吸，這對下次跑步會很有幫助。控制好呼吸，將空氣深深吸入腹部，有助於吸收更多氧氣增強肌肉。吸氣時將空氣填滿腹部，讓腹部鼓起，接著放鬆並吐氣數秒鐘。試著重複深呼吸幾分鐘，這個深呼吸的動作能在激烈跑步或人生遭遇困境時，幫助你減緩心率並冷靜下來。
04. 慶祝小小的勝利
跑步不只是為了成就最快的時間或最遠的距離。設定小目標，並在實現這些目標時獎勵自己。
設定成功的新指標能具體看出從跑步中得到的收穫，並讓自己更喜歡跑步。
05. 將眼光放遠
面對現實吧：有時候訓練計畫可能會完全脫軌，與其坐困愁城，不如將計畫的更動視為著眼長期目標的機會，從不同的角度展開訓練。無論新的例行訓練是什麼，持之以恆，在能力所及之處逐步提升訓練強度。
Bennett 說：「持之以恆才是王道，但持久不等於『連續』。事實上，彈性才是持之以恆的重點。」Bennett 說：「跑不了 50 分鐘，也許『可以』跑 15 分鐘。如果完全跑不了，也許可以做一些訓練、跳舞、健走或寫下你的跑步紀錄。」
Bennett 表示，這種彈性不僅能提升體能，還能讓你在心靈層面與運動有所連結。
他說：「每日跑者不必天天跑步，即使沒跑步，還是可以獲得很多正面的跑步效果。」