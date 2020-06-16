03. 在你能掌控的部分下功夫

只因為無法照自己期望的目標跑步，不代表無法提升表現，你可以將注意力放在跑步的其他面向上。



如果可以跑步 (即使只有幾分鐘)，就先將重點放在跑姿上。注意肩膀、手臂、臀部、膝蓋和足部的動作：跑步時下巴有跑在胸部的前面嗎？有做到這一點，雙腳著地的位置可能就落在髖部的下方。肩膀放鬆、沒有聳肩，手臂是向後擺動，而不是在身體前擺動嗎？雙手放鬆並劃過你的髖部嗎？Bennett 表示，檢查姿勢有助於在跑步中發現並改善這些弱點或不平衡感。



無法出門跑步，可以練習腹式深呼吸，這對下次跑步會很有幫助。控制好呼吸，將空氣深深吸入腹部，有助於吸收更多氧氣增強肌肉。吸氣時將空氣填滿腹部，讓腹部鼓起，接著放鬆並吐氣數秒鐘。試著重複深呼吸幾分鐘，這個深呼吸的動作能在激烈跑步或人生遭遇困境時，幫助你減緩心率並冷靜下來。



04. 慶祝小小的勝利

跑步不只是為了成就最快的時間或最遠的距離。設定小目標，並在實現這些目標時獎勵自己。



設定成功的新指標能具體看出從跑步中得到的收穫，並讓自己更喜歡跑步。



05. 將眼光放遠

面對現實吧：有時候訓練計畫可能會完全脫軌，與其坐困愁城，不如將計畫的更動視為著眼長期目標的機會，從不同的角度展開訓練。無論新的例行訓練是什麼，持之以恆，在能力所及之處逐步提升訓練強度。



Bennett 說：「持之以恆才是王道，但持久不等於『連續』。事實上，彈性才是持之以恆的重點。」Bennett 說：「跑不了 50 分鐘，也許『可以』跑 15 分鐘。如果完全跑不了，也許可以做一些訓練、跳舞、健走或寫下你的跑步紀錄。」



Bennett 表示，這種彈性不僅能提升體能，還能讓你在心靈層面與運動有所連結。



他說：「每日跑者不必天天跑步，即使沒跑步，還是可以獲得很多正面的跑步效果。」