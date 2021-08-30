Courtney Banghart 教練分享被球隊除名時該怎麼辦

我也曾經歷過同樣的事情。我指的是具體和你一樣的遭遇，我沒有被選上球隊，我認為自己應該要被選上。當然，很多人都有過同樣的經歷，而為什麼對你我這樣的人來說，會覺得如此深受打擊呢？



就我而言，在成長的過程中，運動就是一切。我開口說的第一句話不是「媽媽」，也不是「爸爸」，而是「球球」。這不是玩笑話。我來自新罕布夏的一個小鎮，那裡每個人都會從事每種運動，因為如果不這麼做，隊伍人數就會不夠。我就是那種練足球回到家，還穿著護脛就投起籃球的小孩。所做過的運動或許還有滑板、冰上曲棍球和花式溜冰。



足球是我第一個愛上的運動，不過也是第一個讓我心碎的運動。



9 歲時，我參加了 U12 足球隊的選拔。我的校隊曾經一直是州裡最強的隊伍，因此贏球對我來說習以為常。我覺得被選入 U12 是理所當然的，結果我落選了。一開始，我完全不敢相信，這種事情從來沒有發生過。我能貢獻的還不夠多，自己不被需要。教練跟我的父母說，我前途無量，但年紀太小了。我的父母試著安慰我。沒什麼能幫得了我，我覺得無地自容。



我如何讓這件事情過去？或許我並沒有放下，因為我正在和你說這個過往！不過我的確有繼續踢足球，歸根究柢，這是因為我沒有其他任何選擇。這聽起來很戲劇化，但一直以來運動都是我和世界連結的方式。這是我所知的一切，因此我絕對不會放棄。從一百個字的電子郵件中試著看你的性格，我認為，你也和我一樣。