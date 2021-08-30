Courtney Banghart 教練分享被球隊除名時該怎麼辦

教練經驗談：「我沒有入選校隊。現在該怎麼辦？」
指導
一位年輕球員的夢想被偶然地粉碎了。UNC 的 Courtney Banghart 能理解他的痛苦，並為他提供一些簡單的建議。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
我一直都是場上最厲害的球員，可以說在任何球場都是如此。每次在公園隨意找人開打，或是在以前母校的校隊，我都是帶頭衝鋒陷陣。直到我搬家之前，都是如此。在新高中的籃球校隊選拔上，場上其他每個人都更快、更強，也更厲害。我覺得自己弱到爆，當然，我沒有入選校隊。我被選進 JV 後備隊，但我真的擔心自己的能力已經頂到天花板了。如果不能和一流球員一起上場打球，我還能成為最厲害的選手嗎？
就是突然間覺得「好啦，夠了」
16 歲籃球員
答：
我也曾經歷過同樣的事情。我指的是具體和你一樣的遭遇，我沒有被選上球隊，我認為自己應該要被選上。當然，很多人都有過同樣的經歷，而為什麼對你我這樣的人來說，會覺得如此深受打擊呢？
就我而言，在成長的過程中，運動就是一切。我開口說的第一句話不是「媽媽」，也不是「爸爸」，而是「球球」。這不是玩笑話。我來自新罕布夏的一個小鎮，那裡每個人都會從事每種運動，因為如果不這麼做，隊伍人數就會不夠。我就是那種練足球回到家，還穿著護脛就投起籃球的小孩。所做過的運動或許還有滑板、冰上曲棍球和花式溜冰。
足球是我第一個愛上的運動，不過也是第一個讓我心碎的運動。
9 歲時，我參加了 U12 足球隊的選拔。我的校隊曾經一直是州裡最強的隊伍，因此贏球對我來說習以為常。我覺得被選入 U12 是理所當然的，結果我落選了。一開始，我完全不敢相信，這種事情從來沒有發生過。我能貢獻的還不夠多，自己不被需要。教練跟我的父母說，我前途無量，但年紀太小了。我的父母試著安慰我。沒什麼能幫得了我，我覺得無地自容。
我如何讓這件事情過去？或許我並沒有放下，因為我正在和你說這個過往！不過我的確有繼續踢足球，歸根究柢，這是因為我沒有其他任何選擇。這聽起來很戲劇化，但一直以來運動都是我和世界連結的方式。這是我所知的一切，因此我絕對不會放棄。從一百個字的電子郵件中試著看你的性格，我認為，你也和我一樣。
我們聽過許多一流選手將這種實力被低估的情況化為動力，讓自己以更強的姿態東山再起，這樣很好。我完全支持老派的運動復仇記。我曾經指導過一名兒童，她在即將升上去的年級中是排名最後的選手。她在白板上寫下這個排名，提醒自己，每天看著這個數字，集中心力要證明這是錯的。最後她以新鮮人之姿，成為整個球隊中上場時間最多的選手。結果看來，這是一個還不賴的方法。
還有另一個方法：試試改變自己對「最厲害」的定義。畢竟有許多不同的特質造就一名偉大的球員。當然這包括純粹體能上的天賦。也包括你能為團隊提供的支持，凝聚大家，提升集體文化。還有恆毅力，也就是無論如何都會持續磨練、不斷改進的意志。這一點是你自己始終都能掌控的。這是很棒的測量表，能知道自己可以變得多厲害。
試試改變自己對「最厲害」的定義。畢竟有許多不同的特質造就一名偉大的球員。
恆毅力能激勵你用長遠的眼光、仔細審視自己可以如何提升表現，並為此設定一系列明確的目標。不妨問自己一些問題，找出這些目標。將目標寫下來，並拆分成步驟，並確認這些是自己可以掌控的。進入校隊？這不是自己所能掌控的。提升長距離投籃或協防能力？這完全可以做得到。
那麼，如何放下那些自己無法控制的事情？對你來說，賽局的挑戰是「要競爭，不要比較」。當我們都身處社群媒體之中，生活在一個經常比較、有時感覺像是專門為了把我們擊倒的世界裡，這一點很難做到。不過，當你把精力放在拿自己和其他校隊角逐者做比較時，這會消耗你和他們競爭對弈的能量。即使無法控制對方的表現，你完全可以掌控自己的表現。
事實上，我希望你做的事情，完全都在你的掌握之中：將沮喪化為激勵、把「最厲害」的定義改成「全力以赴」、設定一系列可達成的目標、不要再想著和別人做比較，把心力集中於在 JV 後備隊締造出色的表現。知道自己擁有成功所需的一切工具，能讓人感到強而有力。現在要做的就是著手取得這些工具，行動起來。
Banghart 教練
Courtney Banghart 目前是北卡羅來納大學教堂山分校女子籃球隊總教練，之前則是普林斯頓的總教練。她曾獲 2015 年納史密斯國家年度教練獎，也曾任 2017 年美國女子籃球 U23 國家代表隊助理教練。Banghart 在達特茅斯擔任主力球員時，寫下了迄今無人能破的長春藤聯盟生涯三分球得分紀錄。她是女子籃球教練協會董事會及 NCAA 女子籃球監督委員會成員。
攝影：Jayson Palacio