Gjert Ingebrigtsen 教練分享如何面對霸凌

當然，這些都只是權宜之計。除非有人追究這些惡霸的責任，否則他們不太會改變行為。當他們因腎上腺素飆升而亢奮時，必須有人幫他們釐清自身行為與耽誤比賽時間 (或是輸掉比賽！) 之間的關聯，否則他們不會懂得自我節制。



因此，請務必告訴你的教練發生了什麼事。我知道挺身而出並不是件容易的事，但需要與那位隊友好好聊聊的是你的教練，而不是你。



首先，若你試圖對抗那位隊友，可能會讓你面臨遭受報復的風險。其次，因為你的教練在這方面有兩件事要做：他們必須阻止正在發生的霸凌行為，同時也要預防尚未發生的霸凌行為。



我希望你的教練能藉此機會改善你的處境，最終也能改善整個球隊的狀況。他不會只是終結那位惡霸的問題，而是有機會創造出隊友知道要如何互相支持的文化，並知道在有狀況時自己應直言不諱。



而你可以為自己感到自豪，因為你是創造這種文化的一分子。你甚至可能會發現你的得分狀況開始變好，球隊的表現越來越亮眼。之後這名球隊霸凌者可能會突然醒悟，明白自己一直在扯大家的後腿。但如果他依然無法理解呢？如果他就是不瞭解尊重他人的重要性呢？好吧，那樣的話，他可能不會在隊裡待太久。





Ingebrigtsen 教練