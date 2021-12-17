教練經驗談：如何與兇惡的隊友合作？

指導

挪威的 Gjert Ingebrigtsen 教練告訴一名年輕足球員如何避開隊上的惡霸，同時仍讓他承擔責任。

上一次更新：September 20, 2021
5 分鐘閱讀時間
Gjert Ingebrigtsen 教練分享如何面對霸凌

「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

教練你好：

我們球隊有個球員待我像垃圾一樣，我在他身邊真的什麼都做不了。上禮拜，我踢進了致勝的一球，而他當著我的面說我超級「自私」，因為我沒有多傳球給他。但在之前的比賽，當我真的為他製造機會時，他卻對我大叫，說我沒有把握機會，還說我「智能低落」。他表現得像是要灌輸勝利的心態，但他的做法卻讓我覺得自己像是個失敗者。雖然並不是只有我這樣，他對隊上大多數人來說都是個討厭鬼，但這會讓隊裡的氣氛變差。我要如何擺脫他不間斷的批評，讓自己可以專注在比賽上？


飽受無端指責

17 歲足球員

答：

首先，很遺憾你遇到了這樣的事。被人用憤怒的語氣大聲叫罵是如此嚇人，而且會形成惡性循環：當你做出的每個動作都成為目標時，你會開始預期自己會受到攻擊。你心想，如果我傳球，那就錯了。如果不傳球，一樣也不對！然後你會僵住，害怕不可避免的事，而你的表現就會大受影響。

這種壞能量最終會毒害團隊的整體文化。我發現到當球員遭到霸凌時，他們會轉而開始霸凌其他人。這會發展出一種循環機制，很快地，消極態度和沮喪將成為常態，而這會影響每個人的表現。

任何運動都不能容忍這樣的行為。身為教練，我認為待人之道比起獎盃或獎牌都更為重要。我們不僅僅要成為優秀的運動員，更要成為一名好人。這就是為何我在每個賽季一開始就會告訴大家什麼是我預期的行為，而若不遵循將會有什麼後果。我要求的對象包括主要得分球員以及 MVP，而就我的情況來說，也包括我的孩子。

我成為教練是因為我想指導自己的兒子 Henrik、Filip 和 Jakob。最近我指導他們進行專業的中距離路跑，但一開始先從越野滑雪和足球訓練起。

Gjert Ingebrigtsen 教練分享如何面對霸凌

我的兒子們 (我不說是誰) 有時會成為這種情況的反方。他們一直是傲慢的一方，總是會在賽事或者訓練期間或之後對其他運動員出言不遜。我不得不將他們帶離球場或跑道，並對他們說：「你不應該這樣對別人說話。除非你的行為有所改變，否則都不能再上場。」預防不良行為在團隊裡生根是我的工作，因此我從不猶豫對我的兒子設下嚴格的界限。

其實，霸凌並非運動圈特有的文化。你在學校、職場，甚至是鄰居之間都會見得到。但人在最激烈的運動競爭中，腎上腺素會激升，可能因此讓情況更容易迅速失控。

我認為待人之道比起獎盃或獎牌都更為重要。我們不僅僅要成為優秀的運動員，更要成為一名好人。

這有點像是有些人在喝酒後會變得比較好鬥。事後，他們可能會後悔，或許會為了自己的行為道歉。他們可能甚至不瞭解自己為何會失控。下次當隊友斥責你時，可試著記住這一點。這不是要你原諒他的行為，而是清楚知道這一切與你無關，這都是他的問題，是他失控了。

這樣的理解有助拉開你和那位隊友之間的心理距離，讓你可以專注在比賽上。如果沒有效呢？可試著製造一些實際的距離：下次當他對你大發脾氣時，不妨直接離開現場。

Gjert Ingebrigtsen 教練分享如何面對霸凌

當然，這些都只是權宜之計。除非有人追究這些惡霸的責任，否則他們不太會改變行為。當他們因腎上腺素飆升而亢奮時，必須有人幫他們釐清自身行為與耽誤比賽時間 (或是輸掉比賽！) 之間的關聯，否則他們不會懂得自我節制。

因此，請務必告訴你的教練發生了什麼事。我知道挺身而出並不是件容易的事，但需要與那位隊友好好聊聊的是你的教練，而不是你。

首先，若你試圖對抗那位隊友，可能會讓你面臨遭受報復的風險。其次，因為你的教練在這方面有兩件事要做：他們必須阻止正在發生的霸凌行為，同時也要預防尚未發生的霸凌行為。

我希望你的教練能藉此機會改善你的處境，最終也能改善整個球隊的狀況。他不會只是終結那位惡霸的問題，而是有機會創造出隊友知道要如何互相支持的文化，並知道在有狀況時自己應直言不諱。

而你可以為自己感到自豪，因為你是創造這種文化的一分子。你甚至可能會發現你的得分狀況開始變好，球隊的表現越來越亮眼。之後這名球隊霸凌者可能會突然醒悟，明白自己一直在扯大家的後腿。但如果他依然無法理解呢？如果他就是不瞭解尊重他人的重要性呢？好吧，那樣的話，他可能不會在隊裡待太久。


Ingebrigtsen 教練

Gjert Ingebrigtsen 是挪威田徑教練兼訓練員，指導他精英等級的兒子 Henrik、Filip 和 Jakob。這家人稱霸歐洲中距離路跑，三人都是歐洲盃 1500 公尺的金牌得主。Jakob 也贏得 2020 年奧運 1500 公尺金牌，同時拿下歐洲 5000 公尺金牌，而且也是在 4 分鐘內跑完一英哩的最年輕跑者。Gjert 沒有跑步相關背景，但是以嚴謹的過程和不斷驗證的成果為基礎，發展出自己的訓練哲學。他在 2018 年獲選為挪威年度運動教練。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

攝影：Constantin Mirbach

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