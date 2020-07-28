小孩需要多大的運動量

參考以下的目標管理原則，幫助孩子長得健康又強壯。

孩子所需的理想運動量，會從幼兒到青少年時期逐漸增加，但究竟多少才算足夠？在本文當中，我們請教了業界專家，詢問他們每個年齡層的小孩該有多少運動量，以及父母要如何幫助孩子達成目標。



不論是課堂活動、下課時間，還是活動中心、體育館 (例如體育課)，學校會把運動加進課表和作息是有原因的，而且原因還不少。研究指出，童年時期規律的體能活動能促進心臟、骨骼、肌肉和大腦的發展，提升認知與學業表現，並有助於增加自信心及自尊心。



把孩子的健康交給專業人士和親自擔任孩子的體育老師可不一樣。你還在煩惱孩子在這個年齡適合哪一種運動嗎？而他們又需要多大的運動量呢？不妨試試本文中由一流專家和機構分享的秘訣大放送，當作規劃活動的指南 (請注意，這些指南的適用對象是美國一般兒童，對不同國家/地區的建議會有些微差異。如有任何問題或疑問，請務必諮詢小兒科醫師)。