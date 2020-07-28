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孩子需要多大的運動量？

Nike Training 的建議

小孩需要多大的運動量
小孩需要多大的運動量

參考以下的目標管理原則，幫助孩子長得健康又強壯。

孩子所需的理想運動量，會從幼兒到青少年時期逐漸增加，但究竟多少才算足夠？在本文當中，我們請教了業界專家，詢問他們每個年齡層的小孩該有多少運動量，以及父母要如何幫助孩子達成目標。

不論是課堂活動、下課時間，還是活動中心、體育館 (例如體育課)，學校會把運動加進課表和作息是有原因的，而且原因還不少。研究指出，童年時期規律的體能活動能促進心臟、骨骼、肌肉和大腦的發展，提升認知與學業表現，並有助於增加自信心及自尊心。

把孩子的健康交給專業人士和親自擔任孩子的體育老師可不一樣。你還在煩惱孩子在這個年齡適合哪一種運動嗎？而他們又需要多大的運動量呢？不妨試試本文中由一流專家和機構分享的秘訣大放送，當作規劃活動的指南 (請注意，這些指南的適用對象是美國一般兒童，對不同國家/地區的建議會有些微差異。如有任何問題或疑問，請務必諮詢小兒科醫師)。

幼童 (2 到 3 歲)

寶貝一會走路，就會一直想要到處走。道格拉斯學院休閒治療系 Sarah Moore 博士在研究體能活動對兒童的影響後表示，最好趁這個時期幫助孩童發展身體空間意識、基本肌肉運動技巧 (如跑步、跳躍和抓取)、協調性、解決問題與創意思考能力，以及想像力。

「玩耍、走路、在沙發上爬等各種動態動作都包含在內。」

道格拉斯學院休閒治療系 Sarah Moore 博士

  1. 時間建議
    根據世界衛生組織 (WHO) 的建議，整天下來各種強度的體能活動加總至少要有 180 分鐘；由健康暨體能教育者學會所經營的 Shape America 則建議至少要達 90 分鐘。對這麼小的小孩來說，這樣的量看似有點多，但既然玩耍、走路、在沙發上爬等各種動態動作都包含在內，累計起來其實還蠻容易達標。
  2. 活動內容建議
    專家並不建議為幼童安排正規的訓練，但建議把一些時間 (30 分鐘以上) 留給像是攀爬架等障礙賽、或是鬼抓人這種自帶休息時間的制式活動。其他時間則可用來進行非制式活動，像是在遊戲室玩耍或收拾玩具等；也可把時間分成幾個片段，例如四到六個 10 到 15 分鐘的隨興時間。Moore 表示，理想上幼童每天都要有節奏快速的高活力遊戲，只要是能提高心率的活動都行。
小孩需要多大的運動量
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學齡前兒童 (4 歲)

Moore 指出，幼童時期開始發展的所有能力會一路延續到學齡前，這時候孩子有更高的表達和理解能力，所以我們可以 (也應該) 利用運動幫助孩子學會合作、培養良好的社交技巧和規律感，並尊重規則。研究也顯示，在學齡前這段期間從事規律的體能活動，對肌肉運動發展和預防兒童肥胖尤其有幫助。

  1. 時間建議
    根據世界衛生組織和 Shape America 的建議，一整天下來各種強度的活動加總至少要有 180 分鐘，包括制式和非制式在內。
  2. 活動內容建議
    Moore 表示，和幼童時期相比，學齡前兒童的體能狀況能從事更進一步的活動，他們對跑跳有更好的控制力，平衡感和手眼協調能力也更好。她指出，家長可以加入動態活動，幫助孩子進一步提升這些技巧，例如投擲和抓取物品、單腳站立、雙腳起跳與著地，以及體操式翻滾等動作。另外像是舞蹈 (如定格舞)、躲貓貓和接力賽等，不只能讓小朋友動起來，也會讓他們越動越起勁。

5 到 8 歲

這個年齡的兒童已發展出一定程度的肌肉運動技巧、協調性與肌力，應該能以良好的姿勢跑步、吊單槓維持 10 秒以上、跳繩、做自重運動 (如仰臥起坐)，騎腳踏車不需要輔助輪。Moore 說，持續運動及加大活動量都能對兒童的健康和體能產生實質的影響。研究指出，在這個階段，運動能提高兒童的認同感和自尊心。

  1. 時間建議
    根據世界衛生組織和 Shape America 的建議，每天至少進行一小時中強度或高強度的體能活動，另外再加上幾個小時輕度的非制式活動，加起來還是要有 180 分鐘左右。
  2. 活動內容建議
    在戶外丟飛盤 (Frisbee™) 或跳格子，以及在室內打氣排球，都能提高兒童的心率，達到中度至高強度運動的效果。世界衛生組織也建議，可以讓兒童透過自重運動進行輕量肌力訓練，每週至少三天。可以參考 NTC 的「全家人適用」系列，教小朋友做「基本訓練」運動計畫中的基礎運動，或是「基礎流動瑜伽」運動計畫中衝擊較低的動作。與其讓他們做完運動計畫，不妨在每週一、三、五讓他們用 10 到 15 分鐘練習一些不同的動作。Moore 表示，肌力訓練能幫助兒童鍛鍊主要肌群、強化骨骼，同時避免關節受傷。
小孩需要多大的運動量
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9 到 12 歲

兒童的技能會透過學習不斷提升，而這個年齡層正是許多天賦開始展露、綻放的時候。Moore 指出，年齡進入二位數的兒童通常已發展出精細的神經肌肉協調能力，這代表他們能做出更精準的踢腳和投擲等動作，適合從事有組織的運動。她補充說道，此時離青春期不遠，而青春期會帶來身體的自然變化，因此這個階段是透過負重運動提高骨質密度和強化肌力的關鍵時刻 (當然要有大人在旁督導)。Moore 表示，這個年齡的兒童很容易受影響，也有更多社交和情感方面的事情要面對和處理，因此這也是一個很好的機會，可以讓運動成為孩子的自信來源、面對和調適壓力的方法，以及一輩子都樂在其中的習慣。

「讓運動成為孩子的自信來源、面對和調適壓力的方法，以及一輩子都樂在其中的習慣。」

道格拉斯學院休閒治療系 Sarah Moore 博士

  1. 時間建議
    世界衛生組織和 Shape America 都建議至少每天從事一小時的中強度或高強度活動，以及加起來 2 小時以上的輕鬆活動時段。
  2. 活動內容建議
    在院子跑來跑去、在車道上打籃球、或是在街區蹦蹦跳跳，加一加就是活動量十足的居家心肺運動。這個年齡的兒童已經能瞭解並精通正規的運動，不妨讓他們和你一起進行完整的運動計畫，甚至也從事他們樂在其中、為期數週的健身計畫，最好每週三次。「全家人適用」系列中的「背部和緩」運動計畫能教導他們如何控制身體活動，並讓核心出力；你也可以每週從「快速有趣」群組中挑出不同的運動計畫，讓他們每週利用 15 分鐘挑戰自己。

概要

幼童 (2 到 3 歲)

時間：總活動時間 90 到 180 分鐘。
重點：空間意識、基本肌肉運動技巧、協調性和解決問題。
活動：攀爬架障礙賽、一般遊戲間時間。

學齡前兒童 (4 歲)

時間：總活動時間 180 分鐘以上。
重點：社交技巧、尊重規則、手眼協調能力和平衡感。
活動：定格舞、有趣的接力賽，或是投擲與抓取。

5 到 8 歲

時間：總活動時間 180 分鐘以上，包括 60 分鐘中強度到高強度的活動，以及一些輕量自重肌力訓練 (每週三天)。
重點：肌肉運動技巧、協調性與肌力。
活動：類似運動的遊戲，例如丟飛盤 (Frisbee™)、跳格子或打氣排球，以及 NTC 的「全家人適用」系列運動計畫。

9 到 12 歲

時間：總活動時間 180 分鐘以上，包括 60 分鐘中強度到高強度的活動，以及一些肌力訓練 (每週三天)。
重點：神經肌肉協調能力、運動技巧 (投擲、抓取)、自信心。
活動：在車道上打籃球、在院子裡打壘球，以及 NTC 的「全家人適用」系列運動計畫。

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