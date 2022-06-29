透過運動員和專家瞭解氣候變遷如何影響運動

一位頂尖的保育生物學家和一位傳奇的馬拉松跑者有什麼共同點？對環境的熱忱。在本集中，主持人 Jaclyn Byrer 匯集兩個獨特觀點，訴說同個目標：保護我們的地球，讓所有人成長茁壯。首先，科學家 M. Sanjayan，也是 Conservation International 的執行長，為我們大致描述目前氣候的狀態。他解釋為何運動員會受到環境變遷的影響 (無論從事什麼運動，或在哪裡訓練)、食物選擇的影響，以及讓未來更好的簡單步驟。接下來，Nike 的資深運動員 Joan Benoit Samuelson 詳細闡述多年的跑步經驗，如何迫使她習慣糟糕的空氣品質、不穩定的天氣狀況，並促使她加入當地的氣候倡議活動。兩位都分享了對於持續擁抱戶外的積極展望，認為每個人都能繫好鞋帶，共同對抗氣候變遷。