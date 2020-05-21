藉 HIT 大幅提升時效與成效

我的運動計畫絕對少不了 HIT，因為這能在短時間內獲得巨大的成效；不僅效率高，而且不須用到器材，隨時隨地都能做。

以每週兩次的頻率將 HIT 加入你的例行訓練，就可以帶來足夠的變化，還能避免讓你筋疲力盡。這項訓練會在燃脂後產生新陳代謝，讓你在健身後的數小時內繼續燃燒卡路里。HIT 是改善心血管保健、提升全身肌力、增加淨體重及燃脂的好方法。