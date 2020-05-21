藉 HIT 大幅提升時效與成效

為什麼選擇 HIT：大幅縮短時間及提升成效
指導與營養
上一次更新：2020年5月21日
Kirsty Godso 的建議
如何提升你的體能、肌力及快速燃脂。
我的運動計畫絕對少不了 HIT，因為這能在短時間內獲得巨大的成效；不僅效率高，而且不須用到器材，隨時隨地都能做。
以每週兩次的頻率將 HIT 加入你的例行訓練，就可以帶來足夠的變化，還能避免讓你筋疲力盡。這項訓練會在燃脂後產生新陳代謝，讓你在健身後的數小時內繼續燃燒卡路里。HIT 是改善心血管保健、提升全身肌力、增加淨體重及燃脂的好方法。
「以每週兩次的頻率將 HIT 加入你的例行訓練，就可以帶來足夠的變化，還能避免讓你筋疲力盡。」
Kristy Godso
這種成效十足的健身要怎麼做？HIT 是指高強度訓練，讓你在短時間內完成爆發性運動、恢復及重複動作，達到最大的成效。這種運動可以持續提升心率，並達到最大的訓練範圍。有別於速度穩定的長跑訓練，你可以將 HIT 視為一種在全力衝刺與恢復之間來回變換的運動。
你可能已經做過 Tabata、EMOM (一分鐘特定訓練) 和 Dropsets 等形式的 HIT 了，這些都是有趣且高效的訓練組合，可以加快你的心率！我在運動計畫中最常做且最賣力的運動很多，包括波比跳、登山者式、團身跳和伏地挺身。HIT 運動通常會用到全身的力氣，同時鍛鍊肌力、增強式訓練能力，以及心血管系統。
「我很喜歡 HIT 運動，因為這種完全喘不過氣的狀態讓我感到很自由。」
Kristy Godso
我很喜歡 HIT 運動，因為這種完全喘不過氣的狀態讓我感到很自由。我想克服自己的極限，看我能否持續進步。這也是一項有趣的挑戰，以及一個不斷自省的機會。所以下次你在做我設計的運動計畫時，如果在 HIT 過程中感覺快喘不過氣，不妨想想你可以為身體帶來的所有好處吧！事不宜遲，立刻開始訓練 (當然要以正確的方式)。