Gloves Not Gunz：不只是個拳擊社
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無論你有什麼樣的故事，翻轉人生永不嫌晚。一起來認識這個用運動團結倫敦年輕人的拳擊社。
上一次更新：2021年12月14日
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這間坪數極小的拳擊社隱身於倫敦南區的克羅伊登，為努力翻轉人生的孩子帶來了蛻變的機會。這裡的空間很有限，理所當然地充滿汗味，但卻有著不容置疑的目的：改善社員的生活。Gloves Not Gunz 在 2017 年初由 Adam Ballard 和 Ben Eckett 創立。在發生多起由年輕人犯下的罪行後，兩人毅然要為當地社區帶來改變，這個拳擊社也因此而成長。
Gloves Not Gunz 歡迎每一個人。來自不同學校和鄰里的孩子都帶著不同的問題現身，他們知道彼此的差異，但絕不將這些差異帶進拳擊社裡。這是個玩樂的空間，只管好好享受新的事物並放鬆。每次小小的勝利都值得大家認可和讚揚。
對於倫敦南區的孩子們來說，在他們舉重、繞圈跑和學習呼吸訣竅時，人生中的困境就會變得較容易處理。各種訓練有助於消耗和平衡他們的精力，為自己帶來平靜感。
「拳擊大大地影響了我的生活，這項運動完全改變了我看待每件事的方式。自從開始打拳擊後，我變得更正向、更有自信，當然也更相信自己了。」
在這集的《團隊之愛》中，我們近距離觀察 Precieux Noka 和其他社員，看看他們如何體現這個出色機構的目標，並瞭解如何透過學習拳擊的挑戰來翻轉人生。
文字：Liz Baldwin
攝影：Lauren Maccabee
動畫：Alice Issac
影片：Ramone Anderson、Jake Gabby