Gloves Not Gunz：不只是個拳擊社

這間坪數極小的拳擊社隱身於倫敦南區的克羅伊登，為努力翻轉人生的孩子帶來了蛻變的機會。這裡的空間很有限，理所當然地充滿汗味，但卻有著不容置疑的目的：改善社員的生活。Gloves Not Gunz 在 2017 年初由 Adam Ballard 和 Ben Eckett 創立。在發生多起由年輕人犯下的罪行後，兩人毅然要為當地社區帶來改變，這個拳擊社也因此而成長。



Gloves Not Gunz 歡迎每一個人。來自不同學校和鄰里的孩子都帶著不同的問題現身，他們知道彼此的差異，但絕不將這些差異帶進拳擊社裡。這是個玩樂的空間，只管好好享受新的事物並放鬆。每次小小的勝利都值得大家認可和讚揚。



對於倫敦南區的孩子們來說，在他們舉重、繞圈跑和學習呼吸訣竅時，人生中的困境就會變得較容易處理。各種訓練有助於消耗和平衡他們的精力，為自己帶來平靜感。