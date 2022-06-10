Nike 的送禮好點子

購買指南

依照本指南，為每位至親好友挑選合適的禮物。Nike 備有適合所有季節的好禮。

上一次更新：December 2, 2021
6 分鐘閱讀時間
來自 Nike 的送禮好點子

要找到合適的禮物並不容易。 我們都不希望自己的禮物被退貨，但據估計，美國人花費了 150 億美金購買別人不需要的禮物，而這還只是佳節期間的數字！

Nike 的送禮好點子，能讓你終止這種買了又退的循環， 幫助你輕鬆找到適合每位至親好友的特別禮物──不必再退貨了。

縮小搜尋範圍：新商品 vs. 熱銷商品

選購 Nike 禮品時，大家會傾向於從這兩個類別中二選一：引起眾人熱議的新品或是歷史悠久、口碑良好的熱銷商品。

你可以查看新品發售熱銷商品，輕鬆搜尋這兩個類別，快速查看最想瀏覽的 Nike 運動裝備。

考慮送禮對象的特質和喜好

搜尋 Nike 送禮好點子的另一個方法是考慮送禮對象的重要特質。 想想他們的年齡、性別、在你人生中扮演的角色，以及喜歡什麼樣的體育活動。

這些因素能幫你縮小 Nike 禮品清單範圍，並節省選購的時間。 以下是我們根據年齡和/或關係所提供的建議。

適合兒童的禮品

為小朋友挑選鞋款與服裝時，舒適度最重要。 如果穿起來不舒服，他們就不會想穿。 即使是為兒童打造的款式，舒適的設計依然可以穿起來很有型。

若想選購運動鞋，請尋找具備加強緩震機能以及採用彈性材質製成的款式。 孩子的腳每 2 到 4 個月可長大半號，因此非常需要有彈性的鞋款。 腳趾有更多的活動空間，也能讓小朋友覺得更舒適。 Nike 鞋款不僅具備所有這些機能，也有搶眼的色彩，讓小朋友在跑步、跳躍和玩樂時能保有舒適感受，並展現自己的個性。

和鞋款一樣，兒童服飾也必須具備舒適著感。 他們偏好比較柔軟的質地以及著感舒適的服飾。 Fleece 是出色的必備材質，即使是好動的小朋友也很適合穿著。 這種材質不僅保暖、易於保持乾淨，也能輕鬆層搭。 選擇配有袋鼠式口袋的套頭或全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣，就能擁有人氣服飾單品的一切元素。

如果小朋友開始喜歡上運動，可以考慮具備雙重功能的鞋款，在比賽日和平日都能穿著。 橡膠鞋底可提供超強抓地力，而透氣網布有助於雙足保持涼爽。 附有可調式束帶的鞋款，有助於讓小朋友在籃球場運球、在操場上奔跑，或是在遊樂場攀爬時，保持穩固的腳感。

適合青少年的禮品

為青少年選購商品總是讓人有點傷腦筋。 比起機能，大多數青少年更在意造型，因此，購物時記得考慮他們的獨特風格。 選擇鞋款或服飾時，單色的造型可能會更好，因為基本色可以輕鬆搭配青少年的服裝，和各種配件也很搭。

想要找具有歷史感的經典風格，Chuck Taylor 擁有屹立不搖的地位。 無論高筒或低筒，簡潔的線條、簡約的色彩與出色的耐久性，造就了這雙雋永不敗的鞋款。 這個款式的設計超級百搭，知名藝術家和音樂家不約而同地選擇了這款運動鞋，你的青少年喜歡的偶像很可能就是穿著 Chuck 款式。

連帽上衣與運動衫也是青少年喜愛的時髦單品，而且材質越柔軟越好。 長袖設計配上超柔軟 Fleece 材質通常是必勝組合 (無論是搭配套頭上衣、拉鍊連帽上衣或運動褲都很棒)。

選擇基本款準沒錯，簡單的單色運動鞋看起來很酷，穿起來也很舒適。

適合女性的禮物

挑選以柔軟材質製成的舒適日常便服採用寬鬆剪裁的運動褲，為你心目中特別的人送上驚喜。 輕鬆又好穿搭的設計，很適合想要在節日季節好好放鬆，同時又能展現出色風格的送禮對象。

說到風格，不一定要選擇舒適的服飾，可以選擇帶點時髦感的設計。 即使在較冷的月份，太陽還是會出來。 或許可以為她換一副耐久又時髦的全新太陽眼鏡

適合男性的禮物

如果對方偏好男性風格，可選擇實穿百搭的服飾。 沒錯，他們想要看起來很帥氣，也想要雙效功能的服飾，例如防風外套。 這種外套非常適合戶外運動時穿著，在溫和的天氣也可以輕鬆拿了就穿。 Nike 採用永續材質打造輕量、舒適的防風外套。 也可以考慮機能出色的 GORE-TEX 靴款， 這是爬山時的好夥伴，配上牛仔褲更顯男性酷帥魅力。

無論要送禮給誰，如果他們今年內心有點懷舊，可以選一雙經典運動鞋款作為禮物。 試試重新設計的 Nike Air Max，這雙鞋款復古雋永又前衛，也可以考慮 Air Jordan 鞋款，設計靈感來自傳奇人物 Michael Jordan，蘊含豐富悠久的歷史 (嘿！ 這兩雙球鞋都是送給運動鞋迷的超棒聖誕禮物)。

給媽咪的禮物

若要為父母挑選禮物，不妨選擇實用的 Nike 必備單品。 復古感的單品也很不錯。 為他們添購一雙回到青少年時光的復古鞋款，在禮物打開的那一刻，看見他們大大的笑容。

送給媽咪的禮物，就挑選舒適隨興的單品。 不妨考慮可以好好放鬆的寬版剪裁運動衫，或是瑜伽長褲，適合運動或是急著外出辦事時穿著。 如果想選購優質運動鞋，可以選擇能帶來全日舒適感受的百搭款

給爸爸的禮物

這次，送爸爸運動褲和 T 恤之外的禮物吧。 可以送給他兼具機能性與時尚感的有領衫或是輕量套頭上衣，讓他看起來酷帥有型。 選擇 Dri-FIT 或排汗材質。 要買運動鞋的話，不妨選擇時髦有運動感的款式， 適合他想參加的各種活動，讓他任何時候都能穿著

適合跑者的禮物

上述各類送禮對象中可能都會有人是跑者，不論年齡、不分性別，適合跑者的運動穿搭和禮物都是送給他們的好選擇。 跑者需要合適的裝備，因此請為這一類運動員挑選實用、有型且兼具機能性的禮物。

選擇適合跑者跑步地形的跑鞋。 在街頭和在跑步機上跑步是不一樣的。 送給他們跑步後可使用的禮物也很貼心，例如跑步外套按摩滾輪

適合任何人的禮物

Nike 送禮好點子涵蓋所有年齡層、性別以及運動能力，讓你能夠為所有至親好友找到合適的禮物。如果你覺得服飾或鞋款作為禮物不太適合，而你要送禮的對象喜愛運動，可以不要送運動裝備，改送配件，例如：

如果以上都行不通，沒什麼比得上一張禮品卡。 送出一張數位或實體 Nike 禮品卡，讓每位至親好友挑選自己的理想禮物。

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