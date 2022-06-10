來自 Nike 的送禮好點子

Nike 的送禮好點子
購買指南
依照本指南，為每位至親好友挑選合適的禮物。Nike 備有適合所有季節的好禮。
要找到合適的禮物並不容易。 我們都不希望自己的禮物被退貨，但據估計，美國人花費了 150 億美金購買別人不需要的禮物，而這還只是佳節期間的數字！
Nike 的送禮好點子，能讓你終止這種買了又退的循環， 幫助你輕鬆找到適合每位至親好友的特別禮物──不必再退貨了。
考慮送禮對象的特質和喜好
搜尋 Nike 送禮好點子的另一個方法是考慮送禮對象的重要特質。 想想他們的年齡、性別、在你人生中扮演的角色，以及喜歡什麼樣的體育活動。
這些因素能幫你縮小 Nike 禮品清單範圍，並節省選購的時間。 以下是我們根據年齡和/或關係所提供的建議。
適合兒童的禮品
為小朋友挑選鞋款與服裝時，舒適度最重要。 如果穿起來不舒服，他們就不會想穿。 即使是為兒童打造的款式，舒適的設計依然可以穿起來很有型。
若想選購運動鞋，請尋找具備加強緩震機能以及採用彈性材質製成的款式。 孩子的腳每 2 到 4 個月可長大半號，因此非常需要有彈性的鞋款。 腳趾有更多的活動空間，也能讓小朋友覺得更舒適。 Nike 鞋款不僅具備所有這些機能，也有搶眼的色彩，讓小朋友在跑步、跳躍和玩樂時能保有舒適感受，並展現自己的個性。
和鞋款一樣，兒童服飾也必須具備舒適著感。 他們偏好比較柔軟的質地以及著感舒適的服飾。 Fleece 是出色的必備材質，即使是好動的小朋友也很適合穿著。 這種材質不僅保暖、易於保持乾淨，也能輕鬆層搭。 選擇配有袋鼠式口袋的套頭或全長式拉鍊 Fleece 連帽上衣，就能擁有人氣服飾單品的一切元素。
如果小朋友開始喜歡上運動，可以考慮具備雙重功能的鞋款，在比賽日和平日都能穿著。 橡膠鞋底可提供超強抓地力，而透氣網布有助於雙足保持涼爽。 附有可調式束帶的鞋款，有助於讓小朋友在籃球場運球、在操場上奔跑，或是在遊樂場攀爬時，保持穩固的腳感。
適合青少年的禮品
為青少年選購商品總是讓人有點傷腦筋。 比起機能，大多數青少年更在意造型，因此，購物時記得考慮他們的獨特風格。 選擇鞋款或服飾時，單色的造型可能會更好，因為基本色可以輕鬆搭配青少年的服裝，和各種配件也很搭。
想要找具有歷史感的經典風格，Chuck Taylor 擁有屹立不搖的地位。 無論高筒或低筒，簡潔的線條、簡約的色彩與出色的耐久性，造就了這雙雋永不敗的鞋款。 這個款式的設計超級百搭，知名藝術家和音樂家不約而同地選擇了這款運動鞋，你的青少年喜歡的偶像很可能就是穿著 Chuck 款式。
連帽上衣與運動衫也是青少年喜愛的時髦單品，而且材質越柔軟越好。 長袖設計配上超柔軟 Fleece 材質通常是必勝組合 (無論是搭配套頭上衣、拉鍊連帽上衣或運動褲都很棒)。
選擇基本款準沒錯，簡單的單色運動鞋看起來很酷，穿起來也很舒適。
適合女性的禮物
挑選以柔軟材質製成的舒適日常便服或採用寬鬆剪裁的運動褲，為你心目中特別的人送上驚喜。 輕鬆又好穿搭的設計，很適合想要在節日季節好好放鬆，同時又能展現出色風格的送禮對象。
說到風格，不一定要選擇舒適的服飾，可以選擇帶點時髦感的設計。 即使在較冷的月份，太陽還是會出來。 或許可以為她換一副耐久又時髦的全新太陽眼鏡。
適合男性的禮物
如果對方偏好男性風格，可選擇實穿百搭的服飾。 沒錯，他們想要看起來很帥氣，也想要雙效功能的服飾，例如防風外套。 這種外套非常適合戶外運動時穿著，在溫和的天氣也可以輕鬆拿了就穿。 Nike 採用永續材質打造輕量、舒適的防風外套。 也可以考慮機能出色的 GORE-TEX 靴款， 這是爬山時的好夥伴，配上牛仔褲更顯男性酷帥魅力。
無論要送禮給誰，如果他們今年內心有點懷舊，可以選一雙經典運動鞋款作為禮物。 試試重新設計的 Nike Air Max，這雙鞋款復古雋永又前衛，也可以考慮 Air Jordan 鞋款，設計靈感來自傳奇人物 Michael Jordan，蘊含豐富悠久的歷史 (嘿！ 這兩雙球鞋都是送給運動鞋迷的超棒聖誕禮物)。