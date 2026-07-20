兒童專屬 Nike 足球 x LEGO® 系列，足球樂趣多更多
產品新聞
Nike 足球與 LEGO 集團攜手推出萬眾期待的兒童系列，向足球文化致敬，以趣味的 LEGO® 風格重新演繹人氣 Nike 足球釘鞋、經典 Air Max 95 運動鞋，以及可搭配成套的足球裝備與運動服飾。
- Nike 足球 x LEGO® 系列包含富有童趣的足球鞋，以及以足球為靈感的兒童鞋款和服飾，採用大膽的色彩、趣味圖樣，以及以 LEGO 創作為靈感的引人注目的動物印花和圖案。
- 該系列包括 Jr. Mercurial 和 Jr. Tiempo Streetgato 足球釘鞋、兩款適合兒童的 Air Max 95 新版本、足球運動服飾和以足球為靈感的運動服。
- 球衣和短褲採用 Nike 強大的 Aero-FIT 冷卻技術，讓孩子常保涼快乾爽；全新 Mercurial 足球鞋則採用速度驅動的性能技術。
- 本系列於 2026 年 6 月 4 日推出，現已在 nike.com、LEGO.com 及指定零售門市全球同步發售。
隨著 2026 年夏季足球盛事逐漸升溫，孩子們現在可以透過 Nike x LEGO® Football 系列盡情參與，全球各地均有販售。Nike 與樂高集團的這次最新合作，為 Nike Football 運動裝備注入創意、樂趣和活力，鼓勵孩子們透過鮮豔的色彩和大膽的設計，展現獨特的自我。此系列結合 LEGO 創新設計與 Nike 機能技術，以鞋款和運動服飾的形式呈現，為每位小小足球和/或 LEGO 粉絲提供合適的產品。
作為品牌活動的一部分，標誌性的迷你公仔是活動的主角，身穿全新系列的 Nike 足球裝備。
Nike 品牌計畫創意總監 Andre Simmons 表示：「Nike 一直以來都代表著富有創意、隨性而為的足球運動。我們希望小朋友再度發現足球的樂趣。對於資深球迷來說，這是為了提醒他們，當看到自己最喜歡的球員做出這些令人難以置信的動作時，他們會感到多麼開心。每個人都能找到適合的款式。」
Nike 足球 x LEGO® 系列包含哪些產品？
兒童系列包括兩款不同類型的足球釘鞋、兩款深受喜愛的 Air Max 95 生活風格運動鞋新版本、足球運動服飾、球衣、短褲、運動服和配件。
足球鞋款
這兩款足球鞋是本系列的重點，是兩款經典 Nike 足球鞋款式的兒童友善版本。這些足球鞋有助於鼓勵新世代球迷與這項運動產生連結，並讓足球成為他們自己的事，同時展現他們的嬉戲活力和創意。
Jr. Mercurial Vapor Pro 和 Academy：Jr. Mercurial Vapor Pro 和 Academy 釘鞋為疾速而生，讓人一眼就能注意到。專為天然偏硬草地和各種戶外場地表面所設計。這款球鞋採用 LEGO® 積木豹紋圖案，有亮粉紅色搭配橘色 Swoosh，以及紫色搭配螢光綠 Swoosh 兩種款式。
Jr. Tiempo Streetgato： Jr. Tiempo Streetgato 也以橘色、黑色和白色大膽展現個人風格，具有街頭風格、引人注目的 LEGO 積木印花和金屬質感細節。然而，與 Jr. Mercurial Vapor Pro 和 Academy 不同的是，Jr. Tiempo Streetgato 專為小型場地和室內比賽而設計。
服飾
搭配足球套裝和運動服，讓孩子們在球場上既有型又涼爽舒適，充滿自信。
Aero-FIT 球賽套裝： 這些套裝採用 Nike Aero-FIT (品牌的創新冷卻技術)，讓孩子在盡情玩樂一整天時常保涼快乾爽。搭配的球衣和短褲採用獵豹和箭毒蛙圖案、樂高積木圖案和虹彩徽章細節等設計元素。樂高的影響力更進一步體現在樂高迷你人偶風格的元素，以及如照片般逼真的樂高積木圖案。
Hollywood Keepers 球衣：這款獨家球衣採用樂高積木風格的圖案，是服飾系列的亮點。
運動服飾設計和配件：其他運動服飾，以及未來幾週內將推出的更多細節，讓系列更加完善。
購買地點
Nike Football x LEGO® 系列於 2026 年 6 月 4 日全球同步推出，現已在 nike.com、LEGO.com 及指定零售門市發售。
常見問題
Nike x LEGO® 系列包含哪些鞋款？
Nike 足球 x LEGO® 系列包含兩款適合兒童的 Nike 足球釘鞋新品：Jr. Mercurial 和 Jr. Tiempo Streetgato。此外，該系列還包括兩款兒童尺寸的 Nike Air Max 95 新版本。
什麼是 Aero-FIT 技術？
Nike x LEGO 球衣和短褲採用的 Aero-FIT 是 Nike 的創新冷卻技術，專為在出汗時保持涼快乾爽而設計。這款精良的高性能材質完全以布質廢料製成，也很環保。
我可以在哪裡購買 Nike x LEGO® 足球系列？
Nike x 樂高足球系列在 nike.com、LEGO.com 及指定零售門市發售。
Nike x LEGO® 足球系列是否在美國境外有售？
沒錯，這款 Nike 與樂高合作商品在全球都有販售。