隨著 2026 年夏季足球盛事逐漸升溫，孩子們現在可以透過 Nike x LEGO® Football 系列盡情參與，全球各地均有販售。Nike 與樂高集團的這次最新合作，為 Nike Football 運動裝備注入創意、樂趣和活力，鼓勵孩子們透過鮮豔的色彩和大膽的設計，展現獨特的自我。此系列結合 LEGO 創新設計與 Nike 機能技術，以鞋款和運動服飾的形式呈現，為每位小小足球和/或 LEGO 粉絲提供合適的產品。

作為品牌活動的一部分，標誌性的迷你公仔是活動的主角，身穿全新系列的 Nike 足球裝備。

Nike 品牌計畫創意總監 Andre Simmons 表示：「Nike 一直以來都代表著富有創意、隨性而為的足球運動。我們希望小朋友再度發現足球的樂趣。對於資深球迷來說，這是為了提醒他們，當看到自己最喜歡的球員做出這些令人難以置信的動作時，他們會感到多麼開心。每個人都能找到適合的款式。」