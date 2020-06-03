法蘭克牛排佐香烤馬鈴薯
營養
上一次更新：2020年6月3日
Nike Training 的建議
香氣十足，滋味豐富，40 分鐘內即可完成 4 人份。
別以為這只是普通的肉塊配上蔬菜，無比美好的味道絕對讓你的晚餐菜色煥然一新。
這一道富含蛋白質的風味料理值得你挽袖一試，而且不含麩質、奶類和堅果。
食材
小馬鈴薯 998 克
小番茄 300 克
橄欖油 15 毫升
檸檬 1 顆
大蒜 1 瓣
香芹末 25 克
橄欖油 30 毫升
芝麻葉 150 克
法蘭克牛排 600 克
作法
- 將烤箱預熱至華氏 400 度。清洗馬鈴薯和番茄，擦乾後放在烘焙紙上，淋上橄欖油，以鹽和胡椒調味，接著烤 20-30 分鐘。
- 大蒜去皮後切碎，與香芹末、檸檬皮、檸檬汁、橄欖油和鹽混合均勻，將調好的醬汁淋在芝麻葉上。
- 將法蘭克牛排放入平底鍋，每一面分別以大火煎幾分鐘。撒上鹽和胡椒調味，靜置 10 分鐘後切成薄片。將法蘭克牛排擺盤，以芝麻葉為底，再放上馬鈴薯和番茄即可上桌。盡情享受美味！
作法
- 將烤箱預熱至攝氏 204.4 度。清洗馬鈴薯和番茄，擦乾後放在烘焙紙上，淋上橄欖油，以鹽和胡椒調味，接著烤 20-30 分鐘。
- 大蒜去皮後切碎，與香芹末、檸檬皮、檸檬汁、橄欖油和鹽混合均勻，將調好的醬汁淋在芝麻葉上。
- 將法蘭克牛排放入平底鍋，每一面分別以大火煎幾分鐘。撒上鹽和胡椒調味，靜置 10 分鐘後切成薄片。將法蘭克牛排擺盤，以芝麻葉為底，再放上馬鈴薯和番茄即可上桌。盡情享受美味！
每份營養含量資訊
653 大卡
碳水化合物 59 克
蛋白質 50 克
脂肪 24 克