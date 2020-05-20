3 種幫助自己活在當下的方法

3 種讓自己活在當下的方法
指導與營養
上一次更新：2020年5月20日
Branden Collinsworth 的建議
擺脫日常生活的喧囂與煩惱，停下腳步休息一下，重新建立與自己的連結。
這個時代很容易失去調適自我身心的能力，泛濫的資訊來源讓我們應接不暇：當前的世界形勢、工作、朋友及各種裝置螢幕。排山倒海的資訊量讓人喘不過氣，切割了當下我們與自己相處的時間。
值得慶幸的是，有一些簡單的正念工具可以幫助你找回專注力，並立即感到平靜與充滿力量。下次需要集中精神或保持最佳狀態時，不妨試試以下這幾種方法：
- 花一分鐘好好地深呼吸。我常向客戶強調呼吸的重要，理由相當簡單：呼吸是一種可立即改變你思維的法寶。在這個需要不斷適應新常態的世界中，想不到像呼吸這樣簡單的動作，仍有很大的影響力。只要一分鐘，深呼吸一口氣，每次吸氣和吐氣都花 5 秒鐘。全神貫注在你的呼吸上，並傾聽氣流進出的聲音。
- 重新找回與自己的連結。整天下來，各種通知與資訊源源不斷地撲向我們，令人大感吃不消。即便如此，我們隨時都可以選擇「關機」好讓自己充電。試著遠離所有的裝置，並花幾分鐘來調適自我身心。提高對周遭環境的感知，包括氣味、聲音、顏色，以及感受當下。即使只有幾分鐘像這樣的正念練習，也能立即讓你感到平靜並帶你回到當下的時刻。
- 重複一句有力量的咒語。大聲說出個人的意念，能立即增強能量並讓你把握當下。當我需要集中精神時，我會重複念：「超越全力。」對我來說，當我在訓練、瑜伽練習、工作或甚至和我所愛的人相處中感到筋疲力盡而想放棄時，我會提醒自己還能達到另一個境界、還有能力成就更多，而在筋疲力盡的另一頭，將會是截然不同的景色。為了做到這一點，可以想想讓你有深刻共鳴的自我肯定：一種積極、充滿能量，並與同情和關愛密不可分的信念。每當你需要調適自我身心時，在心裡重複念這句話或大聲念出來，相信會有效果。
請記住，雖然你無法控制周遭發生的一切，但可以控制自己的反應。這些技巧看似很簡單，但在這簡單之中卻有著強大的力量。很快你就會發現自己可以輕鬆、迅速且持續地善用這些方法，讓自己積極地活在當下。