3 種幫助自己活在當下的方法

這個時代很容易失去調適自我身心的能力，泛濫的資訊來源讓我們應接不暇：當前的世界形勢、工作、朋友及各種裝置螢幕。排山倒海的資訊量讓人喘不過氣，切割了當下我們與自己相處的時間。



值得慶幸的是，有一些簡單的正念工具可以幫助你找回專注力，並立即感到平靜與充滿力量。下次需要集中精神或保持最佳狀態時，不妨試試以下這幾種方法：