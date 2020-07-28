指導

家庭定格運動

Nike Training 的建議

全家版一二三木頭人

你們家的誰定力最持久？透過這項有趣又有效的健身找出答案。

全家一起健身也可以很有趣，這項運動計畫的重點就為了趣味性而設計！召集家人，看看誰可以撐過每個「定格」動作而不失冷靜。

動作暫停！透過像深蹲和定格伏地挺身等定格動作凝聚家人，並做好準備，將注意力集中於心智與身體。當過程變成艱難時，請記住：家人會陪你一起定格與成長。

全家版一二三木頭人

運動計畫

開始和家人一起熬過這項運動計畫。開始活動後，所有人輪流喊「定格！」。一聽到聲音，所有人就都要變得像雕像一樣，暫停當下的健身動作。這時，大家都要維持姿勢，直到有人「倒下」(也就是投降) 為止。只要還有一個屹立不搖的定格雕像，活動就繼續進行，整個過程可以一直定格和倒下。

立即開始運動計畫探索家庭運動計畫

運動計畫

開始和家人一起熬過這項運動計畫。開始活動後，所有人輪流喊「定格！」。一聽到聲音，所有人就都要變得像雕像一樣，暫停當下的健身動作。這時，大家都要維持姿勢，直到有人「倒下」(也就是投降) 為止。只要還有一個屹立不搖的定格雕像，活動就繼續進行，整個過程可以一直定格和倒下。

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