Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

運用顏色與版型，讓造型更出眾。 Nike 24.7 系列涵蓋從褐色到木炭色的百搭中性色，為雅緻造型定調。 可先從濃郁中性色調的 ImpossibleSoft 半拉鍊單品開始，搭配 PerfectStretch 奇諾長褲，打造平衡的同色系風格。 還可透過調整比例增添趣味：考慮用修身上衣搭配寬褲，或是用寬版上衣搭配合身運動褲。

可搭配高筒運動鞋、高筒襪和斜背包，打造完整造型。 再配上筆挺外套或背心，增添雅緻質感。