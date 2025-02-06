Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘技

購買指南

Nike 24.7 系列專為全天舒適所量身打造，為活躍的生活方式提供百搭機能。

上一次更新：2025年2月6日
5 分鐘閱讀時間
Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

舒適運動服，讓你不必在機能與日常風格之間抉擇，非常適合積極生活的運動員。 Nike 24.7 系列精選一系列低調而高質感的必備單品，採用創新舒適材質，例如 ImpossiblySoft 滑順柔軟的雙針織材質，以及任你自在暢動的 PerfectStretch 彈性合身材質。

理想的時髦舒適穿搭包含六款必備單品，可配合你的活躍生活，混搭出舒適雅緻造型。

在入手 Nike 24.7 系列必備單品後，可善用這六大基本秘訣，為你的活躍生活打造舒適雅緻造型。

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣
Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

1. 考慮色彩和比例

運用顏色與版型，讓造型更出眾。 Nike 24.7 系列涵蓋從褐色到木炭色的百搭中性色，為雅緻造型定調。 可先從濃郁中性色調的 ImpossibleSoft 半拉鍊單品開始，搭配 PerfectStretch 奇諾長褲，打造平衡的同色系風格。 還可透過調整比例增添趣味：考慮用修身上衣搭配寬褲，或是用寬版上衣搭配合身運動褲。

可搭配高筒運動鞋、高筒襪和斜背包，打造完整造型。 再配上筆挺外套或背心，增添雅緻質感。

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

2. 著重百搭性

在打造靈活百搭的衣櫥時，最重要的就是找到和你一樣努力的單品。 Nike 24.7 系列的必備單品，如 PerfectStretch 寬褲和 ImpossiblySoft 運動褲，讓你從充滿活力的早晨輕鬆轉換到悠閒的夜晚。 不同單品可發揮不同的用途：合身的排扣上衣增添時尚感，輕量連帽上衣則提供實用性。 混搭不同材質與版型，打造出可在外出辦事、健身和日常社交聚會之間無縫轉換的穿搭。 同色系運動鞋或運動風斜背包，既能保持俐落感，又能扣合整體造型。

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣
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3. 必勝穿搭

不論是居家辦公、旅行或外出活動，成套搭配都是運動員不必費心的簡單穿搭選擇：ImpossiblySoft 圓領運動衫搭配 24.7 系列成套的運動褲，打造俐落的單色調造型，兼具整體感和討人喜愛的隨興魅力，讓穿搭更輕鬆。 用同色系運動鞋、經典棒球帽和方形太陽眼鏡來提升整體運動服組合。

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣
Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

4. 加上合身層次

黑色內搭褲或舒適運動褲是衣櫥中的必備單品，不僅適合運動，還能營造出經典風格。 層搭 Nike 24.7 系列的 ImpossiblySoft 男款半拉鍊式上衣或 PerfectStretch 女款梭織上衣，瞬間提升魅力。 筆挺外套搭配可愛的七分緊身褲和修身短版 T 恤，營造出適合外出的閒適感。 俐落低筒運動鞋，搭配尼龍包款，實現耐穿都會風格，為造型畫龍點睛。 這個組合適合快速外出辦事或需要一點精緻感的輕鬆聚會。

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣
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5. 寬褲當道

寬褲再度成為眾人矚目的焦點，24.7 系列的 PerfectStretch 寬褲為這股潮流注入精緻元素。 沒錯，運動褲是運動服飾的巔峰之作。 寬褲為整體版型增添了懷舊風情。 若想打造更搶眼造型，可搭配印製圖樣背心或上衣，營造對比效果，再以經典運動鞋和運動腰包點綴。 這款穿搭巧妙融合悠閒舒適感與優雅風格，適合隨興外出穿著。

6. 更換運動鞋

要從運動服轉換為日常舒適風格最簡單的方法之一，就是快速更換鞋款。 換掉機能運動鞋，選擇一雙麂皮厚底的運動鞋，來提升整體美感。 用實用風格的物品，如超大防風外套和托特包來完成造型。

初始發布：2025年1月25日

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