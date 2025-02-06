Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘訣

Nike 為運動員提供的 6 大舒適穿搭秘技
購買指南
Nike 24.7 系列專為全天舒適所量身打造，為活躍的生活方式提供百搭機能。
舒適運動服，讓你不必在機能與日常風格之間抉擇，非常適合積極生活的運動員。 Nike 24.7 系列精選一系列低調而高質感的必備單品，採用創新舒適材質，例如 ImpossiblySoft 滑順柔軟的雙針織材質，以及任你自在暢動的 PerfectStretch 彈性合身材質。
理想的時髦舒適穿搭包含六款必備單品，可配合你的活躍生活，混搭出舒適雅緻造型。
在入手 Nike 24.7 系列必備單品後，可善用這六大基本秘訣，為你的活躍生活打造舒適雅緻造型。
1. 考慮色彩和比例
運用顏色與版型，讓造型更出眾。 Nike 24.7 系列涵蓋從褐色到木炭色的百搭中性色，為雅緻造型定調。 可先從濃郁中性色調的 ImpossibleSoft 半拉鍊單品開始，搭配 PerfectStretch 奇諾長褲，打造平衡的同色系風格。 還可透過調整比例增添趣味：考慮用修身上衣搭配寬褲，或是用寬版上衣搭配合身運動褲。
可搭配高筒運動鞋、高筒襪和斜背包，打造完整造型。 再配上筆挺外套或背心，增添雅緻質感。
2. 著重百搭性
在打造靈活百搭的衣櫥時，最重要的就是找到和你一樣努力的單品。 Nike 24.7 系列的必備單品，如 PerfectStretch 寬褲和 ImpossiblySoft 運動褲，讓你從充滿活力的早晨輕鬆轉換到悠閒的夜晚。 不同單品可發揮不同的用途：合身的排扣上衣增添時尚感，輕量連帽上衣則提供實用性。 混搭不同材質與版型，打造出可在外出辦事、健身和日常社交聚會之間無縫轉換的穿搭。 同色系運動鞋或運動風斜背包，既能保持俐落感，又能扣合整體造型。
3. 必勝穿搭
不論是居家辦公、旅行或外出活動，成套搭配都是運動員不必費心的簡單穿搭選擇：ImpossiblySoft 圓領運動衫搭配 24.7 系列成套的運動褲，打造俐落的單色調造型，兼具整體感和討人喜愛的隨興魅力，讓穿搭更輕鬆。 用同色系運動鞋、經典棒球帽和方形太陽眼鏡來提升整體運動服組合。
4. 加上合身層次
黑色內搭褲或舒適運動褲是衣櫥中的必備單品，不僅適合運動，還能營造出經典風格。 層搭 Nike 24.7 系列的 ImpossiblySoft 男款半拉鍊式上衣或 PerfectStretch 女款梭織上衣，瞬間提升魅力。 筆挺外套搭配可愛的七分緊身褲和修身短版 T 恤，營造出適合外出的閒適感。 俐落低筒運動鞋，搭配尼龍包款，實現耐穿都會風格，為造型畫龍點睛。 這個組合適合快速外出辦事或需要一點精緻感的輕鬆聚會。
5. 寬褲當道
寬褲再度成為眾人矚目的焦點，24.7 系列的 PerfectStretch 寬褲為這股潮流注入精緻元素。 沒錯，運動褲是運動服飾的巔峰之作。 寬褲為整體版型增添了懷舊風情。 若想打造更搶眼造型，可搭配印製圖樣背心或上衣，營造對比效果，再以經典運動鞋和運動腰包點綴。 這款穿搭巧妙融合悠閒舒適感與優雅風格，適合隨興外出穿著。
6. 更換運動鞋
要從運動服轉換為日常舒適風格最簡單的方法之一，就是快速更換鞋款。 換掉機能運動鞋，選擇一雙麂皮厚底的運動鞋，來提升整體美感。 用實用風格的物品，如超大防風外套和托特包來完成造型。