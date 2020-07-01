指導時也要為孩子加油喝采

Houda 指出：「灌溉孩子們的心靈，他們才能綻放生命。」



但應該怎麼做？Houda 說：「發自內心地稱讚他們。」而稱讚很重要的一點是，要具體說出孩子們能自我掌控的事情，例如付出的努力或決心和毅力。像是：「我發現這個運動很難，但是你持之以恆堅持下來了。」這樣的稱讚就很具說服力和鼓舞性。



這些鼓勵人心的由衷小話語能真正發揮長遠的影響力。Houda 也指出「我們可以不吝於稱讚」，但也必須「拿出耐心」，不要滿腹期望急於看到成果。



孩子是我們的冠軍小英雄，我們要把注意力放在正面小進展上。就像 Houda 所說的：「保持神采飛揚，為人生歡呼喝采。」