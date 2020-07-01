指導時也要為孩子加油喝采

指導時也要為孩子歡呼喝采
指導
Nike Training 的建議
教導孩子如何為自己的努力付出歡呼喝采，幫助他們更上一層樓。
本文分享如何給予孩子們由衷的正面鼓勵，鼓舞他們再接再厲，即使面對困難阻礙也能堅持下去，同時也說明他們為什麼能持續進步。
當孩子們只能在房子裡轉來轉去，讓他們保持身體活動和神采奕奕非常重要。因此，我們向 Nike 的 Made to Play 借鑑學習，看看他們實現目標的經驗與做法，與大家分享指導 6 原則的詳細內容，幫助孩子們保持精神飽滿、活力充沛。本篇內容主要介紹的是「歡呼喝采」這個原則，我們邀請到阿姆斯特丹 Favela Street 計畫的教練 Houda Loukili 為大家說明歡呼喝采的價值所在。
有進步，要稱讚
Houda 指出：「灌溉孩子們的心靈，他們才能綻放生命。」
但應該怎麼做？Houda 說：「發自內心地稱讚他們。」而稱讚很重要的一點是，要具體說出孩子們能自我掌控的事情，例如付出的努力或決心和毅力。像是：「我發現這個運動很難，但是你持之以恆堅持下來了。」這樣的稱讚就很具說服力和鼓舞性。
這些鼓勵人心的由衷小話語能真正發揮長遠的影響力。Houda 也指出「我們可以不吝於稱讚」，但也必須「拿出耐心」，不要滿腹期望急於看到成果。
孩子是我們的冠軍小英雄，我們要把注意力放在正面小進展上。就像 Houda 所說的：「保持神采飛揚，為人生歡呼喝采。」
「發自內心地稱讚他們」
Favela Street 計畫教練 Houda Loukili
我們同一隊
還有一點也非常重要，那就是要明確地讓孩子們看到並感受到，即使自己犯了錯，你也會和他們站在同一邊。隨時來個鼓勵，例如擊掌慶祝，可以創造出彼此心手相連的當下時刻。要讓孩子知道，你是他們的鐵粉，尤其是在他們面對阻礙時，Houda 認為，「要給孩子額外更多的鼓舞。」當他們說「我辦不到」，你可以這樣回應：「現在你還無法做到這一點，但我相信，你不斷嘗試就能做到。」