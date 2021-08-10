輔導專家 Margaret Moore 分享如何成為自己的好教練

先清楚說明一點：需要教練的，不只是運動員。對有些人來說，這可能是個新資訊。不過 Margaret Moore (也就是「Meg 教練」) 20 多年來一直都在幫助各行各業的人發現自己的優勢，並找出全面發揮潛力的機會，包括工作、人際關係和生活。這位生物科技前高階主管於 2000 年創辦了 Wellcoaches School of Coaching，協助健康專業人士為病患提供優質服務。自此，管理人員、第一線醫護工作人員，加上現在我們所有人，都是她提供指導的對象。本集中，這位「教練的教練」和主持人 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 就她的專業進行探討，詳細闡述何謂有效輔導、正視質疑或「不願面對的自我」如何幫助我們看見自己需要改變的模式，以及整理自己的思緒為什麼能幫助我們邁向持續成功 (以及具體的做法)。她也分享了自己受挫的故事，以及我們每個人可以如何成為自己、孩子、學員，甚至朋友更棒的教練。