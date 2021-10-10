Gjert Ingebrigtsen 教練：如何決定專攻某項運動

這時，你可能在考慮獎學金的事，你可能會認為時間不等人，而我認為這絕對足以影響你的決定。我必須說，對 Henrik 而言，獲得田徑獎學金是他決定走上跑步這條路的一大重要因素。在選擇用這特定手段來達到特定的目的時，你必須權衡其中的利弊。



其中一種方式是問自己：「我是否熱愛這項運動到我願意讓自己在大部分時間都感到無聊？」因為日常訓練、練習、從受傷中恢復，通常都不是運動員會形容為「有趣」的事。



許多年前，我告訴我的孩子：「這不是為了好玩，這只是為了結果。」不過，這有點自相矛盾，因為這些結果——在最高水準的比賽中獲勝——是你所能擁有的最大樂趣之一。我的孩子能夠完成這一切的唯一原因，在於他們知道這一切都會帶來快樂。他們非常喜歡競爭，喜歡到學會讓自己享受訓練……在某種程度上是這樣。你不能期待樂趣不間斷，因為職業運動不是那樣的。



運動可能令人忍以難受地無聊，但同時也令人難以置信地刺激；可能令人極其困惑，但也能讓你把一切看得很清楚；可能充滿令人喜怒無常的孤獨，以及令人愉快的關係。



我剛才提到的一切也適用於生活。那麼，再問一個問題：你想在籃球場上體驗人生的起起落落嗎？想在長曲棍球場？想在辦公室？還是想在舞台上或工作室？如同我前面所說的，我無法給你答案。我只能協助你提問。反過來，這些問題可以幫助你更瞭解情況、感到自己更有能力，並更深入瞭解自己，但最終選擇權還是在你手上。



Ingebrigtsen 教練