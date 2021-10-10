Gjert Ingebrigtsen 教練：如何決定專攻某項運動

指導
教練經驗談：「我需要專攻某項運動嗎？」
挪威的 Gjert Ingebrigtsen 教練表示，若想知道該專攻還是不專攻某項運動，必須問自己這四個關鍵問題。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
在成長過程中，我秋天踢足球，冬天打籃球，春天打長曲棍球，夏天打棒球。我想我真的很喜歡每隔幾個月從事一項不同的運動，而我所有的運動都表現得很好，這並沒有什麼壞處。但去年一位籃球教練告訴我，我有取得大學獎學金的潛力——他是認真的！因此我放棄了其他運動，現在我是我的高中裡最好的球員之一。這樣的身分有一段時間還滿酷的，但我現在真的已經感受不到了。我想念每個賽季與不同的隊友和教練一起參加不同的運動和訓練。老實說，我甚至不知道自己是否還在意獎學金。我想我只是想讓運動變得有趣，就像以前一樣。如果你是我，你會怎麼做？
現在感覺不確定 (Feeling Unsure Now)，
15 歲籃球員
答：
我不知道你是否應該全力以赴打籃球，FUN。沒有人可以替你做這個決定。我能做的就是給你一系列全新的問題來詢問自己。如果你誠實地回答，你可能會找到自己的路，而且是「唯一」正確的路。
先從基本的問題開始：「我到底為什麼要參加運動？」如果是為了友誼、樂趣和總是學習新事物的快感——這些都是完全合理的理由——那麼考慮專攻就沒有意義了。儘管去參加每一項能給你帶來快樂的運動，不必費心閱讀其餘的內容。
……問問自己：「我準備好做出選擇了嗎？」而且務必要誠實，因為你才是要接受這個選擇的人。
然而，如果你想成為一名大學運動員或職業運動員，或是如果你特別渴望高水準的競賽和勝利，那麼你終將需要選擇一項運動。好吧，或許是兩項運動，但專注在一項運動上更好。當你分散精力時，你較難成為任何運動的佼佼者。
接下來，問問自己：「我準備好做出選擇了嗎？」而且務必要誠實，因為你才是要接受這個選擇的人。有些運動員從一開始就知道他們想要做什麼，有些人則到上大學才想清楚。我在我的三個兒子身上親眼目睹了這兩種情況，他們都是我指導的精英跑者。
我的大兒子 Henrik 是非常有天分的越野滑雪者，但我們在挪威住錯邊了，那裡沒有足夠的雪。我的二兒子 Filip 是天才足球員，他只是隨著時間漸漸將興趣轉移至跑步上。他們倆都從早期的多元發展中獲得許多技能和知識，但長大決定專攻跑步以後，也都十分專注。
然後是我的小兒子 Jakob。在他大約 11 歲時，他對我說：「我想成為全世界最厲害的跑步者。」他心裡早已做出了選擇！從那天起，他就沒有動搖過。
我想讓你知道，我的每個孩子都是自己決定要從事哪項運動，其實就連是否要從事運動，也都是他們自己選的！(我有七個孩子，即使有些孩子從來不想參加比賽，我也一樣對他們感到自豪。) 當 Henrik 或 Filip 想滑雪或踢足球時，我不會去阻擋他們，而我也沒有告訴 Jakob 說他必須參與所有的運動，才能成為「全方位運動員」。
可惜的是，許多孩子永遠都無法自己決定。他們才剛能拿起球或直線跑步時，就只能按照父母親的話去做。
既然你沒有提到父母，我猜你無論怎麼選擇都會得到他們的支持，但聽起來你確實把籃球教練的話當成了教條。在比賽或練習中，你確實應該對教練言聽計從，但涉及人生決策時，你必須問：「我是在做自己想做的事，還是教練認為我應該做的事？」
這時，你可能在考慮獎學金的事，你可能會認為時間不等人，而我認為這絕對足以影響你的決定。我必須說，對 Henrik 而言，獲得田徑獎學金是他決定走上跑步這條路的一大重要因素。在選擇用這特定手段來達到特定的目的時，你必須權衡其中的利弊。
其中一種方式是問自己：「我是否熱愛這項運動到我願意讓自己在大部分時間都感到無聊？」因為日常訓練、練習、從受傷中恢復，通常都不是運動員會形容為「有趣」的事。
許多年前，我告訴我的孩子：「這不是為了好玩，這只是為了結果。」不過，這有點自相矛盾，因為這些結果——在最高水準的比賽中獲勝——是你所能擁有的最大樂趣之一。我的孩子能夠完成這一切的唯一原因，在於他們知道這一切都會帶來快樂。他們非常喜歡競爭，喜歡到學會讓自己享受訓練……在某種程度上是這樣。你不能期待樂趣不間斷，因為職業運動不是那樣的。
運動可能令人忍以難受地無聊，但同時也令人難以置信地刺激；可能令人極其困惑，但也能讓你把一切看得很清楚；可能充滿令人喜怒無常的孤獨，以及令人愉快的關係。
我剛才提到的一切也適用於生活。那麼，再問一個問題：你想在籃球場上體驗人生的起起落落嗎？想在長曲棍球場？想在辦公室？還是想在舞台上或工作室？如同我前面所說的，我無法給你答案。我只能協助你提問。反過來，這些問題可以幫助你更瞭解情況、感到自己更有能力，並更深入瞭解自己，但最終選擇權還是在你手上。
Ingebrigtsen 教練
Gjert Ingebrigtsen 是挪威田徑教練和訓練員，指導他出類拔萃的兒子 Henrik、Filip 和 Jakob。這個家庭稱霸歐洲中距離路跑，三人都是歐洲盃 1500 公尺的金牌得主。Jakob 也贏得 2020 年奧運 1500 公尺金牌，並拿下歐洲 5000 公尺金牌，他也是在 4 分鐘內跑完一英哩的最年輕跑者。Gjert 沒有受過跑步訓練，他以嚴格的過程和經證實的成果為基礎，發展出自己的指導哲學。他在 2018 年獲選為挪威年度體育教練。
攝影：Constantin Mirbach