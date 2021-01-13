每天早上就用各種超級變變變的超級食物迎接一天，讓一週的生活保持簡單又美味。這道簡單的食譜能量滿滿、營養豐富，讓你活力充沛、元氣滿點。



奇亞籽身材小、能量大，這個樸實不起眼的超級食物富含各種營養素，能為跑步提供動力，也能在肌力運動計畫後為身體回補能量。一次做好一大份全素天然甜味奇亞籽莓果碗，分裝好在星期一到星期五享用，讓每天早晨都能多出 15 分鐘的時間。